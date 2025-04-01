香港房屋協會LAGOM舒逸住宅系列¹「聚然」．「峻然」理想幸福家居

香港房屋協會秉承「為市民提供優質住宅」的宗旨，推出「LAGOM舒逸住宅系列」¹，以瑞典「剛剛好」的生活哲學為核心，強調平衡、舒適和功能性，為住戶締造一個實用與品味並重的理想家居。系列推出兩大新盤——粉嶺「聚然」及觀塘「峻然」，以綠化環境、完善配套與匠心設計，為住戶提供舒適宜居的幸福生活體驗。



粉嶺「聚然」 生活配套完善的北區生活圈

位於粉嶺馬會道288號△的「聚然」，以社區便利與自然綠意為核心。項目由兩座住宅大樓組成，共提供644個單位²，戶型涵蓋一房至三房（一套）³，實用面積由302至616平方呎⁴，滿足不同家庭的住屋需求。項目由著名設計團隊「呂元祥建築師事務所（香港）有限公司」精心打造，設計上注重空間實用性，間隔方正³，每戶設有露台，所有單位均配備基本裝修，附設廚櫃、煮食爐、抽油煙機及冷氣機等家電和浴室潔具⁵，讓住戶輕鬆入住，享受現代化生活的便利與舒適。項目更榮獲BEAM Plus暫定金級認證，不僅提升了住宅的環保性能，亦為住戶帶來健康宜居的生活環境。

「聚然」模擬效果圖^

亮點一︰優越地理位置 交通便利

「聚然」鄰近粉嶺港鐵站，住戶可沿東鐵綫輕鬆前往尖沙咀、金鐘及中環等核心商業區⁶，亦有多條巴士及專線小巴路線連接區內外⁷，交通選擇多元化。此外，項目位於創新發展的「北部都會區」⁸，亦鄰近多個港深口岸，包括羅湖及落馬洲，駕車前往香園圍／蓮塘口岸僅需16分鐘⁹。

亮點二︰完善生活配套 自設購物商場

「聚然」基座設有兩層高的購物商場¹⁰，提供多元化的購物及餐飲選擇，日常所需近在咫尺。項目周邊設施一應俱全，包括北區醫院、郵政局、街市、圖書館及體育館等¹¹，滿足住戶的日常生活需求。住戶亦可享受鄰近佔地8.6公頃的北區公園¹²，公園內設有人工湖及瀑布，提供各類動靜皆宜的休閒活動；此外，項目毗鄰正在興建的新界東文化中心¹³，將為區內增添文化氣息，住戶可隨時隨地體驗豐富的藝術與文化活動。

亮點三︰多元化會所設施 充裕綠化空間

住客專屬會所「聚薈 The Fab」設有多元化設施，包括健身型地、童趣樂園、樂聚廳及悠樂室等，為住戶提供動靜皆宜的休閒空間。二樓綠化平台則種植了各式植物，更特設親子農圃，鼓勵住戶與孩子一同體驗種植樂趣；營造舒適的自然環境，讓住戶在繁忙都市中覓得一片靜謐。¹⁴

「聚然」模擬效果圖^

觀塘「峻然」市區綠意新地標

「峻然」位於觀塘安禧街22號☆，安達臣道發展區的核心地帶。項目由兩座住宅大樓組成，共提供960個單位¹⁵，戶型涵蓋一房至三房（一套）³，實用面積由302至664平方呎⁴，適合單身人士及大小家庭的各種需求。項目由著名設計團隊「王董建築師事務有限公司」精心打造，設計延續可持續發展理念，單位間隔方正實用³，每戶設有露台³，引入自然光，營造通透的居住空間。「峻然」所有單位均配備基本裝修，附設廚櫃、煮食爐、抽油煙機及冷氣機等家電和浴室潔具。項目更榮獲BEAM Plus暫定金級認證，不僅提升了住宅的環保性能，亦為住戶帶來健康宜居的生活環境。

「峻然」模擬效果圖^

亮點一︰綠化環境與自然共融

作為觀塘市區便利綠洲，「峻然」為熱愛戶外活動的住戶提供豐富選擇，坐落於佔地21.5公頃的安達臣道石礦公園旁¹⁶，該公園內設有擬建中的單車公園、寵物公園及歷奇遊樂場等¹⁷。此外，區內亦規劃全港首個防洪及康樂兼容的湖泊公園¹⁸，住戶可在公園內欣賞湖景，享受自然與城市無縫結合的生活體驗。

亮點二︰交通持續完善 未來發展潛力大增

「峻然」鄰近公共運輸總站，多條巴士及小巴路線將匯聚於此¹⁹。此外，隨著擬建中的東九龍智慧綠色集體運輸系統的落成，並配合擬建中的行人連繫設施連接彩虹及油塘港鐵站²⁰，將進一步提升交通效率，為住戶帶來更多便利。隨著六號幹線等其他主要幹道全線通車²¹，連接港九新界各區，交通便捷無憂。

亮點三︰多元化會所設施

「峻然」住客專屬會所「峻薈 The Emerald」設有峻逸廳、健身天地、悅讀區及童樂天地等設施，並配有偌大的戶外花園，讓住戶可隨時放鬆身心，享受健康生活。14項目更特設兩層高的購物商場，集綠化、購物與休閒於一身，打造全方位的舒逸生活。¹⁰

「峻然」模擬效果圖^

(資料及相片由客戶提供)