售貨員多處塗鴉　官指被告或覺是藝術事主未必認同　判社服兼賠償

有塗鴉記錄的售貨員，涉嫌在深水埗向兩時裝公司及一輛輕型貨車噴漆油，他早前承認3項刑事毀壞罪。案件今（7日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官余俊翔判刑時指，被告其中一個塗鴉的圖案狀似「病」字，強調這些塗鴉，在被告的角度或是藝術，但事主的角度他們是受害人，且被告在守行為期間犯案，判他80小時社會服務令，及向上述3間公司賠償共17000元。



被告鄭文樂（30歲，售貨員）承認3項刑事毀壞，指他於2025年3月18日，在深水埗長沙灣道120號地下、154號A1-A2鋪，以及福榮街24號咪錶，損壞富寶時裝批發、祥騰時裝批發及香港宣和有限公司的財產，即向上述公司的牆、捲閘及一輛輕型貨車噴漆油。

長沙灣道120號及122號兩間衣服批發店舖的捲閘，分別遭人淋潑紅油，警員到場調查。（羅日昇攝）

位於長沙灣154號的時裝批發店舖，牆身及石壆位置2025年3月18日遭人塗鴉破壞。（羅日昇攝）

被告鄭文樂在西九龍法院承認3項刑事損壞罪。

被告曾因同類事情簽保守行為

被告2023年任設計師時，亦曾因用黑色馬克筆在灣仔多處塗鴉，去年初獲准簽保守行為。辯方律師今求情指，法庭早前為被告索取的社會服務令報告正面，他有穩定工作、生活有規律，認為他毋須感化。

官斥被告漠視他人財產

余官判刑指出，此案的嚴重之處在於被告夥同其他人犯案，同時亦有多於1項的控罪，加上案件在被告守行為期間干犯。被告的行為反映漠視他人的財產，尤其是車主，因為沒有人會想自己的車上有塗鴉，而且在小心閱讀後，被告的塗鴉是狀似「病」的中文字。余官強調，這些塗鴉在被告及的角度是藝術，但從事主的角度出發則是受害人。

著被告用合法途徑宣洩情緒

余官稱，考慮到被告願意賠償，亦有悔意，遂判處被告阻嚇性較大的刑罰，即80小時社會服務令，以及向上述3間公司賠償共17000元。余官建議，被告可以考慮用合法的方式宣洩情緒，若被告再次干犯同類型的罪行，會判處令其失去自由的刑罰。

案件編號：WKCC1253/2025