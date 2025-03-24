港鐵推創新招聘策略吸納人才　提供全面培訓和發展機會

作為香港主要的公共運輸營運商，港鐵擁有超過18,000名員工，平均每日為超過500萬人次乘客提供安全、可靠及優質的鐵路服務。港鐵為實踐「推動城市前行」的使命，視人才發展為核心策略，透過全方位及創新的人力資源管理，吸引和培訓人才，持續提升僱主品牌。香港人力資源管理學會早前於「卓越人力資源獎2024/25」向港鐵頒發「年度大獎」和「卓越年度僱主」等13個獎項，高度表揚港鐵為香港優秀人才提供良好工作環境和培育方面的努力，對港鐵在人力資源策略上的創新思維和實踐表示高度肯定。



港鐵於由香港人力資源管理學會舉辦的「卓越人力資源獎2024/25」連奪13個獎項，包括榮獲最高殊榮的「年度大獎」和「卓越年度僱主」。

港鐵積極提升僱主品牌，透過多元招募渠道廣納人才。

創新招聘策略 推廣僱主品牌

港鐵深知人才是企業成功的關鍵，因此致力推廣僱主品牌，不斷創新招聘策略，吸引不同背景的人才加入。自2023年6月起，港鐵推出「半職工作」試行計劃，為斜槓族及在家庭崗位上有需要的人士提供彈性工作安排。此外，港鐵積極走進社區，安排招聘巴士及招聘貨車深入主動接觸當區的求職者，更曾於九龍清真寺暨伊斯蘭中心及錫克廟等地進行招聘活動，為多元族裔提供就業機會。港鐵近年亦致力提升僱主品牌形象，最近推出一系列全新招聘宣傳廣告，向公眾展示港鐵員工之專業態度及使命感，吸引人才加入港鐵，一同實踐使命。

港鐵支持年青人事業發展不遺餘力，提供多個畢業生招聘計劃，如見習人員發展計劃、見習鐵路技術人員計劃及見習工程師計劃等，讓不同背景、學歷和興趣的年輕人有機會獲得良好事業發展機會。這些計劃不僅為港鐵注入新血，更為香港的鐵路業培育未來領袖。

港鐵最近推出一系列全新招聘宣傳廣告，向公眾展示員工之專業態度及使命感，提升僱主形象。

全方位培訓 提升員工技能

港鐵重視員工的持續學習與發展，為新入職和現職員工提供豐富的培訓機會，涵蓋商業、管理及實用技能等多個範疇。此外，港鐵設有一系列「人才梯隊計劃」，包括「管理潛能發展計劃」及「管理發展計劃」，識別具領導潛質的員工，提供策略思維、創新管理及團隊領導等培訓，協助他們在公司內有良好晉升和發展機會。

家庭友善政策 促進工作與生活平衡

港鐵明白員工在追求事業發展的同時，亦需要平衡家庭與個人生活。因此，除了提供具市場競爭力的薪酬及福利，公司不斷完善家庭友善政策，包括實施彈性工作安排、在家工作選項，以及提供優於法例的假期福利，如16周分娩假、10天侍產假、10周領養假和每年一天身心健康假；配備完善的哺乳室及員工康樂會所等。於福利方面，員工和家人均享有全面的醫療保障及免費乘搭港鐵鐵路網絡福利，去年更推出「1+1八達通卡」計劃，延伸免費乘搭港鐵鐵路網絡福利予單身全職員工的一位摯親。港鐵亦關顧員工身心健康，設有員工專屬的「身心健平台」，員工每年均享有積分兌換健康產品或服務；公司定期舉辦與健康資訊相關的活動，每年安排為員工免費注射季節性流感疫苗，與及推出「ICAN計劃」教導員工壓力管理技巧，全方位支援員工建立全人健康生活。

推動多元共融 關懷少數族裔與傷健人士

港鐵致力締造一個共融、平等的工作環境，讓所有員工感到備受尊重，並獲得平等的晉升和就業機會。2024年，港鐵推出「EmpowerZ」培訓先導計劃，為少數族裔青年及傷健人士提供為期12個月的在職培訓，協助他們融入職場並發揮潛能。此外，港鐵每年的暑期實習計劃也提供機會予不同背景學生，展現對社會多元文化的支持與承諾。

港鐵的EmpowerZ計劃為培訓生提供培訓，讓他們提升職業技能。

獲獎肯定 卓越人力資源管理

港鐵的人力資源管理傑出表現備受社會和業界肯定，早前於香港人力資源管理學會舉辦的「卓越人力資源獎2024/25」中，連奪13個獎項，成為得獎最多的參賽企業，包括最高殊榮的「年度大獎」及「卓越年度僱主」等，表彰港鐵在人才招募、發展、員工福利及多元共融等方面的卓越成就。

港鐵公司於香港人力資源管理學會舉辦的「卓越人力資源獎2024/25」榮獲十三個獎項，為本屆獲獎最多的企業。

（資料及相片由客戶提供）