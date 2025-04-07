孕婦注意！一個原因可致胎兒患致命疾病！即睇醫生詳解！

香港男性初婚年齡中位數於2023年已達至32.5歲，晚婚晚育趨勢持續上升。有研究顯示，父親年齡越大，胎兒罹患單基因疾病的風險越高，而此類疾病由單一基因突變引起，會對嬰兒造成嚴重影響，甚至導致夭折，常見產前檢查亦難以檢測。近期市場上出現新型檢測，專門針對這些疾病，仁安醫院婦產科顧問醫生劉子建將深入淺出地講解無創性產前單基因疾病篩查（NIPT-SGD）這項新技術，助準父母瞭解更多。



NIPT-SGD和NIPT-T21有什麼分別？

孕婦在懷孕初期都會進行不同檢查，目前常見的無創性產前篩查（俗稱T21），例如SafeT21express ®或Panorama主要只是篩查胚胎的染色體有否異常，但不能有效『捕捉』單基因疾病，這兩類疾病需要用到不同的測試工具。傳統的NIPT-T21用以檢測染色體（>3百萬個bp的變化）；而NIPT-SGD則可以用來分析基因（1～3個bp）。

大家可以將人體想像成書本，而一頁紙等於一條染色體，一個單詞則等於一個基因。T21為檢查是否有頁數被錯誤地複製或缺少， SGD則檢查是否有單詞拼寫出錯。

單基因疾病與其他疾病並不相同

劉醫生舉例：「以港人認知較多的唐氏綜合症為例，其病因是患者有三條21號染色體，比正常多一條，而一條染色體含有多個基因，故這個病影響的身體部分較多，如身體發育、智力及面部特癥等等。」。

單基因疾病則更為『狡猾』，僅需單一基因突變即可致病，例如軟骨發育不全症（俗稱侏儒症）、成骨不全症II型（俗稱玻璃骨）和雷特氏症等等。實際上，有研究顯示單基因疾病的檢測陽性率為2.05%，比唐氏綜合症0.14%高出不少。

單基因疾病對家庭和個人的危害

現在已知的人類疾病中有大於7000種為單基因遺傳病。部分單基因疾病有機會令到胎兒在宮內死亡、出生後短時間內夭折或者嚴重的發育和智力障礙。

劉醫生舉例：「侏儒症的種類有很多，不少都是致死性的；在可以存活的侏儒症中，超過70%是一種叫軟骨發育不全症的病。即使患者智力正常，但依然容易面對骨骼異常、腦積水和神經壓迫等問題。」

這些單基因疾病不僅影響患者，更牽動整個家庭。劉醫生表示：「父母最痛心卻愛莫能助的是，擔心孩子需要面對日常生活環境中的困難、同輩和其他人的眼光和歧視、以至心靈健康。軟骨發育不全症的特徵 – 肢體短小 –通常在26 孕周後才明確出現，這些晚孕的診斷對懷孕中的夫婦帶來極大的痛苦。」

另一個令父母難以接受的單基因疾病是成骨不全症II型，即是俗稱的玻璃骨。劉醫生表示，假如胎兒患上玻璃骨，大約11至12周開始便會出現骨折的情況，「不只是手腳骨折，就連肋骨亦然。因此，胎兒的肺部難以正常成長，很大機會出生後便會死亡。」

早前有媒體報道過一位患有玻璃骨的香港女生，她早於半歲時確診玻璃骨，即使輕微碰撞都會引致骨折，終生都無法像常人一樣行走。她形容日常的骨痛才是最為煎熬，一年365天裡，不痛的日子少過十分一。劉醫生表示，NIPT-SGD能讓父母早於14周時得到報告，發現胎兒確診這些單基因疾病，藉此提早做好心理準備和未來計劃。

健康≠無風險！基因突變風險一直存在

大部分人體基因以一對的形式存在，分別遺傳自父母。所謂顯性遺傳病，只需要遺傳到一個突變基因便足以引發；而隱性遺傳病則需同時從父母雙方各遺傳一個突變基因，也就是擁有一對突變基因，才能導致發病。

幾乎所有的隱性遺傳病，比如地中海貧血，都是由父母遺傳的。因此，若準父母能在孕前接受相關基因檢測，便可以提前評估胎兒罹患此類疾病的風險。但顯性遺傳病則有所不同，嚴重的顯性遺傳病的患者往往都未能生存到生育年齡，所以絕大部分都是胎兒自身出現新的基因突變引致，而非遺傳自父母。對於這類顯性遺傳病，最好的方法是父母在懷孕後利用 NIPT-SGD 篩查胎兒有沒有患病。

有數據顯示，胎兒自身出現基因突變的機率與父親有更密切的關係，男性生育年齡增加，精子基因突變風險都會增加，例如36歲以上男性精子突變風險較35歲以下高出3倍。所以，就算爸爸不到36歲，仍然有基本風險，而隨著香港社會晚婚晚育趨勢日益普遍，父母年齡的增長將進一步提升胎兒罹患單基因疾病的機率。

孕早期把關 胎兒健康有保障

當然，人體有約21000個基因，基於時間和成本，NIPT-SGD難以對每個基因進行檢查，因此實驗室就會整合出一個列表的單基因疾病，專注檢測一些嚴重或者發病年齡早的疾病。最痛的不是檢測陽性，而是寶寶出生後才發現可預防的嚴重缺陷，NIPT-SGD的存在，令父母可以及早發現此問題，從而增加準備和計劃的時間。

目前香港有多間私家醫生和診所提供NIPT-SGD，孕婦最快10週開始可以接受檢查。品牌例如寶兒安BlessGD 和Vistara，測試價錢約 $6500不等，再配合傳統染色體相關的產前檢查(T21)，能夠做到全方位瞭解胎兒的健康。劉醫生亦展望：「隨著科技不斷進步和成本降低，NIPT-SGD的應用將越來越普及。這項技術不僅為孕婦提供了一種安全、準確的篩查選擇，更為早期診斷和干預單基因遺傳病開創了新的可能性。」

（資料及相片由客戶提供）