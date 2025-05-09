TGC家電首度登場　多功能浴暖寶專為香港而設KO潮濕悶熱

香港天氣潮濕，潮濕環境不僅滋生霉菌，更往往成為細菌和病毒的溫床，威脅家人健康。家中若有BB或長者，浴室的濕度與溫度變化更需謹慎處理。專為香港家庭設計的TGC多功能浴暖寶全面解決浴室問題，不僅在寒冬為你及家人提供溫暖舒適的沐浴環境，更能應對廁所長時間濕氣重、夏日悶熱，令浴室全年都乾爽衛生！



TGC家電系列貼心設計滿足香港家庭需求 超迷你機身靈活安裝方便保養

TGC多年來深耕香港市場，從優質煤氣爐具到廚櫃設計，一直致力為本地家庭提供理想的生活體驗。今年，TGC正式推出TGC家電系列，旨在提供一站式生活方案，讓每個家庭都能擁有更舒適的家居環境。TGC多功能浴暖寶作為系列首推產品，專為香港住宅特點設計，機身僅8吋大小，比市面上大部分同類產品更纖巧，特別適合蝸居、細浴室安裝。無論是氣窗、天花，還是牆身，都能輕鬆安裝，解決香港浴室空間不足的問題。此外，TGC多功能浴暖寶還採用了抽出式機體設計，用家能夠輕鬆拆除機身，讓安裝與保養變得更加簡單，日後清潔與維修都十分方便，真正做到靈活裝拆、輕鬆保養，讓你無後顧之憂！

TGC多功能浴暖寶機身僅8吋大小，特別適合香港家居。零售價 $2,680

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TGC多功能浴暖寶還採用了抽出式機體設計，方便安裝與保養。

石墨烯濾網 + 負離子 雙重科技除濕又抗菌

近年病毒活躍，家居衛生不容忽視，尤其是浴室這類濕氣重地，更是細菌病毒的溫床。潮濕環境不僅導致牆壁、天花板發霉，更會讓毛巾、衣物產生異味，甚至影響皮膚以至呼吸健康。TGC多功能浴暖寶配備頂尖活性碳石墨烯濾網，能有效過濾並殺滅細菌和病毒，同時搭載負離子淨化技術，去除濕氣異味，還原清新空氣，確保浴室環境時刻清潔衛生。即使是無窗的黑廁，也能擁有24小時持續換氣，讓浴室空氣保持流通，減少霉菌滋生，守護家人健康。

四季乾爽冬暖夏涼 全家都安心沖涼

春天回南天濕氣重、夏天悶熱難耐、冬天寒冷刺骨，每個季節均為香港家庭帶來不同挑戰，大大影響浴室的舒適度。特別是家中有BB、長者的家庭，更需要確保浴室的溫度適中，避免感冒或因地面濕滑而跣倒。TGC多功能浴暖寶完美解決這些問題，集換氣、暖氣、熱烘和涼風等多功能於一身，一年四季都能提供最適合的浴室環境！

春夏季節：換氣 + 熱烘功能

春夏時，濕氣最容易積聚，使浴室潮濕悶焗。TGC多功能浴暖寶的「換氣功能」能迅速排走濕氣，減少倒汗水導致的霉菌問題，並預防沐浴後地面濕氣讓家人跣倒。而「熱烘功能」則能快速烘乾毛巾及衣物，避免潮濕帶來的異味和細菌滋生。

炎夏悶熱：涼風功能

夏天浴室往往悶熱難耐，TGC多功能浴暖寶的「涼風功能」能夠吹送涼爽空氣，保持浴室乾爽透氣，讓你即使在炎夏都能享受清涼舒適的沐浴時刻。

寒冬時節：暖氣功能

冬天沖涼最怕是一關水喉，冷風馬上襲來，尤其是使用「儲死式熱水爐」的家庭更是有苦自己知！而BB與長者更容易因忽冷忽熱容易誘發感冒，甚至影響血管健康。「暖氣功能」能夠保持浴室溫暖，減少溫差帶來的不適，讓你安心享受溫暖的沐浴時光。

高防水等級材質專為浴室而設 LED智能顯示功能狀態一覽無遺

TGC多功能浴暖寶不僅在功能上滿足四季需求，更在安全性與耐用性上有著卓越表現。它採用強化玻璃面板，搭配LED顯示燈，清晰顯示當前運作模式，讓用戶一目了然，輕鬆掌握浴室環境的調節。此外，機身達到IPX4防水等級，能夠有效防止水氣滲入，即使在高濕度的浴室環境中長時間使用，也能保持穩定運作，避免因潮濕而損壞。外殼更採用堅固耐用的不銹鋼材質，不僅防鏽抗腐蝕，還能承受日常使用中的碰撞，確保產品使用壽命長久。除了機身防水，其遙控器亦達到IPX4高級別防水標準，放在浴室內亦不怕受潮。而且TGC更有貼心的售後服務維修，除了三年免費保養服務外，更有24小時真人接聽客戶服務熱線。服務港人多年的TGC絕對是信心保證！

TGC多功能浴暖寶機身達到IPX4防水等級，強化玻璃面板搭配LED顯示，清晰顯示當前運作模式。

限時優惠！告別浴室潮濕、冰冷、悶熱 必入手浴室神器

由即日至2025年7月15日，購買TGC多功能浴暖寶可享$400現金折扣優惠*（零售價︰$2,680^）。優惠期有限，想全年都享受到最舒適的沐浴體驗，讓BB、長者、全家人都能安心沖涼，不怕冷、不怕濕、不怕霉，就即去TGC官網了解更多！此外，TGC家電系列將有更多不同適合香港家居的家電產品面世，大家密切留意！

*優惠受條則及細則約束

^如需標準安裝服務，需另外收費$480

（資料由客戶提供）