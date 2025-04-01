香港港安醫院：攜手推動醫療創新與卓越服務

香港港安醫院乃國際性醫療組織「Adventist Health」轄下的醫院，多年來致力提供高端卓越的全人醫療服務，並獲包括澳洲ACHS和美國JCI金章，健康促進醫院（HPH），及香港實驗所認可計劃（HOKLAS）等多項國際認證。作為基督教非牟利醫院，港安醫院滙聚專業人才，實踐全人醫治，發揚基督精神。



香港港安醫院的司徒拔道與荃灣分院分別成立54年及60年，始終秉持「延續基督的醫治大能」的理念，不斷引進先進技術與設備，以滿足市民日益增長的醫療需求。

香港港安醫院—司徒拔道成立機械臂外科中心 引領精準醫療新時代

隨著醫療科技的不斷創新，精準治療已成為現代醫療發展的核心方向。香港港安醫院—司徒拔道（下稱香港港安）秉持「以病人為中心」的理念，正式成立機械臂外科中心，並引入多台全球領先的機械臂手術系統，能夠廣泛應用於神經外科、骨科、泌尿外科、外科、耳鼻喉科，更涵蓋癌症手術、肝膽胰手術等多個跨專科領域，為各種疾病和病情提供適合的機械臂輔助手術服務，提供更安全、更精準、更高效的治療方案，全面提升手術成效及術後恢復效果。

中心引入全港首部可應用於全脊椎的機械臂系統，並結合人工智能（AI）及實時導航技術，大幅減少傷口大小及出血量，加快患者康復。此外，全膝關節置換術透過3D影像輔助技術，大幅降低手術風險並提升治療效果。跨專科手術亦涵蓋癌症、肝膽胰等領域，以高清3D影像提高手術準確性、安全性和康復速度。

香港港安醫院院長及行政總裁凌宏寶先生表示：「機械臂外科中心的成立，是醫院持續推動醫療卓越的重要承諾。自2013年以來，我們一直致力於引進高端醫療科技，以提升病人護理質素和治療效果。此次引入最新的機械臂手術系統，進一步體現了我們為患者提供尖端醫療服務的決心。」

香港港安醫院—荃灣

打造尊貴私家病房 提升服務體驗

為配合新界西日益增長的私營醫療需求，同時讓市民以合理的費用享用優質的服務，香港港安醫院—荃灣（下稱荃灣港安）誠意打造全新15樓私家病床樓層，首階段提供標準二人房間及二等單人房間共25張床位。客人在私家病床樓層可享受更寧靜的環境及更高的私隱度，讓病人安心休養，更快恢復健康。此外，樓層設有11間二等單人房，這些房間設計能有效預防感染，為病人提供更安全的療護體驗。

為配合新界西日益增長的私營醫療需求，香港港安醫院—荃灣誠意打造全新15樓私家病床樓層，共25張床位，包括標準二人房及單人房（含負壓設備），提供寧靜環境，更高私隱度，有效降低感染風險。樓層設計奢華舒適，配備中央監察系統及電子屏幕系統，加強病人與醫護溝通，全方位守護病人健康。全新樓層融合了尖端科技與人性化設計，提供舒適、安全且貼心的住院體驗。

凌院長表示，醫院特意聘請了約二十位擁有豐富專業經驗的醫生和護士，在啟用前接受嚴格培訓，以提供卓越護理服務。荃灣港安致力打造尖端、安全且舒適的療護環境，以合理費用讓市民享受優質服務，同時協助紓緩公立醫院壓力。

卓越貢獻回饋社群

多年來，荃灣港安持續回饋社會，包括提供低收費病床以紓緩公立醫院壓力；健康生活促進中心定期到社區免費為居民檢查身體；旗下慈善基金亦推出白內障及心臟手術計劃，免費資助低收入市民接受手術治療等，惠澤社群。

展望未來：持續創新 引領卓越

展望未來，香港港安醫院將繼續秉持創新精神，引領香港醫療事業邁向新里程碑。司徒拔道分院以機械臂外科中心推動精準治療新時代；荃灣分院則透過尊貴私家病房提供極致舒適且安全的療護環境。我們將持續結合尖端技術與專業跨專科團隊，不斷提升服務質素。同時，我們將繼續實踐仁愛、卓越、誠信、家庭及全人的核心價值，共同守護市民健康。

(資料及相片由客戶提供)