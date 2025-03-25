前海文化藝術品保稅首展亮相深圳藝術周

3月23日，第二屆深圳藝術周于海上世界文化藝術中心啟幕。開幕式上，前海文化藝術品保稅展示交易中心正式揭牌，標誌著深圳在文化貿易領域的制度創新取得新突破，其首展“春風茶事好”落地榮寶齋深圳藝術空間，為觀眾帶來了文化藝術新體驗。



深圳市委常委、前海合作區黨工委書記、寶安區委書記王守睿，深圳市委宣傳部常務副部長曾相萊、深圳市文聯主席劉文斌、前海合作區黨工委副書記梁珂、南山區委常委、宣傳部部長王遠輝、蛇口海關副關長戴旭，以及招商局蛇口工業區控股股份有限公司總經理朱文凱、新世界發展有限公司執行董事兼行政總裁黃少媚等領導出席活動。

前海文化藝術品保稅展示交易中心揭牌

在開幕式上，前海文化藝術品保稅展示交易中心正式揭牌成立。這既是前海落實《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》關於“支援建設適用國際通用規則的文化藝術品（非文物）拍賣中心”、“探索文化藝術品展示交易業務”等要求的探索實踐，也是深化深港合作、聯動香港共建中外文化藝術交流中心的切實舉措，還是創新文化藝術品展示交易業態，提升城市藝術影響力的重要內容。與此前深圳通用的暫時進出境模式下涉外展覽和直接交易入境相比，文化藝術品區外保稅展示交易不僅存展便利、程式簡化，而且緩解資金壓力、利好產業發展。

在深圳蛇口海關的大力支持以及招商文化、招商保稅、榮寶齋深圳的協同助力下，前海文化藝術品保稅首展“春風茶事好”亮相深圳藝術周，創新性地將保稅文化藝術作品融入其中，10餘件來自香港的保稅文化藝術作品映入眼簾，特別是饒宗頤、金耀基、鄭培凱等香港名家名作引得大家紛紛駐足欣賞。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司總經理朱文凱表示，在前海和深圳蛇口海關以及榮寶齋等機構的大力支持下，海上世界文化藝術中心積極探索文化保稅業態，在深圳率先落地區外保稅“首展”，為前海和深圳的文化創新開闢了新路徑。

近80場精彩展覽帶來文化藝術新體驗

「春風茶事好」展覽以茶文化為主題，以當代書法、繪畫、雕塑、器、家具及花等東方美學，在空間中組織，創造生生之力的藝術家茶室。

除了前海文化藝術品保稅首展“春風茶事好”外，本屆藝術周以“共生・開放・創造”為核心理念，呈現近80場精彩展覽及特別活動。

藝術展覽中包含繪畫、雕塑裝置、新媒體影像等多個領域。其中，深圳美術館聯合應空間當代藝術中心推出《友涵與余友涵——余友涵的早期經驗與晚期風格》，以百餘件作品及文獻梳理其半世紀創作生涯；深圳市當代藝術與城市規劃館將舉辦藝術家薛松個展《自然-非然》，與觀眾共同探索這位波普先鋒逾三十年的創作歷程；海上世界文化藝術中心將呈現藝術家李山個展《量子跳躍》，以沉浸式體驗展示其十餘年跨媒介的創作；藝術家林嵐的首次中國大陸個展《窗後》將展出其20餘年的代表作；展覽《劉香成：鏡頭·時代·人》則首次全面回顧國際攝影家劉香成的創作歷程。

(資料及相片由客戶提供)