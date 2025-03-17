奧比斯第26屆「步步獻光明」慈善步行 玩Color Hunt贏豐富獎品

想過一個有意義又舒展身心的周日？千萬不要錯過一年一度的奧比斯「步步獻光明」慈善步行，無論是行山達人或親子都啱玩！奧比斯「步步獻光明」跨越四分一世紀，今年迎來第26屆，完成步行後特設「Color Hunt色彩迷蹤」挑戰，為你送上豐富獎品，包括無線藍牙喇叭、運動攝影機、即影即有相機及新款耳機等電子產品，喜歡解謎及智力挑戰的大人及小朋友一定不可錯過！現場仲有「綠茵嘉年華」、好玩刺激的攤位遊戲及表演，讓大家盡情沐浴陽光與草地之中，滿載繽紛。

設3條步行路線 新手或行山達人都啱玩

無論你是經驗豐富的行山愛好者，或者輕鬆郊遊的行山新手，又或者想在郊野中享受親子時光，你都適合報名參加！今年慈善步行特設３條步行徑，包括3公里親子徑，6公里家樂徑，以及較具挑戰性的10公里遠足徑，適合家人或朋友組隊郊遊，攜手親親大自然。大潭郊野公園山徑沿途風景優美，同時可欣賞多個歷史悠久的古蹟。我們會途經最美的「打卡勝地」大潭篤水塘水壩，極為宏偉壯觀；亦可經過百年歷史的英式拱形石橋。大潭郊野公園水色山光，草木繁茂，遮陽度高，更有不少美麗的野生植物，包括鴨腳木、牡丹、銀合歡、楠樹及蘭花等，沉浸其中讓綠意環抱，絕對是一個別具意義的周日郊遊。

主題活動：有獎 Color Hunt 色彩迷蹤

今年慈善步行主題為「在色彩中漫步」(STEP INTO COLOR)，帶大家認識大自然的斑斕色彩之餘，同時認識色盲及色弱者的世界。每個人對顏色的感知及辨色能力不一樣，色弱患者很多時無法察覺問題，他們通常能分辨大部分單一顏色，但若多種顏色混合，就可能看不出其中分別。不過，顏色的運用並沒有對錯之分，一齊打破色彩的固有認知，去發掘創意風格。想知自己對顏色感知能力有幾高？完成步行後，歡迎現場挑戰 Color Hunt 色彩迷蹤，走進異色世界，贏取豐富獎品！

綠茵嘉年華：為你帶來精彩表演及攤位遊戲

盡覽大潭美景後，歡迎回到起步點的香港國際學校大草地，一邊享受野餐派對，一邊欣賞現場歡樂表演，同時放空一番，忘卻城市煩囂。現場有一系列攤位遊戲等緊大家，包括拓印工作坊，探索色彩創意及靈感；大型充氣彈床適合小朋友放電，同時讓大朋友的你找回童真；難忘的蒙眼體驗，感受視障人士日常生活中所面臨的困難和挑戰。現場還有更多智樂遊戲及歡樂攤位等你探索！

行山兼做善事 意義非凡

奧比斯希望透過慈善步行活動，讓大家身體力行認識全球視障問題，同時關注失明帶來的影響。奧比斯「步步獻光明」慈善步行所籌得的善款，將讓奧比斯醫療團隊深入更多偏遠鄉鎮的診所，為病童提供基本眼科設備及護眼知識，同時讓奧比斯培訓更多當地的醫生及護士，讓他們有能力治療各種眼疾。衷心感謝大家的支持，一同為眼疾病人帶來光明希望。

奧比斯「步步獻光明」慈善步行2025詳情

活動日期：2025年4月13日（星期日）

活動時間：9:30 AM – 3:00 PM

地點：大潭香港國際學校作起點及終點

交通：設有免費穿梭巴士來往中環及起步點

查詢電話：2595 0263

報名網站：orbis.org/hkwalkforsight

活動內容：完成步行後可於綠草地上享受野餐派對，大會備有輕食，亦設有舞台表演、蒙眼體驗及特色遊戲；歡迎大家現場挑戰獎品豐富的「Color Hunt 色彩迷蹤」，探索色彩奧秘。

參加費用：

個人組別：

年滿18歲之成人：港幣$480/人（報名費：港幣$200，最低捐款額：港幣$280）

家庭／團隊組別：

12-64歲：港幣$450/人（報名費：港幣$200，最低捐款額：港幣$250）

3-11歲/65歲或以上：只需繳付報名費港幣$200/人 （隊長須為年滿18歲之成人）

註：所有參加者均可獲得 奧比斯紀念品帽子斜孭袋一個 及 電子證書

《香港01》讀者尊享半價優惠：

憑優惠碼「HK01200」可免除最低捐款額（港幣 $280），只需支付報名費港幣 $200。

名額50位，先到先得。

同奧比斯飛機醫院打卡

草地放電

精彩舞台表演

蒙眼體驗

親親大自然

大型充氣彈床