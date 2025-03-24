失業中女稱情緒失控政府總部扔紅油　官質疑有備而來　押後4.11判

中年女子稱因失業而情緒失控，在金鐘的政府總部後門花槽淋潑紅色油漆，她今（24日）在東區裁判法院承認兩項刑事毁壞，求情時透露，她有大學學歷，在疫情期間失業後有經濟壓力，當日又求職失敗才犯上本案，惟主任裁判官蘇文隆卻認為她有備而來，把案件押後至4月11日判刑，以待索取背景報告，被告期間需還押。



女被告麥家敏（46歲，無業）被控兩項刑事損壞，指她於2024年11月19日，在香港香港島立法會道1號立法會綜合大樓地下立法會花園、政府總部花槽及行人路無合法辯解而損壞上述兩個地方，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

現場是金鐘政府總部面向夏愨道的側門。

警方刑事調查隊到場。（黃偉民攝）

地面遺下疑是玻璃碎，懷疑歹徒擲盛有油漆的玻璃樽。

一個花槽遭人擲油漆彈，致石壆和地面染紅色，受影響面積約2米乘3米。

一個花槽遭人擲油漆彈，致石壆和地面染紅色，受影響面積約2米乘3米。

警方刑事調查隊到場。（黃偉民攝）

被捕稱因不開心而扔紅油發洩

案情指，被告在2024年11月19日晚上6時許，因失業問題一時情緒失控犯案，在某平台高處擲下兩枝紅色油漆，令香港香港島立法會道1號立法會綜合大樓地下立法會花園、政府總部花槽及行人路受到破壞。因案發現場有閉路電視，被告於事發後2日被捕，她其後在錄影會面時供稱：「我一時唔開心咪扔樽紅油發洩。」

大學學歷疫情原因而失業

辯方求情指，被告沒有刑事定罪紀錄，大學學歷，惟因為疫情原因失業，令她很承受很大的經濟壓力。案發當日她因為求職失敗，情緒一時失控，才犯下此案，並無其他特殊目的。

官質疑有備而來

主任裁判官蘇文隆質疑被告是有備而來，辯方續指，被告犯案所用的油漆本是作家居維修所用，加上被告認罪節省法庭時間，亦承諾不會再犯，望法庭輕判。

案件編號：ESCC3132/2024