女子求職失敗向政總淋紅油　強調犯案與政治無關　判囚7個月

中年女子聲稱失業後情緒失控，去年11月在金鐘的政府總部後門花槽淋潑紅色油漆。她早前承認兩項刑事損壞，案件今（11日）在東區裁判法院判刑，辯方求情指，被告當日計劃前往印度駐香港總領事館求職，其犯案原因無關政治，主任裁判官蘇文隆在考慮求情及被告認罪等因素後，判她7個月監禁。



女被告麥家敏（46歲，無業）被控兩項刑事損壞，指她於2024年11月19日，在香港香港島立法會道1號立法會綜合大樓地下立法會花園、政府總部花槽及行人路無合法辯解而損壞上述兩個地方，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

警方刑事調查隊到場。（黃偉民攝）

現場是金鐘政府總部面向夏愨道的側門。

警方刑事調查隊到場。（黃偉民攝）

地面遺下疑是玻璃碎，懷疑歹徒擲盛有油漆的玻璃樽。

一個花槽遭人擲油漆彈，致石壆和地面染紅色，受影響面積約2米乘3米。

一個花槽遭人擲油漆彈，致石壆和地面染紅色，受影響面積約2米乘3米。

被告事發後兩日被捕

案情指，被告在2024年11月19日晚上6時許，因失業問題一時情緒失控犯案，在某平台高處擲下兩枝紅色油漆，令香港香港島立法會道1號立法會綜合大樓地下立法會花園、政府總部花槽及行人路受到破壞。因案發現場有閉路電視，被告於事發後2日被捕，她其後在錄影會面時供稱：「我一時唔開心咪扔樽紅油發洩。」

當日到印度領事館求職失敗

辯方求情指，被告沒有刑事紀錄，大學程度，因疫情而失業，承受很大的經濟壓力。當日她往印席駐香港總領事館求職，因求職失敗而情緒失控，才犯下此案，強調與政治無關。

案件編號：ESCC3132/2024