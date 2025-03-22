公院收費檢討｜電腦掃描等放射服務料逐項收費　甩底或仍須照付款

政府最快下周公布公營醫療服務收費檢討，除急症室收費或分兩級制外，預料部份非緊急放射服務，包括電腦掃描、磁力共振等造影檢查將逐項收費。醫管局指，放射服務長期供不應求，持續推出措施例如公私營協作、開展河套區日間放射服務等，但都未見效，因此研究收費可行性，主要針對日間及專科服務，強調收費水平，不會影響市民求醫機會。另外，醫管局指每年有近一成病人預約了放射服務最終爽約，導致名額浪費，會考慮日後即使爽約亦要收費，期望將爽約情況「降到0」。



醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬(圖左)及醫管局質素及安全總監黃立己(圖右)。(醫管局提供圖片)

現時公立醫院放射服務獲政府百分之一百補貼，並無額外收費。醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬表示，面對人口老化及慢性疾病年輕化，公立醫院放射服務需求長年供不應求。去年提供約61萬次電腦掃描檢查，但仍然欠8萬次才能滿足需求，需求亦比10年前增加超過5成，輪候時間亦上升。所以考慮「共付」，將資源引導至更有需要病人身上。

李醒芬稱，目前放射服務分為緊急、第一優先、第二優先及例行個案，例行個案整體輪候時間約3至4年，其中有病人可能已經康復，即使醫生臨床評估後認為沒有必要進行檢查，但病人因為已預約服務，希望「求個安心」繼續應約，亦有病人已在私家醫院接受檢查，但希望在公立醫院再接受免費服務，相關不必要檢查都會造成浪費，相信收費後可以引導病人取消預約，將第一優先及第二優先的輪候時間縮短。

醫管局質素及安全總監黃立己表示，每年有近1成病人預約了放射服務最終爽約，導致名額浪費。他透露，日後即使爽約亦要收費，期望將情況「降到0」。「如果病人不主動在特定時間取消，我們照樣收費，他會較珍惜。病人覺得真的沒有需要檢查，會較有動力主動取消。」

黃立己強調，日後收費只會針對需求較為殷切的服務，例如電腦掃描及磁力共振等，X光檢查的收費機會低，而病情危急或罕見病人繼續可以免費接受放射檢查，相信共付額仍屬「高度補貼」，大部分市民都可接受。目前正檢討及與政府磋商，具體方案有待政府公布。

公立醫院放射服務供不應求，預料包括電腦掃描、磁力共振等造影檢查將會逐項收費。（夏家朗攝）

根據醫管局資料，2014/15至2023/24的十個年度，電腦掃描需求由約43.9萬升至約69.1萬；磁力共振需求由約8.2萬升至約11.1萬。輪候時間方面，2023/24年度電腦掃描第一優先類別病人輪候時間中位數為3周，第二優先類別病人為29周，例行個案則為192周；磁力共振第一優先類別病人輪候時間中位數為3周，第二優先類別病人為33周，例行個案則為190周。