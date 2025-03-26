香港建造學院兩年免費高等文憑　助畢業生銜接大學課程

各行各業都趨向數碼化，香港建造學院（學院）近年亦引入各種嶄新科技，為DSE畢業生提供兩年全日制高等文憑課程，舖設多元專業的升學路徑，期望培訓出「創新」、「專業化」和「年青化」的人才。學院的高等文憑課程學費全免，按月發放津貼，助學生大大減輕經濟負擔，能更專注升學及個人發展。立即觀看「香港建造學院 — 畢業生分享『升學之路』」，細聽畢業生的歷程如何令他們成為建造界的新星。



創新科技元素培訓專業建造人才

學院課程獲資歷架構認可，高等文憑畢業生可銜接本港及海外不同大學，其中學院更與香港都會大學及英國University College of Estate Management（UCEM）達成協議，學院的畢業生報讀相關學士課程可獲學分豁免，減少必修單元的數目，最快兩年完成學位課程，大大縮減修讀時間及節省金錢。

學院的課程內容同樣緊貼業界脈搏，加入大量創新科技元素，建造業議會主席何安誠教授工程師表示：「學院的全日制課程，已按照業界需求，加入一系列新科技元素，包括建築信息模擬（BIM）、組裝合成建築法（MiC）、安全智慧工地系統（4S）及建築機械人應用等，讓學生能夠掌握全面的知識和技術，輕鬆成為專業建造業管理人才。」學院亦同時持續優化校園設施，為學生提供優質的學習環境。

建造業議會主席何安誠教授工程師指出，課程加入的新元素有助學生能夠掌握全面的知識和技術。

畢業生於業界大展所長

香港建造學院與業界合作無間，成功讓畢業生邁向建造界專業之路。在學院的「承建商贊助計劃」下，參加的學生可獲僱主提供實習機會及額外津貼，更可獲優先聘用。

曾志華是學院應屆「屋宇建造監工高等文憑」的畢業生，現時不但成功升讀UCEM建築測量學士學位，更同時於建築公司擔任工程見習生，負責安排和協調樓宇建築工程。他直言自己能在建造業界順利就業，有賴學院支援：「學院提供的就業支援服務，安排我們到公司實習，提早吸取工作經驗，令我們畢業後返工時更快適應及上手！」

屋宇建造監工高等文憑畢業生曾志華，目前不但成功升讀UCEM建築測量學士學位，更同時於承建商擔任工程見習生。

另一位畢業生胡振潤受父親啟發，選擇入讀學院的「土木工程監工高等文憑」，畢業後於承建商擔任技術員。他分享道：「我現時工作是負責與分判商進行溝通，分配前線工作。同時，我亦於皇家墨爾本理工大學（RMIT）進修，就讀土木及基礎建設學士課程，好好裝備自己，為日後成為助理工程師做好準備。」

土木工程監工高等文憑畢業生胡振潤現時於承建商擔任技術員，亦是皇家墨爾本理工大學（RMIT）土木及基礎建設學士課程學生。

香港建造學院將繼續致力培育「知識型」建造業技術人才，「以技能開展人生」，鼓勵更多年輕人投身建造業。建造業議會執行總監鄭定寕工程師展望：「香港建造學院將會持續優化課程內容及升學發展，讓學生成為技術與學歷兼備的知識型技術專才，實現個人及事業目標，邁向成功之路！」

建造業議會執行總監鄭定寕工程師展望，學生能成長為技術與學歷兼備的知識型技術專才。

（資料及相片由客戶提供）