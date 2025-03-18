深圳嶺澳核電站除鹽床出口隔離閥無關閉　列0級偏差未影響公眾

保安局發言人周二（18日）表示，廣東省核應急委員會辦公室同日向保安局通報了一則有關嶺澳核電站的運行事件。



圖為嶺澳核電站。（中廣核網頁圖片）

去年11月發生 最新要求人員汲取經驗

嶺澳核電站經反饋排查發現，2024年11月27日，在1號機組化學與容積控制系統內除鹽床的更換過程中，因除鹽床的出口隔離閥未按要求關閉，導致該系統的某些液體量下降。工作人員立即中止相關操作，液體量隨即恢復正常。在處理過程中，1號機組保持安全穩定狀態，相關參數均在正常範圍內。

由於此事件具有一定的參考及學習價值，電站在3月17日將事件界定為0級偏差，以便電站人員注意有關操作及汲取經驗。是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。電站已將相關情況報告核安全監管單位，並將加強經驗反饋，確保機組保持安全穩定運行。

大亞灣核電運營管理有限責任公司已於其網站公布上述運行事件的詳情。公眾可在其網站的「核安全信息公開」內的「運行事件」分頁上找到相關資訊。