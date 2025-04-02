CHIIKAWA限定店開幕排長龍　粉絲早上7時輪候　有台灣客買完即飛

日本爆紅漫畫CHIIKAWA首間香港官方期間限定店今日（2日）起在尖沙咀海港城開幕，吸引大批粉絲來朝聖，現場排隊人龍不斷，除了有早已購買網上預約券等候入場人士，亦有至少20多人早上來等候取即日籌入場，其中排首位的粉絲更於早上7時已來到輪候，預料花300元購買飛鼠背囊。另有台灣旅客專程來排隊朝聖，買到戰利品後即趕着到機場搭飛機離境。



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CHIIKAWA首間香港官方期間限定店由本地生活百貨NIKO-NIKO和海港城的攜手呈獻，今日（2日）至本月27日期間，於海港城海運大廈展覽大堂開放，市民可以網上預約券或現場輪候即日籌入場。記者今早九時半到場時，場外已有20多人排隊等候獲取即日籌，至11時開放入場時，門外已經排長龍。

其中佩戴着各種CHIIKAWA服飾及掛飾的粉絲早佑（化名）今年23歲，為排即日籌首位的顧客。他今早7時已來到，但當時海港城尚未營業，需待稍後時間才可正式排隊。

早佑表示，家中有很多CHIIKAWA物品，幾年來約花費上萬元，今日預料花約300元購買飛鼠背囊。早佑認為CHIIKAWA是現時潮流，更是日本文化的重要一環，故很喜歡CHIIKAWA。早佑亦是首位入店者，限定店於11點開幕，一開閘，早佑便播着CHIIKAWA主題曲，衝入店內，直奔心儀的飛鼠背囊。

約年半前成為CHIIKAWA忠心粉絲的張小姐，今早10時半到場排隊獲取即日籌，總共買了590元的商品，包括豉油碟、公仔、袋子及鎖匙掛飾等。她表示，大學時朋友推介相關周邊後便迷上CHIIKAWA，「至今已花約過萬元」。問及有無購買熊貓產品，她表示沒有，自己更喜歡CHIIKAWA。她稱，曾兩次於KKday預訂入場券，但都不成功，只能趁不用上課的日子來輪候即日籌入場。

約20歲的張小姐，一年半前成為CHIIKAWA的忠心粉絲，今日10時半到場排隊獲取即日籌，總共買了590元的商品。（黃浩謙攝）

台灣旅客饒先生則於昨天（1日）從朋友口中得知有限定店，即使今日下午約4時乘飛機回台灣，仍趁離境前趕來，獲取即日籌入店打卡及購物。他稱，已購買約700元精品，包括先前於日本售罄的環保袋及多隻公仔等，一半送給朋友，一半留給自己。饒先生稱，近期才迷上CHIIKAWA，並非狂粉，「但多一些療癒小物也不錯」。饒先生初次來港，五天旅程約花費兩萬台幣（約5,000元港幣）。

限定店人氣爆燈，記者昨晚嘗試於KKday預約免費入場券，發現已售罄。近日網上平台已出現賣家放售預約券，價格由10元至200元不等。主辦方表示，所有預約券都需實名登記，入場時職員可要求進場者提供身份證明文件確認預約資格。現場所見，職員曾詢問持預約券人士的姓名。