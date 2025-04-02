首屆普惠 ESG 獎得獎者出爐 六家企業創新方案引領永續發展

由環境、社會及治理公會，連同香港中小型企業總商會主辦、保誠保險有限公司與建築環保評估協會贊助的「普惠ESG獎」已經在較早時間，正式公佈得獎名單。本屆獎項旨在表彰在環境保護、社會責任及公司治理（ESG）領域提出創新解決方案的企業，最終六家企業在近百名參賽公司中脫穎而出，獲得主獎項，另有五家企業獲得優異獎。大會的頒獎典禮將於4月10日晚間隆重舉行，並承蒙建造業議會主席何安誠教授擔任主禮嘉賓。本屆獎項以「環友理」命名，強調環境保護、友善社區及良善治理三大元素，同時呼籲全民參與普惠ESG方案實踐。



六大獲獎企業展現 ESG 創新實力

"環友理" 創新獎得主 - 靜音科技集團有限公司

突破性地將回收塑膠轉化為「聲學超材料靜音模組」，其專利技術可有效吸收環境噪音，特別適用於都市高密度住宅區與商業空間。該方案已成功應用於香港多個公共建設項目，每年可回收處理高達數千噸廢棄塑膠。

"環友理" 綠色材料獎得主 - 麗絲迪系統有限公司

專注環保窗簾，更推出的「智能環保窗簾系統」結合特殊渡鋁塗層阻光隔熱面料與全自動系統，可根據日照強度自動調節，實測降低建築空調能量消耗達 20%。該產品已獲香港綠色建築議會認證，並應用於多個標誌性商業大廈。

"環友理" 金融科技獎得主 - InnoBlock Technology Limited

通過人工智慧解決方案簡化企業的 ESG 管理，優化數據收集、報告和目標監 控，確保符合國際標準如《巴黎協定》。其平台 TT GREEN 自動化 ESG 流程，提供可行見解以推動碳管理，減少環境影響。平台使企業能夠將可持續發展目標與市場競爭力結合，促進生態和經濟增長，確保企業在綠色經濟中蓬勃發展。

"環友理"廚餘管理獎得主 - 藍地球有限公司

自行研發的「智能回收系統」回收數據即時上載雲端，每月超過 60,000 人次使用，系統已於香港屋苑及鄉郊使用，每年減少約 500 噸碳排放。

"環友理"算力管理獎得主 - 香港南卓數據科技有限公司

開發了一個高效能計算資源共享平台 NCOS，提供全球即時計算資源儀表板。它利用自動計算能力調度實現全球資源管理，解決計算能力和能源危機，通過計算力共享促進可持續發展，並解決計算能力在地區間的不平衡。NCOS 作為橋 樑，將全球閒置的計算資源與需要的客戶連接起來。

"環友理" 綠色科技獎得主 - 中國建築興業集團有限公司

中國建築興業旗下的遠東光伏基於建築光伏一體化（BIPV）領域的技術積澱與研發優勢，自主研發的 LIGHT 系列輕質模擬光伏元件使陽光轉換成電力的同時提升了建築美學，並保證建築外牆圍護功能的同時顯著降低建築總體荷載，從而有效推動綠色建築的發展。

五家獲得優異獎企業，分別是歐達傢俱有限公司、香港碳交易有限公司、立翹有限公司、邦潔木地板工程(維護)有限公司及 Propcap Technologies Limited。

ESG 實踐新典範

ESG 評委會在賽後分享會強調：「今年獲獎方案最令人振奮的是其實用性與規模化潛力。這些企業不僅提出創新概念，更已成功商業化落地，真正推動產業轉型。」本屆評選特別注重方案的「四可」標準：可負擔（Affordable）、可擴展（Scalable）、可量化（Measurable）、可實踐（Actionable）。來自環保科技、創投、金融等領域的 6 位專家經過數星期嚴格評審，從近百個參賽方案中選出最終獲獎者。

中小企業 ESG 新契機

ESG 公會行政總裁周憲本先生表示：「獲獎企業證明，永續創新不再是大型企業專利。我們特別鼓勵中小企業把握 ESG 機遇，這些得獎方案很多都是從中小規模起步，逐步發展成行業標竿。」

主辦方同時公佈，將舉辦「普惠 ESG 方案研討會」，為下一屆參賽企業提供技術輔導與商業配對支持。2025 年第四季度啟動的新一屆評選，將新增「ESG 轉型成效獎」，表彰傳統產業的成功轉型案例。

隨著香港特區政府加強 ESG 政策支持，包括在 2025 上半年在 BUD 專項基金針對性資助企業進行綠色轉型項目，市場對實用型 ESG 解決方案的需求持續增長。本屆獲獎企業的創新實踐，為香港建設綠色智慧城市提供了寶貴的技術儲備與商業模式參考。

攜手推動 ESG，助企業邁向可持續發展

「普惠ESG獎」的成功舉辦，有賴各界的鼎力支持。本屆獎項的主要贊助機構保誠保險有限公司與建築環保評估協會，不僅提供資金支持，更積極參與評審工作，攜手推動香港 ESG 的發展。保誠保險企業事務部主管方煒表示：「作為『普惠ESG獎』的贊助機構，保誠至力推動香港中小企落實及推動ESG。我們樂見近一百間公司參與競逐獎項，在環境保護、社會責任及公司治理等各方面提出了創新的產品及解決方案，推動具成本效益、快速實施ESG的倡議，推動香港社會向可持續發展的目標繼續邁進。」

此外，主辦方衷心感謝香港數碼港、香港科技園及建造業議會積極協助動員會員企業參與，與來自不同界別的公司同場競逐，並取得亮眼成績，展現香港企業在 ESG 創新上的卓越成果。同時，也感謝香港立信德豪會計師事務所、團結香港基金、深圳市金融區塊鏈發展促進會及中小企業研究所等機構提供專業意見與資源，進一步促進 ESG 交流與合作。

本屆獎項亦獲得《香港01》擔任媒體夥伴，全程報導 ESG 創新實踐，讓更多企業與公眾關注可持續發展的最新動向。隨著 ESG 趨勢持續深化，來年將見證更多突破性的方案，共同推動香港邁向更具韌性與可持續發展的未來。