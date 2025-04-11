《警聲百二秒》全新禁毒、防止騙案平台　睇清太空油　詐騙免中伏

你以為他在吸食電子煙，原來在光天化日下吸毒！近期一條疑似學生吸食「太空油毒品」的短片在網絡瘋傳，令人譁然；同一時間，詐騙電話、網上騙案又接二連三出現，冒充銀行職員、假扮內地官員的騙徒，詐騙毫無防備的市民，結果不少人的血汗錢，一夜之間就被騙光。毒品問題和詐騙手法層出不窮，稍有不慎就可能中招。為了幫助市民提升警覺，香港警務處就推出了一個貼地資訊平台——《警聲百二秒》。《警聲百二秒》不僅是一個電視節目，平台更將內容延伸至網頁，提供更詳細、更實用的資訊，幫助大家隨時隨地了解最新的禁毒、提防騙子的知識，了解吸毒和販毒的禍害，保護自己和身邊人，避免成為下一個受害者。



《警聲百二秒》由電視延伸至網絡文章 全方位禁毒、防止騙案資訊平台

由香港警務處警察公共關係部與無綫電視聯合製作的《警聲百二秒》節目，以短短兩分鐘深入淺出分析熱門犯罪手法及警隊冷知識，透過真實個案重演和藝人參與，輕鬆有趣地向市民傳遞滅罪訊息。如今，節目內容更進一步延伸到網絡，推出了專屬的《警聲百二秒》網頁，市民除了可以重溫《警聲百二秒》的節目短片外，節目精華內容更被整理成文字版，並加入更多詳盡的補充資料和實用技巧。目前，升級版《警聲百二秒》已上載11篇毒品禍害文章及12篇防範詐騙文章，涵蓋多個熱門話題，例如「太空油毒品」和大麻的種類及危害、最新詐騙手法拆解，以及防範建議等，幫助市民輕鬆掌握應對毒品及騙案的知識。

揭露「太空油毒品」的真相 年輕人的隱形殺手

政府電視廣告以「吸「太空油」等同吸毒！」一語道破這種隱藏在電子煙中的毒品陷阱的危害。近年來，「太空油毒品」事件屢見不鮮，尤其在學生群體中，這種被包裝成電子煙油的新型毒品，正以隱蔽的方式滲入年輕人圈子。《警聲百二秒》網頁的禁毒文章詳細解釋了「太空油」的成分、健康風險及相關刑罰，指出太空油副作用/後遺症非常嚴重，包括幻覺、暴躁、心跳加速，甚至永久性腦損傷。警方特別提醒市民提高警覺，家長更應教育子女遠離毒品的誘惑。文章同時探討了其他毒品的危害，例如冰毒後遺症可能導致的精神健康問題，如抑鬱和焦慮；大麻後遺症比香煙更毒，長期吸食會影響記憶力和注意力；以及CBD與大麻的區別，提醒市民CBD並非完全無害，且需注意相關法律風險。

認識詐騙手法免「中伏」

隨著科技發展，騙案手法也不斷更新，無論是電話、短訊還是社交平台，騙徒總能找到讓人「中伏」的方法。《警聲百二秒》網頁的防騙文章詳細拆解了多種常見騙案，例如「菜鳥詐騙」，騙徒冒充物流公司發送假冒的「包裹通知短訊」，誘使受害人點擊釣魚網站或支付「關稅」，警方建議收到這類信息時應直接向物流公司查詢，切勿點擊不明連結；避無可避的「WhatsApp騙案 / wechat騙案」不法分子冒充親友以「緊急求助」為由要求轉賬，警方提醒收到類似信息應先通過電話核實對方身份；以及「AI詐騙」，騙徒利用人工智能技術模仿受害人的親友聲音，增加騙局的真實性。文章還提供了實用的防騙技巧，包括識別釣魚短訊、保護個人資料安全，以及應對假冒銀行職員或官員的詐騙電話，幫助市民提升警覺，避免受騙。

《警聲百二秒》網頁將不斷更新更多精華內容，涵蓋最新的犯罪手法和社會熱點，確保市民能緊貼時事並提高安全意識。無論是禁毒還是防騙，這個平台都能幫助市民及時掌握重要資訊，保障自己和家人的安全。

(資料及相片由客戶提供)