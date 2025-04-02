近2成中小學生視力有問題　衞生署倡限制少於2小時用電子產品娛樂

衞生署今日（2日）發表《學生健康服務2023/24學年周年健康報告》，其中提到香港學生的視力狀況並不理想，在2023/24學年進行視力測試的中、小學學生中，有18.5%因未能通過初步視力測試、其他眼睛或視力問題，而需要接受學生健康服務或私家的視光師進一步評估。至於學童配戴眼鏡的情況，高年級學生的比例較高，小六學生中配戴眼鏡的比例高達53.8%。



衞生署認為學童不適當使用電子屏幕產品的情況不容忽視，建議限制6至12歲的兒童，每天花少於兩小時使用電子屏幕產品作娛樂用途。



衞生署指，高年級學生配戴眼鏡的比例較高，小六學生中配戴眼鏡的比例高達53.8%。（資料圖片/方家遠攝）

18.5%中、小學生有視力問題 高年級生戴眼鏡比例較高

衞生署指香港學生的視力狀況並不理想，小一學生配戴眼鏡的比例為14.3%，與上一學年的14.8%相若，但仍比疫情前的11%高。至於配戴眼鏡的比例，署方指高年級學生比例較高，小六學生中配戴眼鏡的比例高達53.8%。

衞生署續說，在2023/24學年進行視力測試的中、小學學生中，有18.5%因未能通過初步視力測試、其他眼睛或視力問題，而需要接受學生健康服務或私家的視光師進一步評估。

衞生署表示，在2023/24學年進行視力測試的中、小學學生中，有18.5%因未能通過初步視力測試、其他眼睛或視力問題，而需要接受學生健康服務或私家的視光師進一步評估。（資料圖片）

倡限6至12歲兒童 每天用電子屏幕產品作娛樂少於2小時

署方又提到，根據健康評估問卷所得的資料，43.3%小學生表示在一般上課日，花兩個小時或以上使用互聯網或電子屏幕產品，包括電腦、平板電腦、智能手機、視頻遊戲和電視，作娛樂用途，比例較疫情前約30%為高；中學生方面，比例更高達80.9%。

衞生署形容情況令人關注，學童不適當使用電子屏幕產品的情況不容忽視，建議限制6至12歲的兒童，每天花少於兩小時使用電子屏幕產品作娛樂用途。

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君表示，衞生署已設立「健康使用互聯網及電子屏幕產品」網頁。（梁鵬威攝）

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君表示，除了提醒學生使用電子屏幕產品的適當時間外，衞生署亦已設立「健康使用互聯網及電子屏幕產品」網頁，協助家長及教師處理相關問題。