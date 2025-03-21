香港綠色企業拓「一帶一路」市場　深化國際交流合作

全球綠色發展浪潮方興未艾，香港憑藉獨特優勢已構建起完善的綠色金融生態圈。2023年香港綠色和可持續債務發行總額突破500億美元，穩居亞洲榜首；香港交易所碳市場Core Climate平台更以港幣及人民幣結算自願碳信用，吸引了眾多國際參與者，進一步鞏固香港作為亞洲綠色金融樞紐的地位。綠色金融、綠色科技、綠色建築和綠色認證推動經濟和可持續發展，加上共建「一帶一路」倡議大力拓展綠色發展合作空間，為這個重點領域帶來前所未有的機遇。香港匯聚超過200間綠色科技企業，面對廣闊的市場和巨大的發展潛力，如何把握「一帶一路」機遇，實現互惠共贏？今次就為大家找來保然技術有限公司董事總經理及工程師梁維安，探討香港綠色科技企業在「一帶一路」沿線國家的發展現狀和未來展望。



商務及經濟發展局轄下「一帶一路」辦公室早前舉辦 「一帶一路跨專業論壇」，藉此推廣香港的專業服務業，深化業界與「一帶一路」國家及內地商界的合作，並提供平台讓三方企業交流不同領域的合作項目。而專注於綜合水資源管理的梁維安亦參與其中，從而了解更多綠色及創新科技商業案例和潛在項目。

推動「一帶一路」水資源管理

梁維安表示，他們自主研發的WetSep污水處理系統，佔地面積小，操作簡便，不需驅動馬達，節能環保，符合許多跨國公司的環保採購守則。這項技術已成功應用於多個國家，尤其是在東南亞、中東及非洲等水資源管理需求迫切的地區。目標市場包括「一帶一路」沿線地區如沙特阿拉伯、泰國、印尼以至非洲國家，這些地區基礎建設發展迅速，對環保技術的需求日益增長。

梁維安指「開心」是他的營商之道，把水資源管理系統帶到有需求的市場是「幫到人」，同時自己也「做到生意」，互惠共贏。

由於污水處理系統採用模組化設計，可以把整個「貨櫃」的配件直接運到當地安裝使用，特別適合應用於基礎建設不足的地區。梁維安指公司正研究把提供可持續飲用水的過濾系統帶到泰國，同時研究如何提升沙特阿拉伯沙漠地區的水循環利用率，他們亦嘗試在澳洲隧道工程應用高效處理和可持續發展的技術，處理建築廢水。

「一帶一路」倡議帶來了龐大的市場機會，但基建投資回報週期長，資金調配和風險管理是市場拓展的重要考量。因此，保然技術採取靈活的策略，根據不同市場的特點制定適合的營運模式。在進入新的「一帶一路」市場時，保然技術主要採用三種合作模式：與政府機構合作，確保符合當地法規政策；與當地企業合作，加速市場滲透；與國際人道組織合作，為水資源短缺地區提供可持續的水處理方案。梁維安特別提到與泰國科技研究院（TISTR）的合作，更有效地對接「一帶一路」的資源和機遇。

「一帶一路」綠色發展機遇

談到「一帶一路」倡議對綠色科技和產業發展的推動作用，梁維安認為這是香港專業服務業一個前所未有的機會，特別是沙特阿拉伯政府的《2030年願景》(Vision 2030) 推進經濟多元化和現代化，就為綠色市場提供龐大商機。今年1月15日起，海灣阿拉伯國家合作委員會成員國 (包括沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國)均給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇，有助香港企業更好地把握中東地區的綠色商機，加強兩地在旅遊、文化和經濟方面的聯繫。另外，香港擁有領先的綠色建築認證系統「綠建環評」 ，為「一帶一路」沿線國家提供可靠的綠色建築標準，提升香港企業參與國際項目的競爭力。

污水處理系統以組件形式運到世界各地，減低設置成本，圖為保然技術於沙特阿拉伯的項目。

從技術供應商到「一帶一路」可持續發展推動者

展望未來，梁維安表示公司將採取類似連鎖快餐店的標準化系統，在「一帶一路」國家當地進行組裝和應用，而非單純出口成品。這種模式可以提升當地參與度、降低安裝、運作和維修成本，同時確保對接國際標準，真正落實可持續發展。他相信香港在共建「一帶一路」的角色不只是提供技術，更是擔當創新和標準化系統的推動者，提供持久的解決方案，真正實現可持續水資源管理。

保然技術的發展歷程，正是香港綠色科技企業和專業服務業乘「一帶一路」東風，實現互惠共贏的縮影。香港憑藉國際視野、靈活應變能力和創科發展的優勢，將擔當「一帶一路」國家和內地市場的雙向跳板角色，為構建可持續發展的未來作出更大貢獻。

（資料由客戶提供）