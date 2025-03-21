東華三院155周年「行善無界限」多元服務伴成長 精彩活動等你參與

你可能在廣華醫院出生、在東華三院屬校上學，又或是每年都跟家人一起看《歡樂滿東華》……不知不覺間，東華三院已經陪伴香港人走過155個年頭！這間扎根香港的慈善機構，早已融入你我的生活點滴，從醫療到教育，從幼兒到長者，東華三院的服務網絡遍佈社會各個角落，真正做到「行善無界限」，以實際行動關懷不同社群的需要。3月20日，東華三院舉行了155周年「行善無界限」啟動禮，宣佈將舉辦一系列精彩的慶祝活動，與港人一同回顧這段溫暖的同行之路，並展望更美好的將來。啟動禮上更首播全新企業宣傳片及全新院歌《源遠的歌》MV，以影像及音樂傳承行善力量。



啟動禮回顧百年善舉 承諾行善無界限

現任東華三院甲辰年主席鄧明慧女士（中間）、乙巳年候任主席何猷啟先生（左二）及一眾副主席主持東華三院「行善無界限」啟動禮的亮燈儀式。

啟動禮上，甲辰年主席鄧明慧女士回顧了東華三院155年的發展歷程，由1870年一個在廟宇內的小小中醫診療亭開始，一步一腳印，發展至今成為擁有392個服務單位的慈善機構。這一路走來並不容易，東華三院始終堅守「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命，這份堅持也正是東華三院能夠成為香港歷史最悠久、規模最大、服務最多元化的慈善機構的重要原因。她強調：「『行善無界限』是我們155周年的口號，它不僅僅是一個標語，更代表着東華三院的慈善精神永不止息，跨越時空，不斷創新求變。」一系列的慶祝活動中，鄧主席表示她個人最期待「中小學聯校慶祝東華三院155周年海濱音樂會」，活動體現東華三院重視全人教育，希望音樂會能為學生提供展現才能的平台。展望未來，東華三院將繼續發揮優勢，凝聚各界力量，把握國家發展機遇，善用粵港澳大灣區資源，全力推動各項服務的發展。

東華三院主席鄧明慧女士在啟動禮上表示，「行善無界限」作為東華三院155周年的誌慶口號，充分展現東華三院的慈善精神。

傳承「行善無界限」精神 何猷啟盼社區同樂日促進聯繫

肩負著傳承「行善無界限」精神的使命，乙巳年候任主席何猷啟先生對即將展開的工作充滿熱忱。他表示：「東華三院始終秉持服務社會的宗旨，陪伴一代又一代香港人成長，與時並進，照顧社會各階層的需要。今年155周年的慶祝活動涵蓋醫療、教育、社會服務、歷史文化保育、公共服務及籌募等多元範疇，期望巿民可以全方位地與我們一起回顧東華三院與香港的發展，繼續攜手以集體智慧及努力，共同建立並守護幸福社會。」 對於之後的慶祝活動，他亦特別提到，自己最期待11月的「155周年社區同樂日」，屆時東華三院將展示所有服務的最新發展，並設有各種活動、遊戲，與眾同樂，希望藉此機會加強與社區的聯繫，讓更多人認識和了解東華三院的服務和貢獻。

東華三院主席鄧明慧女士和候任主席何猷啟先生預告東華三院155周年重點誌慶活動。

全新宣傳片及院歌《源遠的歌》發佈 精彩活動陸續推出

啟動禮上首播《東華三院伴你成長》企業宣傳片和全新院歌《源遠的歌》。

為隆重慶祝155周年，東華三院特別製作了全新企業宣傳片《東華三院伴你成長》，以男孩「東東」和女孩「華華」的成長故事為主軸，溫馨地刻畫了他們在東華三院陪伴下的成長點滴，展現東華三院多元化的服務如何融入市民的日常生活。同時，全新院歌《源遠的歌》MV亦已完成製作並於啟動禮首播，歌曲描述了東華三院從過去到現在、邁向未來的歷史篇章，由東華三院學生大使及甲辰年董事局成員參與演出。東華三院正計劃與不同界別的人士合作，包括歌手曾比特等，推出不同版本的院歌，期望讓更多人認識東華三院，並將這份行善的初心廣泛傳揚。宣傳片和MV均可在東華三院的YouTube 頻道及Facebook、Instagram粉絲專頁等社交媒體平台欣賞。

除了上述活動外，東華三院還精心策劃了一系列精彩活動，包括東華三院文物館55周年南音活動、文武廟乙巳年秋祭典禮、東華三院155周年中醫流動車啟用等，將於年內陸續推出，有興趣的你可以到東華三院155周年網站了解瀏覽更多！

東華三院155周年網站

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