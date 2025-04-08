東華三院乙巳年董事局履新「啟迪大猷 善行萬里」續寫慈善篇章

東華三院是香港歷史最悠久的慈善機構之一，至今已服務香港155年，其核心使命「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」已深深扎根於香港人的日常生活。東華三院在4月1日於東華醫院地下禮堂隆重舉行甲辰年及乙巳年董事局交代就職典禮，標誌着新一任董事局成員肩負起管治重任，並以「啟迪大猷 善行萬里」為管治理念，承前啟後，推動東華三院善業邁向新高峰。



典禮當日，民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士親臨主禮，並於交代就職典禮上頒發獎狀予甲辰年董事局成員及顧問，並為新一屆乙巳年董事局主持監誓儀式。隨著乙巳年董事局主席何猷啟從甲辰年董事局主席鄧明慧手上接過極具意義的契據和印信，象徵新一屆董事局肩負起管治東華三院的重任。

東華三院甲辰年董事局主席鄧明慧（左）移交契據及印信予乙巳年董事局主席何猷啟（右）。

東華三院乙巳年董事局主席何猷啟（右三）聯同其他董事局成員在民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士（中）監督下宣誓就職。

肩負東華善業重任 展望善行跨越萬里

乙巳年董事局主席何猷啟致辭時表示，他自2016年起參與東華三院董事局工作，今年當選為主席，接掌東華善業，深感責任重大。他指出，乙巳年董事局矢志以「啟廸大猷 善行萬里」為管治理念，以創新思維積極推展多元服務，回應各項民生需要。適逢今年東華三院慶祝成立155周年，會以「行善無界限」為主題籌劃活動。院慶標誌則以東華醫院門口的中式牌坊為靈感，並將象徵無限的符號「∞」融入「155」周年數字，呼應主題，何猷啟主席表示：「我誠邀廣大市民一同參與東華三院155周年院慶活動，凝聚社會各界的愛心與善心，支持本院的服務發展，共同為香港未來作出更深遠的貢獻，讓善行跨越萬里。」

東華三院乙巳年董事局主席何猷啟致辭。

新年度重點方向 持續創新與精準服務

何猷啟主席表示，董事局已在東華三院周年計劃報告當中，為未來1年定下全面及精準的服務計劃，以回應各項民生需要。目前，東華三院的服務單位已增至392個，來年連同醫院服務的經常性開支預計達約133億元。該院將秉持審慎的財政策略，積極推展各項計劃，善用每分每毫，將社會的善心化為切合需求的福利服務，惠澤有需要的香港市民。

在醫療服務方面，東華三院全力配合特區政府的醫療政策。廣華醫院第二期重建計劃正進行地基建設，期望於2029年底竣工。另外，東華醫院內的中醫服務單位正進行擴建及翻新工程，並添置1輛全新中醫流動診所，以及更換2輛中醫流動診所。東華三院各間醫院亦會購置先進醫療儀器，提升醫療效能。其中中西區地區康健中心及3間分別位於柴灣、藍田和屯門的地區康健網絡「樂妍站」，將於今年年中開始分階段投入營運，主力協調區內的基層醫療服務，並會以嶄新模式，滿足婦女的特定健康需要。

教育服務方面，東華三院一直致力於培育未來棟樑。東華三院將於將軍澳86區籌劃3個校舍重置計劃，以配合地區教育發展。位於九龍塘聯福道的2所全新特殊學校校舍亦預計於2026年9月投入運作，以回應社會對特殊教育學額的需求。同時，東華三院計劃出版「東華三院德育拓展課程」專刊，總結多年來推行德育課程的教學經驗與成果。此外，今年的東華三院學生大使將遠赴德國，進行參訪活動及文化交流；該院又會籌辦巴塞隆拿足球交流團，積極推動學生的運動意識和體育文化。

專上教育方面，東華學院開辦香港首個自資醫療影像學（榮譽）理學士課程，隨即獲納入下個學年的「指定專業／界別課程資助計劃」內，讓學院的資助學位增加至1,145個。東華學院現正循政府《成立私立大學的路線圖》邁步向前，期望今年內完成相關評審程序，屆時會向行政長官會同行政會議提交申請授予大學及應用科學大學名銜，進一步鞏固其專業教育地位。

在社會服務方面，東華三院秉持「以人為本」的精神，為長者、家庭及弱勢群體提供全面支援。來年將推進多個大型建設項目，包括重建大口環道賽馬會護理安老院，提供超過800個安老及復康名額；並進一步推展小欖峻庭的營運，預期可提供400個住宿服務名額及400個日間訓練名額。此外，東華三院早前成功投得香港房屋協會位於粉嶺混合式房屋項目中的安老院舍營運合約，提供56個自負盈虧宿位，並會為當區「長者安居樂」200多伙住戶提供24小時緊急支援服務。

青年工作方面，東華三院以東蒲作為旗艦，推動青少年全方位發展。今年將安排共創明「Teen」校友會舉辦多元活動，並推出「最後衝刺！全方位備考DSE支援計劃」，為居於不適切住所的學生提供學習及生活上的全面配套。

隨着該院有份參與營運的元朗攸壆路簡約公屋迎來首批住戶，東華三院會提供一系列社會服務，提升基層家庭的生活質素。同時，該院興建及營運的元朗的「流浮‧東寓」過渡性房屋項目將於今年年中竣工，提供1,233個單位，協助解決居住問題。

在公共服務及歷史文化保育方面，東華三院將與湖南長沙民政職業技術學院殯儀學院簽訂協議，持續提升殯儀服務從業員質素。同時，又會舉辦文武廟秋祭巡遊，展示太平山區百年傳統文化。早前董事局已撥款支持於東華義莊設立多媒體展示室，向市民介紹早期華人遷移歷史及喪葬文化。今年亦是東華三院文物館成立55周年，該院計劃舉辦名伶阮兆輝南音音樂會，傳承南音藝粹；以及與江門中國僑都華僑華人博物館合辦展覽，展現香港及東華三院與五邑地區的百年深厚情誼。

東華三院乙巳年董事局成員。

（資料及相片由客戶提供）