關稅戰｜許正宇指香港市場穩健能抵禦風險　有信心可立於不敗之地

美國關稅政策影響全球經濟，財經事務及庫務局長許正宇今日（13日）在商台節目指，美關稅「不合理及百害而無一利」，難免帶來經濟波動，但香港股票市場仍然穩健，並維持運作有序，相信本港只要保持原有優勢，未來可「立於不敗之地」。



圖為2025年3月26日，財經事務及庫務局局長許正宇在「裕澤香江」高峰論壇發表講話。（政府新聞處圖片）

許正宇認為，本港金融系統經歷過亞洲金融風暴等，有察覺和抵禦風險能力，有底氣和信心保持原來運作。他表示，香港的優勢是自由港，同時是穩定的、安全的和可預見性非常高的一個經濟城市，供區域和環球投資者把握機遇，相信只要香港保持原有優勢，以及做到「人亂我不亂」，相信香港前景會更好。

他指出，全球全融中心指數中，香港在金融科技排第4位，不少本港的金融科技公司涉及web3，創辦人均來自外地，反映香港有吸引力。

公司遷冊制度料下月出爐 冀推動海外登記企業遷至香港註冊

另外，許正宇表示，香港要繼續發揮國際市場與內地市場接口的角色，幫助海外企業進入國家統一大市場。公司遷冊制度目標在5月推出，他冀望該政策能幫助不同企業將原本在海外註冊登記的企業搬至香港註冊，讓更多企業使用香港的金融和專業服務拓展業務。

許正宇亦稱，香港要在亂世持續尋找新增長點，例如在股票和債券市場外，積極發展產品市場，幫助市場分散風險。他又指，香港與內地互聯互通制度有生命力，未來只會深化，兩地交流將愈來愈暢順。