逾萬人登記國際移民博覽 調查：近半有意移民人士計劃2年内離港

第六屆國際移民及置業博覽（IMPEX）將於本周末在灣仔會展舉行，到目前爲止已有過萬人預約入場。主辦機構進行的移民意向調查發現，有計劃移民人士中近半計劃兩年内移民，與早前不少大學或民間組織民調顯示結果相似，可見香港移民潮未有明顯減退跡象，移民需求仍然持續。



國際移民及置業博覽在今年1月至3月向已登記入場人士發放問卷調查，調查結果顯示有73%受訪者表示有移民計劃，當中44%更計劃在兩年內離港，11%則希望在半年內行動，可見不少人離港心切。

移民趨勢大轉變亞洲成新熱門 馬來西亞與葡萄牙成本優勢吸引港人

結果除了顯示港人移民意欲持續，移民目的地亦有明顯改變趨勢，雖然英國（46%）及澳洲（29%）依然最受港人歡迎，但東南亞（17%）等亞洲國家已從後趕上。大會表示這可能受各地移民政策改變影響，亦可能因為移民計劃已不限於「富裕階層」，更多人轉而關注更具生活成本優勢的國家來部署移民。

專注於馬來西亞的星匯國際創辦人Florence Ten表示：「馬來西亞是近年東南亞的移居熱點，主要因爲具成本優勢，生活費便宜，港人能夠以低消費享受生活。另外，馬來西亞天氣穩定，語言溝通與香港近似，十分適合港人居住。而馬來西亞MM2H第二家園簽證申請相對簡單，無需投資移民，風險相對其他地點投資移民計劃低。」Florence亦建議移民前務必實地考察，了解當地生活，切勿將移民當旅遊。

除東南亞外，部分歐洲國家也吸引不少港人關注，本屆贊助商之一資深移民顧問葉謝鄧律師行高級合伙人謝連忠律師指出，即使預算不多，也可選擇移居至發達的歐洲國家，「葡萄牙是近年港人的熱門選擇。企業投資移民只需15萬歐元起，黃金居留簽證則需25萬至50萬歐元，遠低於歐美澳等國。」葡萄牙的生活成本也比其他西歐國家相對較低，居住要求相當寬鬆，「葡萄牙更允許申請人留港工作，五年後可申請永居及入籍，成為歐盟公民。」

八成移民人士忽略隱藏成本 專家建議提前規劃

除了資金門檻的考慮，主辦單位表示，因應陸續有港人回流的新聞報道，近年入場人士更關注移民過程的隱藏成本，以及移民的財富和稅務規劃。「移居當地初期往往無法立刻工作，因此要預留足夠的生活費用。」謝連忠律師指，生活費用不只有住宿、飲食、交通等開支，也包括有子女學費、教材、課外活動等「教育」支出，還要研究當地醫療保險制度和費用，確保可應付「醫療保健」支出。

在稅務規劃上，本屆贊助商之一寰宇信託董事黃樹源則表示：「在考慮移民之前，應該預先做好財富規劃，例如在香港成立信託，資產在還未成為當地稅務居民前注入信託，令資產不僅可以保值還可以有效地持續增值，以應對當地開支，減輕消費負擔，更可合法轉化為免稅收入。」另外，不少港人在港也有物業，黃樹源建議移民人士也可以考慮移民前將資產及物業注入信託，既能保障移民後的穩定支出需求，也能在合適價位出售香港物業。

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週末移民博覽集合各國專家、七十多場講座

「第六屆國際移民及置業博覽 IMPEX」即將在3月22至23日於香港會議展覽中心舉行，IMPEX 集合超過100家展商，覆蓋40+國家，涵蓋多種移民相關服務，旨在讓訪客在一個展覽、一個場地内接收移民及海外物業的全面資訊。訪客可透過IMPEX這個平台一站式了解移民及海外物業資訊。

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（資料由客戶提供）