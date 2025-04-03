低至65折快閃澳門 噴射飛航$260來回船票 送免費接駁車直達市中心

用盡大假滑雪看櫻花，正在努力儲假但又心思思想出遊的你，澳門絕對是個集美食和古蹟景點的快閃好選擇！而且噴射飛航正推出船票優惠低至$260起(每人)即可來回港澳。所有乘客落船還有免費專車服務，將你直送到澳門市中心，沿途十五分鐘內仲可以步行到多個人氣景點及手信區，還有不能錯過列入澳門非物質文化遺產的土生葡菜！



澳門非常適合即日來回或者兩日一夜的快閃遊，遇上船飛激減優惠，更加超值抵玩。噴射飛航現正推出二人或以上同行的港澳來回船票優惠，4月30日或以前出發的航班，平日日航$175的單程普通位船飛，現在來回都只係$260，星期六豪華位就更抵，以去程日航、回程夜航計算，由原價$810勁減至$530，計一計成65折，仲要日夜航同價！

雖然適合快閃遊，但要留意不能以優惠價訂購即日出發航班，記得提前於出發日最少一天預訂，記得預早登記。另外優惠不適用於香港/澳門連假日子，包括2025年4月4至6日，以及18至21日。

現在起訂購4月30日或以前出發的噴射飛航航班，最低只需$260即可來回澳門。

免費景點接駁專車 直達澳門半島主要景點

噴射飛航不止船票大減價，連抵埗後的車費也幫你省掉，現時在澳門外港碼頭下船的噴射飛航乘客，即可乘船公司安排的免費接駁車，10分鐘一站直達澳門半島市中心的新八佰伴。下車位置15分鐘步程內集合了澳門最出名的歷史古蹟景點，手信區及地道餐廳。其中不能錯過區華利前地的土生葡菜餐廳、由1961開業至今的「沙利文有限公司」，由大廚炮製融合葡萄牙、印度、非洲及中國元素的非洲辣雞、焗葡國雞、辣大蝦及馬介休球等必吃菜式！

附近還有一系列古蹟景點，包括建於1849年，保留粉紅色葡式外牆及建築的澳門政府總部。再沿南灣大馬路走就可到達議事亭前地，可暢遊主教座堂、玫瑰聖母堂、戀愛巷及大三巴，還可順道在大三巴街及關前薈大手掃新鮮製作的杏仁餅及豬肉乾等手信！

提提各位，免費專車服務時段為上午9時至下午11時，座位有限，先到先得，想用車？香港入閘嗰時同職員講，佢哋就會幫手留位；如果你是豪華位乘客就可以優先透過WhatsApp 預訂專車座位，輕鬆出發！

優惠船票訂票網站：https://www.turbojetbooking.com/tj50web/tj50/tj50_NonMemberLogin.aspx?CMSpromocode=PSBH&lang=zh-tw

豪華位預約專車方法：

WhatsApp訂車專線: +853 6575 7373

電郵：superplus@turbojet.com.hk

接受預約服務時間︰09:00-18:00

條款及細則︰

• 優惠適用於預訂噴射飛航港澳航線 香港(上環) <> 澳門(外港)航線二人同行來回船票，航班出發日期必須為2025年3月3日至4月30日；優惠不適用於以下日子︰2025年4月4-6日、4月18-21日。

• 此優惠可於噴射飛航售票處、官網及手機應用程式。

• 此優惠不適用訂購即日出發航班，乘客必須於出發日最少一天前預訂方可享用優惠。

• 訂購時須選定指定的優惠項目（歡樂延續：同行來回船票$260起）方可享用優惠。

• 必須訂購二人或以上同行之船票，而所有船票出發時間必須相同方可享用優惠。

• 優惠適用於普通位/豪華位船票，並須視乎客位供應情況而定。

• 船票只限登記乘客使用，並會列印身份證上姓名，入閘時須出示身份證明文件以供核對。如不符合資格，乘客須另購正價船票方可登船。

• 優惠不可與其他折扣、推廣優惠，包括噴射飛航個人儲值卡會員、澳門居民、長者和小童票價折扣等一同使用。

• 船票一經出售，不接受任何更改、取消及退款。

• 優惠受噴射飛航「乘客及行李運載之條款及條件」約束。

• 如有任何爭議，噴射飛航保留有關優惠之最終決定權。

(資料及相片由客戶提供)