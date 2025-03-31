Laservall投資3億推動香港新型工業化　促進微電子產業創新發展

新型工業化是香港創科發展的重要一步。近年來，香港推出多項措施，全力推動新型工業化，促進先進製造產業。植根香港多年的微電子跨國企業鐳射沃（Laservall），憑藉其高精度激光解決方案，與多家國際科技公司建立合作關係。在近日的活動中，Laservall宣佈未來五年將投資三億港元，於香港推動先進製造業的科研、升級智能生產規模及培育創科人才。這不僅有助奠定公司在國際市場上的領導地位，更能推動香港微電子產業的創新發展。

攝影：周令知



Laservall的業務涵蓋智能手機及電動車相機模組的微激光噴射焊接、切割及打標設備，憑藉高精度激光解決方案與自動化系統，服務全球多家知名客戶，包括三星、LG、Tesla、比亞迪，以及富士康、舜宇光學、立訊精密和歐菲光等主要生產商。

Laservall以其高精度激光解決方案及自動化系統服務全球多個主要客戶，包括三星、LG 、Tesla 、比亞迪，以及多個主要生產商如富士康、舜宇光學、立訊精密和歐菲光。

（左起）Laservall首席財務長陳家輝、Laservall首席執行長Andrew Kim、Laservall董事長James Kang、韓國駐香港總領事館 領事/商務官李在蓮、創新科技及工業局局長孫東教授、創新科技及工業局副局長張曼莉、香港科技園公司行政總裁黃克強、香港科技園公司創新製造高級總監黃家裕

香港積極推進新型工業化，以「產業為導向」的發展策略促進多元經濟發展。政府針對策略性產業推出全面支持，包括「新型工業加速計劃」（NIAS）、「新型工業化資助計劃」（NIFS），以及即將推出的「製造及生產線『升』級支援先導計劃（Manufacturing+）」。這些優勢，結合香港背靠祖國、聯通世界的獨特地位，以及蓬勃的創科生態圈，促使Laservall決定未來五年在港投入三億港元，進一步深耕本地研發及先進製造，及拓展全球業務。

在日前的儀式上，創新科技及工業局局長孫東教授致辭時表示：「Laservall的投資不但反映其對創科的投入，更展現了對香港創科產業的堅定信心。Laservall在科技園擴展業務完美示範如何利用香港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』的獨特角色，以進一步鞏固其在全球市場中的領先地位。」他相信會有更多本地企業如Laservall一樣，踏上國際創科舞台，向世界展示香港科研力量的豐碩成果。

孫東教授形容Laservall在科技園擴展業務，完美示範如何利用香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色。

作為香港科技園公司的重點園區科技企業之一，Laservall的發展無疑是對本地創科生態圈的重大鼓舞。科技園公司行政總裁黃克強喜言：「作爲智能激光技術領域的全球領導者， Laservall 繼續發展該領域的科研和鞏固香港在微電子和先進製造產業樞紐的地位。這個里程碑不僅印證 Laservall的成就，更進一步奠定香港在引領新型工業化及創新未來的國際領導地位。」

黃克強表示，今次Laservall的擴展，進一步奠定香港在引領新型工業化及創新未來的國際領導地位。

2024年8月，政府代表團曾到訪Laservall位於韓國的智能研發及生產中心，向其介紹香港的支援措施，並促進香港與韓國在生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造及新能源科技等領域的合作。這家全球領先的技術供應商最終決定加大對香港的投資，無疑是對香港創科生態圈的肯定。

Laservall 董事長James Kang表示，公司將繼續積極投放資源於科技研發，「幫助我們發展以人工智能驅動的自動化生產流程、推動實時排障以及提升效率。」他更透露：「我們亦計劃於2026年將科研團隊規模擴大一倍、並在2028年前增至六倍，以鞏固香港作為公司科研總部的地位，並正探討在港設立先進製造基地的可行性。」

James Kang展望將來能發展以人工智能驅動的自動化生產流程，推動實時排障以及提升效率。

Laservall 首席執行長Andrew Kim則形容，高精度激光技術應用於相機模組是業界的大趨勢，而在特區政府和科技園公司在新型工業化發展的各項舉措及支援之下，「這使我們對在香港擴大投資力度充滿信心，並將為Laservall創立下一個環球業務新里程奠下堅實基礎。」

Andrew Kim大讚香港擁有背靠中國、聯通世界的獨特優勢，加上蓬勃創科生態圈所帶來的各項優勢，以及特區政府和科技園公司在新型工業化發展的各項舉措及支援。

（資料及相片由客戶提供）