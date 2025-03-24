培育堅毅力！太古基金 x 香港外展訓練學校 助學生突破極限增自信

面對瞬息萬變的未來，青年需要的不僅是課本知識，更需要堅毅的品格、解決問題的能力以及團隊合作精神。有見及此，太古集團旗下的太古基金與香港外展訓練學校（外展）攜手合作，推出「Foundation for Success」計劃，透過精心設計的野外體驗式教育課程，幫助弱勢青少年發掘潛能，裝備他們迎接未來的挑戰。



計劃至今已惠及20間機構，超過400名學生受資助參與。我們以堅毅力、自信心、同理心、社交能力以及環境責任感五大指標來衡量計劃成效。最新報告顯示，參與學生的各項指標均有所提升，尤其值得關注的是學生的堅毅力培養，較課程開始前提升了 23%。世界經濟論壇（WEF）曾指出，在充滿變數和挑戰的未來，堅毅力是不可或缺的重要工作技能。此計劃正正著力培養學生的這種關鍵能力，讓學生能更好地應對未來的挑戰，在不斷變化的環境中茁壯成長及更有能力克服未來的困難。此外，學生的自信心、同理心和社交能力也獲得顯著進步。這些數據充分證明了計劃的積極影響，在培養學生全面發展方面取得了令人鼓舞的成果。

體驗式學習成就未來領袖

「Foundation for Success」計劃的成功，印證了體驗式學習的價值。這並非單純的戶外活動，而是精心為不同學生度身制定的學習旅程，讓學生在挑戰中成長。為期六天的學習之旅，首天學員們會抵達香港外展訓練學校基地，先透過高空繩網陣、Low Beam Challenge 和矇眼信任行山等團隊挑戰活動，打破隔閡，建立團隊默契，同時讓教練觀察學生的性格，為之後進行的五天野外體驗作出更適切的安排。

隨後的五天，學員們將配備香港外展訓練學校提供的全副專業裝備，從基地出發，展開真正的野外探險。他們會以獨木舟環繞香港不同水域，體驗不同的自然風光和人文景觀。在旅程中，學員們會被指派擔任不同的崗位，例如領航員、安全管理員等，培養責任感和團隊合作精神。划獨木舟的過程不僅鍛鍊體力，更磨練意志，培養克服困難的堅毅精神。此外，學員們需要共同準備餐點，學習分工合作，互相照應。旅程中的摩擦和爭執，在教練的引導下，也轉化成學習解決問題、理解他人和從衝突中學習的寶貴經驗。旅程的最後一天，學員們需要摸黑登山，並利用照明工具如頭燈輔助，在山頂迎接日出，這不僅是體能的挑戰，更是心靈的洗禮。回到基地後，學員們還將參與跳碼頭挑戰，鼓勵他們克服恐懼，勇敢踏出舒適圈。

外展經典的活動「跳碼頭挑戰」，鼓勵學生克服恐懼，勇敢踏出舒適圈，從而培養學生堅毅力。

野外煮食的部分需要學員們分工合作，在野外準備膳食，過程中除了學習團隊合作之外，亦能培養學生的責任感。

超越課堂體驗式學習 助力學生全方位成長

參與計劃的學校老師們也觀察到學生們的顯著成長。中華基督教青年會中學的 Miss Lo 分享了一位學生會成員的轉變：「參與計劃後，這位學生變得更有責任感，做決定前會深思熟慮，團隊意識也明顯增強。此外，一些原本內向被動的學生也開始願意與同伴分享，表達自己的意見，展現出積極的改變。」 她指有學生向她表示覺得自己比以前更大膽了，在踏出第一步前亦比以前爽快，而參與過計劃的陳同學就表示：「參與活動之我學到好多新事物，比如獨木舟，野外煮飯，以及在行山途中體會到堅持及愛。在大家想放棄的時候，我一直鼓勵大家，最後一起登上400多米高的吊燈籠，大家都好開心好有成功感，十分難忘。」

陳瑞祺(喇沙)書院的 Miss YY Lam 也對學生的進步表示肯定：「參與課程的學生溝通能力更成熟，更懂得維繫同伴間的感情。其中一位學生更在學生會選舉中勝出，成為會長。」 她認為外展課程幫助這位學生提升了正面思考和解難能力，更重要的是，增強了他的自信心，而該校參與活動的黃同學亦分享：「挑戰自己從未想像過會做的事，深深感受到隊友的重要性，原來有決心就會完成到各種困難。」

透過獨木舟環繞香港，讓學生更親近大自然，亦令學生在訓練體能之外，培養堅毅性格。

日出挑戰中，教練會帶領學生在深宵時分上山，日出前到山上觀賞日出。除了教授學生野外定向技巧之外，亦讓學生發掘自己不可能，回顧旅程走過的路，了解自己潛力以及堅毅力帶來的影響。

「Foundation for Success」計劃不僅為學生提供了寶貴的成長機會，也為社會培育了更多具備堅毅品格和團隊精神的未來棟樑。通過這樣的野外體驗式教育，青年們能夠更好地裝備自己，迎接未來的挑戰，為社會的持續發展貢獻力量。教育局於 2024 年推出的《4Rs 精神健康約章》中，亦強調了「Resilience 堅毅力」的重要性，這也正是「Foundation for Success」計劃的核心價值。太古基金與香港外展訓練學校的合作，為香港青年的未來發展提供了寶貴的資源。期盼社會各界共同努力，投放更多資源裝備青年未來，為香港的繁榮穩定奠定堅實的基礎。

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（資料及相片由客戶提供）