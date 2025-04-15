消委會沐浴球｜5款含小部件或致幼童誤吞窒息無警告　包括Sanrio

沐浴球五花八門，款式新穎，是許多人的浸浴好物。消委會今日（15日）發布新一期《選擇》月刊，包括對市面17款沐浴球的測試，每個售價由$12 至$100不等。其中有8款以卡通人物或動物包裝的浴球附有小禮物，當中7款需溶解後才浮現，當中的細小部件存在幼童誤吞致窒息的風險，然而，有5款無中文或英文標示適用年齡及相關安全警告字句，未符合歐盟玩具安全標準的要求。



有8款浴球附小禮物，當中7款需溶解後才浮現，當中的細小部件有幼童誤吞以致窒息的風險，有5款無中文或英文標示適用年齡及相關安全警告字句。

消委會指，是次測試參考歐盟玩具安全標準 EN 71-1，評估小禮物的機械和物理安全程度。當中5款含有小禮物但無中英文標示的沐浴球分別為：Sanrio、兩款San-tan浴球、Skater Disney浴球及SK Japan的新幹線。

▼ 5款需含有小禮物但無中英文標示的沐浴球▼



1. Sanrio Characters Bath Ball(Egg)

2. San-tan Arctic Animals Bath Ball

3. San-tan Donpen Bath Ball-Soda Scented

4. Skater Disney Bath Ball

5. SK Japan Shinkansen Bathh Ball



消委會參考玩具適用年齡判定指南，評估該等禮物為適用於 12 個月或以上組別的玩具，惟該 5 款樣本所附的禮物均屬細小部件，並未符合EN 71-1中擬供予 36 個月以下兒童玩具不可含細小部件的要求，消費者若不留神讓其年幼子女把玩該等玩具，存在讓兒童誤吞以致窒息的風險。

其餘 3 款樣本，包括碰碰狐、BANDAI NAMCO、NOL浴球雖然本身或在進行物理測試後的破損零件，同樣含有細小部件，但都有在包裝上以中英雙語標示「不適合 3 歲以下兒童使用」或「窒息危險」等警告字句，用以提醒消費者不要讓幼童使用該些產品。

Sanrio浴球。

Sanrio的分銷商指，生產商表示其產品成份嚴格遵循美國化妝品安全基準以確保產品安全。此外，浴球內附的迷你手辦公仔並非玩具，為保障消費者安全，產品包装上已標有警告字句，提醒消費者切勿讓兒童單獨接觸及食用此產品。

San-tan分銷商表示會更新產品標籤資料，加入有關含有細小物件，不適合3歲以下兒童使用的警告。該公司又向消委會提交了更新的標籤。