《香港01》企業人工智能升級轉型交流日　助企業創新升級轉型

近年AI人工智能產業發展蓬勃，香港特區政府致力推動各行業的AI實際應用，冀望將香港打造為「國際AI及資料產業發展樞紐」。為進一步協助企業抓緊全新機遇，《香港01》將於5月7日舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，讓企業了解人工智能技術對營商環境的改變，並有效地將技術融入營運策略；同時透過AI應用的成功案例分享，展示人工智能技術如何創造商業價值，成為企業升級轉型之路的一大助力。



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人工智能發展迅速，企業如何在時代變革中穩站於金字搭的頂端？

是次活動獲得香港特別行政區政府創新科技及工業局、香港特別行政區數字政策辦公室、香港生產力促進局、InnoHK與中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心的鼎力支持，以及邀請到香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授作為開幕主禮嘉賓。

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日

日期：2025 年 5 月 7 日（星期三）

時間：上午 10 時至下午 5 時

地點：香港會議展覽中心會議室 S221-S229

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20+AI主題展位 現場體驗不同應用場景

現場將設有逾20個AI主題展位，AI供應商將展示嶄新AI服務、技術或應用方案，企業代表或營商人士得以率先體驗，其創新的應用場景，以搶占市場先機，掌握最新應用趨勢。

10+研討會與專題講座 多位國際級業界精英深度分享

想提升品牌價值與競爭力？是次活動邀請多位國際級大師，例如Google猛人同您分享AI實戰案例；此外，亦設有多場AI專題講座，業界AI專員到場與參與者進行交流，共同探討AI產業發展、企業面臨的經營問題與營銷策略等議題，尋求可行務實的解決方案，企業代表或營商人士可一同「取經」。

免費企業配對咨詢 拓展全新合作機遇

機會難逢，企業代表或營商人士，可登記參與「企業配對咨詢」服務，與其他企業、專業人士和AI專家建立聯繫，建立國際人脈網絡，通過合作發掘更多潛在商機，提升營運效率，達致雙贏局面。

獲20+支持機構共襄盛舉

是次活動榮獲香港總商會、香港中華總商會、香港工業總會、香港資訊科技業協會、數據及人工智能素養協會、香港大中華中小企業商會、香港中小型企業聯合會、互聯網專業協會、智慧城市聯盟、 香港人工智能學會、香港電腦商會、香港資訊科技商會、香港中小型企業總商會、香港互動市務商會、Techhub News、香港人工智能及數據實驗室、香港通訊業聯會、香港浸會大學及 香港浸會大學創新、轉化及政策研究院與嶺南大學等多個機構鼎力支持。（排名不分先後，持續更新）

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