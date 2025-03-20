盧國沾離世｜羅淑佩：香港文化界重大損失　留下寶貴集體回憶

​香港著名填詞人盧國沾昨日（19日）離世，享年76歲。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今對其辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。她指，盧國沾的詞陪伴代代港人成長，形容其離世是香港文化界重大損失。



著名填詞人盧國沾今日（19日）傳出離世的消息，享年76歲。（資料圖片）

羅淑佩指盧國沾是香港詞壇與樂壇的翹楚，以筆為舟，情感細膩，承載香江歲月的滄桑與情懷，陪伴一代又一代香港人成長，成為不可磨滅的文化印記。

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羅淑佩說：「盧國沾畢生致力於為香港樂壇創作經典金曲，為我們留下寶貴的集體回憶。他的離世是香港文化界的重大損失，我們將永遠懷念這位傑出的創作人，並深深感激他對香港文化的卓越貢獻。」

盧國沾躍於創作出眾多作品，如《天蠶變》、《每當變幻時》、《找不著藉口》、《戲劇人生》、《相識也是緣份》等，被人譽為「詞壇聖手」，與黃霑、鄭國江並列為香港粵語流行樂壇早期的三大填詞人。