貿發局攜科技園率香港創科館亮相MWC 展商拓歐洲市場樂見成果

年度科技盛事「世界移動通訊大會（MWC）」三月於西班牙巴塞隆拿舉行，香港貿易發展局聯同香港科技園公司組成近年參展規模最大的香港代表團，帶領24間本地初創及機構設立香港創科館 （Hong Kong Tech Pavilion），展示香港在「先進電子與機械人」、「人工智能及數據科技」及「數碼轉型」三大領域的最新技術成果，與及香港蓬勃的創科生態圈。



「香港創科館」盡展三大領域的尖端技術

今年「香港創科館」分設多個特色展區，包括聚焦AI應用的「人工智能及數據科技」、展示智能硬件的「先進電子與機械人」，以及推動企業數碼化的「數碼轉型」。展館匯聚多元化解決方案，從結合AI的智能產品到自動化服務技術，吸引了業界領袖、潛在合作夥伴及投資者的目光。參展的香港企業向來自世界各地的參加者展示了最新的尖端技術，展現了香港在全球創科版圖中的競爭力。

貿發局商品貿易及創新總監兼對外事務總監黃燕女士表示，貿發局致力在重要的國際平台展示香港多元化的科創實力，「而MWC是展示最新流動通信技術的重要平台，我們很高興在今屆大會呈獻24家出色的香港初創公司和科技企業。」至於科技園公司行政總裁黃克強先生亦表示：「身處世界頂尖的移動通訊盛會，為我們提供了無可比擬的機會去建立影響深遠的關係，讓香港的科技公司躋身歐洲等市場，於國際舞台擔當重要角色，促進變革性解決方案的實際應用。」

多間香港創科公司與當地參觀訪客即時交流。

貿發局、科技園公司促成新合作

在香港特別行政區政府創新科技及工業局（創科局）局長孫東教授見證下，貿發局更與巴塞隆拿市政府簽署合作備忘錄，科技園公司亦與當地22@Network Barcelona簽署合作協議，旨在鼓勵兩地積極交流，共同推動創新科技的可持續發展。對此，黃燕亦喜言：「很高興與巴塞隆拿市議會更新合作協議，持續推動兩地之間的貿易和投資。貿發局將繼續與巴塞隆拿市議會緊密合作，協助香港科技初創企業開拓西班牙市場。」

由創科局局長孫東教授（中間）見證，並由貿發局商品貿易及創新總監兼對外事務總監黃燕（左）及巴塞隆拿市市政府副市長Jordi Valls Riera（右）共同簽署雙方的合作備忘錄。

參展成員覓得新商機

參展團成員Maphive Technology Limited是一家專注室內定位地圖技術的公司，其代表Jacky（下圖左一）介紹：「我們為不同公司構建室內地圖定位，應用自家Wi-Fi技術，例如在室內定位用家位置，並設計最短的行走路線，能夠加入不同功能與應用場景作不同用途。」他直言MWC是在歐洲、乃至全世界均享負盛名的國際平台，而今次參展獲益良多：「我們原本專注亞洲市場，如日本和台灣，今次多得MWC才能開拓歐洲商機。」

另一家參展公司Vista Innotech Limited則專注相機防震技術研發，其行政總裁Edward（下圖左一）坦言：「我們希望開拓歐美客戶，現時產品已在中國應用於運動相機、執法紀錄儀等終端產品，參加MWC是將技術推向歐洲的關鍵一步。」他亦表示對展會成效感到滿意：「貿發局和科技園提供的展區宣傳效果比去年公司獨自參展更好，很多客戶前來參觀。最特別的是參加了西班牙展館舉辦的交流活動，認識當地的初創，並交換聯繫方式，未來有望發展新合作。」

（資料及相片由客戶提供）