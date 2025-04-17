居家安老的理想家園　見證98歲彩頤居住戶的幸福生活

現年98歲的龔結嫻女士（龔姑娘），年輕時是一名記者，熱愛文學與藝術。她的成長歷程與許多人相若，早年專注於事業，成家立室後更肩負起照顧子女的重任。然而，隨著四名女兒先後移居海外，龔姑娘在退休後的一個決定，為她迎來樂齡生活的新篇章。在朋友的推薦下，她首次參觀彩頤居已對這裡一見鍾情。「我喜歡到不得了，立刻決定搬進來，轉眼一住就已經19年了。」她回憶道。



在彩頤居的這些年裡，龔姑娘繼續展現她的才華，並在這裡建立新的社交圈子。她與志同道合的鄰里互相切磋藝術創作，亦經常參與屋苑舉辦的各類運動班及健康活動，實踐「儲健康、儲朋友、儲興趣」的生活理念。龔姑娘的故事，不僅是自主晚年的美好詮釋，更是投入樂齡躍動生活模式的典範。

龔姑娘和女兒Ada都認為當初入住彩頤居是一個正確的決定。

安居無憂 鄰里如友 子女放心的選擇

彩頤居為香港房屋協會（下稱房協）「長者安居樂」住屋計劃轄下的項目之一，提供一站式的居住、康樂設施及醫療護理服務，加上多元化的社交活動，全面照顧長者不同階段的生活需要與身心健康。龔姑娘於2006年入住彩頤居，已移民海外多年的女兒Ada每年都會回港探望母親，目睹母親健康開朗，生活充實且自主，她深感媽媽當初做了一個非常正確的選擇。「彩頤居不僅讓媽媽能夠樂享頤年，也讓我們當子女的放下了心頭大石。」龔姑娘笑言，在這裡她認識了許多朋友，社交圈子比從前更加廣闊，鄰里之間如同大家庭般互相照應，分享生活軼事，讓她感到無比快樂滿足！

龔姑娘已年屆98歲，身體依然健壯，頭腦精靈。

藝術的熱情以外，龔姑娘亦享受彩頤居安排的其他活動。她表示：「這裡的活動真的很多，像八段錦、拉筋班、健康講座等，大家一起交流學習，做運動強身健體，還有節日慶祝活動，幾乎每一項我都會參加。我最期待聖誕節活動，有聖誕老人派禮物，大家一起唱歌、跳舞，氣氛非常熱鬧。」這些活動不僅讓她保持身體健康，還讓她與鄰里的關係更加緊密。「我們鄰居之間經常分享食物，有時候我把女兒從國外帶回來的朱古力分給大家，大家都很開心。」

Ada欣賞彩頤居團隊為住戶營造一個充滿人情味與活力的生活環境，讓住戶的日常生活變得多姿多彩。Ada續說：「媽媽很積極參加活動，因為她不喜歡整天都待在家裡，她喜歡到樓下見見人、聊聊天，這樣可以消磨時間。她很喜歡看活動資訊板，有節目時還會通知大家，因此與不少鄰居成為朋友。」

彩頤居還有各式各樣的興趣班和活動，包括國王棋、芬蘭木棋、門球等新興運動，讓住戶可以輕鬆地探索新興趣，培養新技能。另外，彩頤居亦設有飯堂、中西醫診所、健身室、泳池、圖書館及髮廊，為住戶提供膳食、醫療、理髮等服務及康樂設施，讓長者無需外出亦可享受日常生活所需的便利，居家安老。

另外，房協「長者安居樂」住屋計劃持續與業界及不同團體合作推動創新樂齡項目，包括：香港理工大學康復治療系職業治療學科與彩頤居的居民共同構思並實測一個獲得國際殊榮的移動治療推車項目，名為「老治號Silveration」。這個項目透過沉浸式、互動性強的多感官認知刺激遊戲，為彩頤居的安老院（喜頤閣）和社區注入新活力。

龔姑娘不時會到樓下與老友記交流，社區氛圍融洽，她也變得更開朗。

每逢大時大節，大堂都有精心擺設，讓住戶們共同感受節日的喜慶與溫馨。

龔姑娘經常查看彩頤資訊板，積極參加活動，並會通知左鄰右里一同參與。

龔姑娘無需外出，在彩頤居亦可享受理髮服務，倍感便利。

銀髮藝術人生 自我價值的肯定

除了長者友善的設施，彩頤居將藝術活動融入住戶的生活，包括書法、陶瓷、繪畫、音樂、舞蹈等，甚至安排具有特別專長的住戶組織活動，例如日本水晶花、排排舞、酒精月球燈、中國武術和非洲鼓等，互相教授、彼此學習，從而鼓勵住戶積極參與，加強鄰里間的社交互動，彼此支援。

龔姑娘文學造詣深厚，且擅長繪畫與書法，每年堅持創作生肖主題畫作。去年，她完成了一幅以龍為主題的作品，並展示於彩頤居的「彩頤畫廊」，令她感到無比自豪。「彩頤畫廊」位於彩頤居的必經走廊，專門展示住戶的藝術作品，不僅成為屋苑內獨特的文化風景，亦讓住戶重新找回自我價值與生活樂趣。

「每次子女回港，我都會帶他們去看我的作品。」對龔姑娘而言，繪畫不僅是陶冶性情的方式，更是獲得認同與鼓勵的途徑。「鄰居們看到我的畫，經常過來稱讚我，令我覺得自己還是很有用，真的很有成就感。」Ada泛起欣慰的笑容：「我覺得彩頤居有這樣的平台讓媽媽展示作品真的很棒。她可以透過畫作表達自己，還能獲得鄰居的讚美，不僅讓她感到開心，增強她的自信心，也讓我們看到她的生活多麼充實。」

彩頤居鼓勵住戶踴躍參與藝術活動，並培訓他們成為導師，主導各類藝術工作坊，其中有住戶擔任中國畫老師後，更與其他住戶學生共同出版了一本畫集。彩頤居的藝術生活之旅，成功扭轉了大多數人對安老生活的刻板印象，即使長者踏入晚年，依然可以活出精彩豐盛人生。

龔姑娘專注地揮毫練習，陶冶性情。

「彩頤畫廊」展示了龔姑娘繪畫的生肖年畫，備受子女和鄰里的讚賞，令她感到很有成就感。

除了字畫，長者還可以製作陶藝，展現藝術天分並彰顯自我價值。

貼心設施與即時支援 讓長者感到安全安心

一個充滿關愛與活力的安樂窩，能為長者身心注入正能量，而完善的配套設施與貼心的照顧服務更是保障他們生活質素的重要元素。房協作為香港提供長者房屋的先驅，多年來因應社會上各階層長者的經濟能力、住屋需求及生活需要，為長者發展針對性的房屋項目，並提供完善的配套支援及照顧服務，協助他們「居家安老」。

彩頤居為房協「長者安居樂」轄下的房屋項目之一，項目內的居所及設施均以長者友善的概念設計，並配合樂齡科技的應用，全面照顧長者不同階段的需求，從獨立自主到輔助生活，以至完全依賴的照護生活。Ada表示：「我們移居海外後，每年回港探望媽媽一次，無法時刻陪伴在側，當然份外牽掛。」幸而彩頤居提供專業護理服務，例如緊急召喚服務、身體檢查、物理治療服務等，讓長者即使面對突如其來的不適，也能迅速獲得專業協助，倍感安心。

單位內不同位置都設置了緊急召喚系統，遇到緊急情況，職員可提供適時協助。

此外，彩頤居的單位經過精心規劃，融入無障礙設計細節，例如免提式訪客對講機連警鐘，浴室鋪設防滑地磚、加裝扶手及電暖燈，方便長者自理。而起居室、房間及浴室均安裝了緊急召喚系統，確保長者有需要時能及時求助。龔姑娘憶述︰「有一次我身體不舒服，按了緊急召喚系統，保安和護理人員很快就趕到，還幫我聯絡了救護車，讓我感到非常安心。」Ada也記得有一次龔姑娘情緒低落，屋苑的社工非常體貼，不僅致電關心，甚至上門安慰，並教她利用深呼吸調節情緒，讓身處海外的子女放下心頭大石，確信媽媽能在第一時間獲得妥善的協助。這些長者友善的設計和迅速的支援服務，不僅為長者提供便利，讓他們在家中感受到安全和關懷，更能在緊急情況下保障長者得到關注，減輕家人的憂慮。

彩頤居的社工定期探訪長者，關注他們的身心健康，耐心傾聽，讓長者深深感受到管理團隊的關懷與專業。

彩頤居的職員協助長者處理簡單家居檢查及維修，例如更換燈泡或檢查設備等。

彩頤居的走廊寬敞，設有扶手及無障礙設計，貼心考慮長者的日常需要，為住戶提供安全便利的生活環境。

家居內的無障礙設計細節，例如無門檻設計、洗手間內安裝扶手及雙向浴室門等，貼心照顧長者日常需要。

房協的「長者安居樂」住屋計劃專為年滿60歲且具備一定經濟能力及良好健康狀況的長者而設，旨在提供一個結合健康自主、安全放心及樂齡躍動的居住環境。單位均以「長期租約」形式出租，長者只需「一筆過」繳付租住權費，入住後便無需再支付租金。期間，住戶只需按月繳付管理費及基本服務費，並可根據個人需要與喜好，自費享用多元化的服務及設施。詳情請參閱：sen.hkhs.com

(資料及相片由客戶提供)