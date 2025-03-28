人工智能｜香港標準　國際認可　走向「一帶一路」市場

香港不僅是國際金融中心，更是創新科技的搖籃。它以獨特的優勢，成為連接中國與世界各地的橋樑，深化國際交往合作，藉共建「一帶一路」倡議助力香港和內地科技企業走向全球。馭勢科技，這家來自北京的無人駕駛技術企業，正是以香港作為跳板，在全球無人駕駛領域乘風破浪，開創出一片新天地。馭勢科技聯合創始人、董事長兼首席執行官吳甘沙把握「一帶一路」倡議機遇和香港的獨特優勢，成功開拓全球市場。



從香港出發 開拓無人駕駛的「一帶一路」藍海

「香港是離內地企業最近的世界，也是離世界最近的中國。」吳甘沙開宗明義地闡述了2024年正式選擇香港作為國際總部的初衷。他指出，香港與國際接軌的標準、完善的法治環境、豐富的市場推廣資源以及國際樞紐中心的地位，都與馭勢科技的全球化發展戰略完美契合。更重要的是，香港擁有大量國際人才，可以幫助企業更好地理解和適應「一帶一路」及其他國際市場。

馭勢科技的發展歷程，正是香港作為「超級聯繫人」、「超級增值人」和共建「一帶一路」功能平台的最佳例證。馭勢科技在2018年落戶香港，2019年與香港國際機場展開合作，協助香港國際機場成為全球首個在實際環境中使用無人駕駛拖車的機場。目前，香港國際機場已實現完全無人駕駛常態化運營，馭勢科技提供的無人駕駛車輛數量超過 70輛，實際無人駕駛營運里程已超過 200萬公里，有效地提升機場的運營效率，降低人力成本。

吳甘沙指在香港國際機場已成功建立一個安全及高效的運作指標，下一步計劃進軍「一帶一路」沿線的新加坡、中東及歐洲市場。

「香港國際機場的成功案例，不僅提升了我們的國際知名度，也向世界展示了中國無人駕駛技術的領先地位。」吳甘沙語帶驕傲地表示。香港的成功經驗，成為開拓「一帶一路」市場的基石，他續說：「香港的標準與國際接軌，有利於研發符合國際市場需求的產品，減少產品出海後的適應成本，即是我們在香港國際機場的產品，已符合國際標準，令我們進入海外市場時，減少了再行彎路。其中新加坡樟宜機場多年來一直借鑒香港國際機場的經驗，當他們知道香港國際機場是使用我們的無人駕駛產品，大大加強了他們成為我們客戶的信心。」

「一帶一路」營商之道：逐步拓展，區域聚焦

吳甘沙特別強調了香港在拓展「一帶一路」市場中的關鍵作用。他以公司在卡塔爾的合作為例，指出正是透過香港朋友的引薦，才得以與卡塔爾哈馬德機場建立聯繫。「香港的國際網絡和人脈資源，為我們打開了通往『一帶一路』市場的大門，也讓我們更容易融入當地市場。」他說。此外，香港的金融服務業發達，也為企業的融資和國際交往合作提供了便利。

無人駕駛遞送車配合沙特阿拉伯線上電子商務，在大學社區提供包裹配送服務。

談及營商之道，吳甘沙總結為「逐步拓展、區域聚焦、生態合作和本地化」。他解釋，公司聚焦智慧城市、物流、港口、機場等需要自動駕駛的場景，優先發展勞動力成本高、人力資源短缺的地區，這與共建「一帶一路」倡議推動設施聯通的發展方向高度契合，也為企業的發展提供了更大的空間。

展望未來，吳甘沙充滿信心。「今年我們的目標是將產品帶到世界前十的機場，並持續加大研發投入，利用雲端大模型等先進技術，不斷提升無人駕駛技術的安全性和可靠性，為全球客戶提供更優質的產品和服務。」他表示將繼續深耕香港，發揮香港的優勢拓展「一帶一路」市場，並有意在香港設立研發中心專注為海外發展提供技術支援。

內地科技企業借力香港走向世界的成功範例，證明香港不僅是國際金融中心，更是科技創新的沃土，充分發揮內聯外通的優勢。在「一帶一路」倡議的推動下，相信會有越來越多的內地科技企業以香港為跳板，揚帆出海，深化國際交往合作，在全球市場綻放光彩。

（資料由客戶提供）