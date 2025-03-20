科技園公司多管齊下　打造創科人才庫　促年輕人抓緊機會入行

作為本地創科搖籃，香港科技園公司設有一系列人才計劃，從舉辦就業資訊活動、招聘博覽會，到提供實習和就業機會、工作坊和培訓，以至到海外搶人才，鼓勵來自不同學科背景的青年人才參與香港的創科發展。當中最新推出的「Talent Foundry」計劃旨在及早為本地大學生提供與創科業界接軌的獨特機會。香港科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗女士表示，計劃有助解決業界人才配對的挑戰，並改善人才市場需求與求職者技能之間的落差。

攝影：陳葦慈



Talent Foundry主動出擊 培育人才作創科發展動力

科學園匯聚超過2,000間科技企業，科技園公司都以不同方式為園內企業招攬人才。較早前更宣佈推出全新的「Talent Foundry」計劃，目的與香港不同院校的工程及計算機科學學院合作，為大學生提供接觸業界的機會，幫助青年人了解行業發展方向及職場需求，激發就業與創業潛力。結合學界創科資源，推動未來創新發展。

科技園公司推出「Talent Foundry」計劃，邀得香港中文大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港理工大學、香港科技大學和香港大學的工程或計算機科學學院院長和副院長作啟動禮。

創科技術與產品發展瞬息萬變，業界的技術需求未必能即時反映在學界的課程上，以致出現人才配對的挑戰。王秀麗女士指出，隨著創科行業對人才需求的快速增長，公司需求與人才配對愈見困難，科學園園區公司經常反映職缺難填，同時學生在尋找工作時面對重重挑戰。計劃希望直接邀請大學工程系及計算機科學系教授參與，目標接觸1000名學生；讓他們能直接與園區公司接軌。」她續強調，計劃亦會為將畢業的學生提供專業發展培訓，助他們提早融入充滿活力的創科社群，當中包括行業交流、實習機會，職場體驗等，為未來職場做好準備。

科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗女士認為「Talent Foundry」計劃有助大學生更早投入創科行業，帶動香港成為一個多元化的國際創新科技都會。

出海「搶人才」 與世界級大學深化合作

人才是推動創科發展的重要引擎，科技園公司一直積極從培育及吸引人才兩方面入手，多管齊下鼓勵畢業生投身創科行列。科技園公司代表團於三月初前往英國，馬不停蹄吸納海外人才加盟香港創科生態圈。代表團先後到訪了英國多間世界大學排名前10的頂尖學府，包括牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院等等，與不同學系、研究院及創新創業中心代表，商討培育人才及扶植初創企業等多方面的合作機會；亦在各校園舉辦多場分享會上向當地學生推廣香港在科技發展、創業環境等多方面的優勢，更鼓勵在英國留學的香港學子回港工作或創業。透過面對面的交流，科技園期望能夠吸引更多具備國際視野和專業技能的人才，爲香港創科界注入新活力。

科技園公司代表團訪英期間在校園舉辦多場分享會，圖中與劍橋大學（左）及倫敦大學學院（右）學生交流及介紹香港創科就業前景。

創科為經濟注入動力 人工智能(AI)倍速發展

AI近年火熱爆紅， AI 人才更是供不應求 。為協助園區公司應付招聘需要， 今年是科技園公司首度舉辦以AI為主題的招聘會，吸引了超過150間園區公司參與，合共提供逾1000個就業機會，求職者更多達3000人。

園區公司廣聯智通科技是招聘會的參與企業之一，其負責人趙建賓鼓勵求職者展現對科技的熱忱，積極參與行業活動，「只有對科技抱有熱情，才能做好科研。」廣聯智通科技過往通過招聘會吸納了不少人才，其中包括來自緬甸就讀香港中文大學工商管理學士的本地海外畢業生Sandy。雖然她沒有科技相關背景，但仍獲公司賞識，負責數碼營銷工作。Sandy鼓勵與她情況相近的學生勇敢嘗試，「香港的創科生態圈歡迎不同背景人士，只要願意踏出第一步，就能為創科出一分力。」

今年招聘會吸引超過3000位求職者參加。

（資料及相片由客戶提供）