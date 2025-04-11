交友app CarBa向網民發律師信　董事自稱受薪發言人拒答老闆身份

以「免費乘車」交友配對平台CarBa，近日因其營運模式的安全性，及就網民言論發出律師信、指控誹謗，引起爭議。CarBa發言人余仲康周五（11日），在曾代表林作的律師范德偉陪同下見傳媒，指要「澄清造謠」，又堅稱可「杜絕網上情緣騙案」。記者會上余仲康指出CarBa有一位「女創辦人」，但未能交代其身份和背景。查冊顯示余仲康為該公司唯一董事，但記者會上未有僅交代此身份，僅稱是「受薪」，亦被記者問得滿頭大汗；該公司的股東為一間非洲島國塞舌爾的離岸公司。

對於公眾如何核實車輛有無有效的第三者保險、達致其聲稱「防騙」的功能等問題，余仲康只表示如發現違法行為會報警；發律師信因網民先侮辱該平台的女會員而為其出頭，但承認公司沒有受涉事會員委托作出法律行動，又稱網上攻擊Carba的言論，不排除是緬甸KK園區的騙子、同行對手所為。



交友APP CarBa董事兼發言人余仲康（左），11日在曾在JPEX事件中代表林作的律師范德偉陪同下，召開記者會，稱要「澄清造謠」。（李穎霖攝）

范德偉律師樓開記者會 曾代表林作

交友APP CarBa董事兼發言人余仲康，11日在曾在JPEX事件中代表林作的律師范德偉陪同下，召開記者會，稱要「澄清造謠」。

余仲康多番表示，CarBa成立的宗旨是希望可以防騙、「避免用家被騙子利用」，故用戶需要認證電話號碼及頭像，以確認是「真人」。他聲稱，平台採用美國公司Amazon的生物認證系統，用戶無法用相片或面具通過認證程序，故「頭像唔會係假」，令用戶更安全。

余仲康又指，用戶無法在只在app內聊天室交談，亦禁止上傳相片，兩名配對用戶只有在距離對方一公里範圍，才可自由打字交談，確保用戶一定要見面才有下一步進展。他說app會記錄司機和乘客的資料，司機亦須上載車牌、駕駛執照供平台認證，app內有大量安全提示，亦有功能可讓乘客向朋友分享實事位置，亦可透過app內功能即時報警。

余仲康一開始讀出新聞稿及回應時滿頭大汗。（李振邦攝）

認無法確認真實身份 「出到嚟見到唔同樣都會走」

余仲康承認用家毋須上載身份證或其他個人資料，亦無法確認其真實身份。

問及功能是否只可杜絕用戶使用假相，根本無法得知通過認證的人，與真實使用、出現的用戶是否同一人，余只稱「唔會有人用其他人個樣認證玩交友app」，反問「你會唔會咁樣畀（樣子）人地用呀？」、「出到嚟見到唔同樣都會走」。記者多番追問余仲康為何如此肯定，但余無法解答，只多番表示其他交友平台無認證功能，甚至可以匿名使用。

余仲康多次指CarBa主打防騙，但被問及如果騙案在見面後才發生，他指「出到嚟係一個就是現實嘅騙案」，受害人可以報警求助：「現實騙案一定執到法，咁多天眼咁多警察。」

2025年3月22日，旺角西洋菜南街，有兩輛印滿「CarBa」廣告的跑車停泊，引來途人矚目。（勞顯亮攝）

發現假資料會報告 無要求上載第三者保險證明

CarBa推出後，不少人都擔心，通過app交友並乘坐陌生人的車輛會有風險，但余仲康指，使用不同的交友平台及交通工具，都有同樣風險，「的士更加係零認證，亦都可能更加危险添」，更緩引數宗非禮、強姦案。余仲康稱CarBa有系統地紀錄接載資料，「會知邊個會員車左邊個會員」。

在CarBa上登記成為司機接載會員，只須上傳車牌、駕駛執照供平台認證，但余仲康無回應是否可用政府的官方資料作出比對，只稱如發現有人用假資料會報警處理。

平台亦無要求車主上載車輛的第三方保險證明，被問到如有用戶使用無保險，余仲康稱「冇第三方保險唔會買到架車，唔會出到牌費、喺路上行駛，呢個假設性問題係唔成立。」有記者即時糾正，有不少案例是車輛的第三方保險過期仍在道路上行駛，問如有用戶在乘車過程中不幸出意外會如何處理。余仲康僅指，如遇有關情況，會報警及封鎖涉事帳號。

2025年3月22日，旺角西洋菜南街，有兩輛印滿「CarBa」廣告的跑車停泊，引來途人矚目。（勞顯亮攝）

超級跑車停旺角做宣傳 路人：似加密貨幣平台手法

CarBa在今年2月起在社交平台上宣傳，記者3月底曾於旺角西洋菜南街，見到兩輛車身貼滿CarBa商標及宣傳字句的白色法拉利及林寶堅尼跑車，引來市民圍觀。有途人向記表示，認為該宣傳手法似曾相識，與加密貨幣平台類似。

4月2日，有網民在社交平台Threads上公開指，收到CarBa的律師信，指其留言誹謗。（Threads@gragragragrape_2006）

網民提醒「妹豬要小心啲」收律師信

4月2日，有網民在社交平台Threads上公開指，收到CarBa的律師信，指其「咁多位有興趣坐免費uber嘅妹豬要小心啲，依排好多廣告，免費嘅嘢係最貴，識朋友有好多方法，車咗你去邊都唔知」留言誹謗。

承認無受「被侮辱會員」委託採取法律行動

余仲康在記者會上展示該網民在Threads上的發言，指控她以「乞衣」、「攞綜緩坐乜嘢超跑」等字句侮辱CarBa一名女會員，叫女士小心勿上陌生人的車輛。

余仲康解釋，出律師信是為了展示立場，表明女會員無做錯，為她發聲，惟在記者追問下承認，涉事女會員只有向公司投訴，使用CarBa後被人侮辱，並沒有委托該公司作出法律行動。

余仲康只再一次強調，該網民侮辱女會員在先，再針對CarBa，「有前文有後理」。

CarBa的法律代表、律師范德偉稱，網民的言論將乘坐陌生車輛而導致危險的可能性，和使用CarBa「拉埋一齊」，「你用呢個app就導致唔知車咗你去邊」，不是事實陳述。

CarBa的法律代表、律師范德偉稱，網民的言論將乘坐陌生車輛而導致危險的可能性，和使用CarBa「拉埋一齊」，不是事實陳述。（李穎霖攝）

余仲康指，是否會向涉事網民提告，會交由律師團隊處理。他稱CarBa接受批評，但不接受「鍵盤戰士」的無理指控。如再有網民「侮辱」CarBa會員，或對該APP作出所謂誹謗言論，公司是否會一一提告，余仲康指會交律師研究。

余仲康又指，網上攻擊Carba的言論，「不排除是緬甸KK園區的騙子、一對一交友配對服務公司、網約司機、代call網約的中介」所為。

雖然平台指配對及乘車服務都是免費，但仍推出多個付費套餐，不同級別的會員每日可以建立約會的次數都不同。月費由數十元到近3,000元不等，更可一次過繳付一年費用，年費由近8,000元到近30,000元不等。

余仲康介紹，CarBa是以香港作基地、去年才成立的科技公司，暫時只有該應用程式一項業務，在60多個國家上架，他稱現時下載量已超過一萬，超過5,000用戶登記，付費用戶超過200人。

余仲康稱Carba的認證措施及系統可「杜絕網上情緣騙案」，但對於如何核實車輛有無有效的第三者保險、達致其聲稱「防騙」的功能等問題，他僅指有違法行為會報警（李穎霖攝）

新聞稿手寫塗改發言人身份 實為公司唯一董事

記者會的採訪通知，原稱會由CarBa 「CEO余頌康」見記者，但在現場，余仲康自稱發言人，新聞稿上他的職銜亦遭塗改，原本印為「CEO」，後用塗改帶覆蓋，手寫更改為「發言人」。余仲康一開始讀出新聞稿及回應時滿頭大汗，回答記者問題時亦緩慢，多次需時思考，部份問問亦無直接回應。

股東為非洲島國塞舌爾離岸公司

雖然余仲康稱自己只是「受薪員工」，但《香港01》查冊發現，他是「車巴科技有限公司」（Carba Technologies Company Limited）的唯一董事，公司唯一股東「鼎豐泰有限公司」（Ting Fung Tai Limited），為一家在非洲島國塞舌爾註冊的離岸公司。

董事稱有「女創辦人」 拒答身份

余仲康指，CarBa有一位「女創辦人」，是土生土長的香港人，因見交友騙案猖獗，故創辦CarBa希望避免用家被騙。記者就「女創辦人」的身份、背景、曾從事的行業追問數次，余僅稱「女創辦人打過好多份工，marketing（市場營銷）、文職，各行各業都好多」，「女創辦人好多私隱問題都唔會話我聽」。

CarBa新聞稿上余仲康的職銜遭塗改，原本印為「CEO」，後用塗改帶覆蓋，手寫更改為「發言人」。（CarBa新聞稿）

「車巴科技有限公司」早於2017年，以「領力發展有限公司」名稱成立，到2024年8月才易名CarBa（車巴），公司董事張家琳辭職，由余仲康接任，公司唯一股東為一家離岸公司。

2024年8月，公司易名為CarBa時使用旺角家樂坊為註冊地址，與「京斯醫療有限公司」（Ms Right Medical Beauty MRB Group Limited）為同一個註冊地址，京斯醫療的董事正是張家琳。CarBa到2025年3月，才更改註冊地址為一家秘書公司。余仲康另出任「玖伍財務集團有限公司」、「星級財務有限公司」的董事，「星級財務」是由張家琳出任秘書。

除香港外，CarBa的網頁另外列出台灣、日本、韓國等八個地方，余仲康稱公司正研究擴充業務，又稱正在研究「防止電話騙案」的新產品。