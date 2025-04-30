「2025香港閱讀+」四月啟動 以「最美的書」帶動全城閱讀熱潮

去年，由香港出版總會主辦、文創產業發展處資助下的「香港閱讀+」大受歡迎，讓市民對閱讀的興趣大增！今年「2025香港閱讀+」載譽歸來，並以「最美的書」為主題，於4月至6月舉辦多項閱讀文化體驗活動。「2025香港閱讀+」啟動禮日前順利舉行，香港出版總會會長李家駒博士, BBS, JP致辭時表示「2025香港閱讀+」精心策劃了一系列活動，涵蓋的領域廣泛，相信不同人都能在活動中找到屬於自己的閱讀體驗，進而激發對知識的渴望。同時，亦感謝本地出版業界的大力支持與響應，讓今屆活動更加精彩。希望透過「香港閱讀+」，喚起每一位市民對閱讀的熱情，一同享受文字帶來的無窮魅力，並一起推動香港成為一個擁有深厚閱讀文化的城市。



「2025香港閱讀+」以「最美的書」為策展主題，旨在鼓勵公眾從藝術視角尋覓及欣賞書籍之美。活動涵蓋各項文化精彩節目，其中最矚目的包括4月18日至27日在沙田新城市廣場舉行的嘉年華。這場為期十天的嘉年華將設有精選書展、作家及知名人士分享會、購書專區、電子閱讀體驗區，以及親子工作坊和音樂表演等多元環節。特別值得一提的是，今年新增的「共讀雙城：港深聯展」，通過展示香港及深圳提供的兒童繪本，促進兩地文化交流。

（左起）康樂及文化事務署署長陳詠雯女士, JP、深圳市委宣傳部副部長、深圳市新聞出版局局長蘇榮才先生、文化體育及旅遊局副局長劉震先生, JP、香港出版總會會長李家駒博士 BBS, JP、文創產業發展處助理總監曹黎淑霞女士。

日前，活動啟動禮假沙田新城市廣場舉行，正式拉開年度閱讀推廣序幕。香港出版總會會長李家駒博士, BBS, JP致辭時表示「2025香港閱讀+」精心策劃了一系列活動，涵蓋的領域廣泛，相信不同人都能在活動中找到屬於自己的閱讀體驗，進而激發對知識的渴望。同時，亦感謝本地出版業界的大力支持與響應，讓今屆活動更加精彩。希望透過「香港閱讀+」，喚起每一位市民對閱讀的熱情，一同享受文字帶來的無窮魅力，並一起推動香港成為一個擁有深厚閱讀文化的城市。

政務司副司長卓永興先生, GBS於啟動禮以視頻致辭。

文化體育及旅遊局副局長劉震先生, JP在啟動禮上致辭。

香港出版總會會長李家駒博士, BBS, JP為「香港悅讀周2025暨2025香港閱讀+」啟動禮致辭。

重量級嘉賓到場分享

今年嘉年華的精選專題書展將按「人文之美」、「藝術之美」、「生活之美」、「教養之美」、「創新之美」及「敘述之美」六大類別劃分展區，展示本地優秀的香港出版圖書及大型立體書，讓參觀者以欣賞藝術品的角度感受書籍的魅力。至於參與嘉年華的嘉賓陣容更是星光熠熠，除了再度擔任「閱讀推廣人」的霍啟剛先生外，還有公共圖書館諮詢委員會主席羅乃萱女士（BBS, MH, JP）、教育博士、歌手、作家陳美齡博士、新晉作家沈月小姐等名人。

文化活動舞台將於4月19日至20日上演，邀請海內外著名作家如《曾國藩大傳》作者林乾、《等一切風平浪靜》作者劉同、《波波鼠美食團》作者文寀賓分享創作心得。同場更有香港運動員吳卓恩、朱文佳和張浚諾、香港海洋公園保育員等進行分享，本地音樂組合農夫及其他嘉賓亦將到場分享及表演！

多項活動接連展開

親子工作坊則於4月18日至21日及26日至27日舉辦37場活動，包括講故事、世界文化遺產手作、自製繪本、STEAM小實驗等，深圳市委宣傳部更特別安排多場非遺系列工作坊，以推動深港「共讀雙城」。

電子閱讀體驗區將提供VR/AR閱讀體驗及領讀機械人，讓參加者探索香港公共圖書館的電子資源。購書專區則匯聚逾千款香港出版的優秀書籍及文創產品，涵蓋得獎作品至最新出版，提供低至半價優惠，鼓勵公眾購買並投入閱讀。此外，4月23日「香港全民閱讀日」當天，活動設「共讀半小時」，市民可攜帶喜愛書籍到沙田新城市廣場參與集體閱讀，與書友共享閱讀時光。

為延續2024年11月在深圳舉辦的「故宮館藏 X 香港非遺」展覽及書展成果，總會在文創產業發展處資助下，將於沙田新城市廣場第三期中庭（L1）重置部分展覽內容。展覽包括八幅來自北京故宮博物院館藏精美畫作的復刻版及近50件香港非物質文化遺產（非遺）作品，其中部分作品靈感來自故宮博物院館藏的宋代畫家王希孟代表作《千里江山圖》，讓公眾免費欣賞中西文化交融之美。

「流動漂書車」繼續走進社區

社區方面，「2025香港閱讀+」延續「流動漂書車」傳統，於4月1日至30日走訪港九新界中小學、屋苑及公共空間。漂書車除提供香港出版圖書外，今年首次加入深圳市委宣傳部提供的書籍，讓漂書的圖書資源更豐富資源多元化。市民可通過「一書換一書」形式參與，活動於復活節假期（4月18日至21日）及4月26日至27日特別停泊沙田大會堂，方便公眾同時參與嘉年華及漂書活動。時間表將於「香港閱讀+」網頁公佈。

此外，總會早前招募各界於4月至6月在本地書店或文化場所舉辦閱讀活動，並提供資助，相關詳情將於「香港閱讀+」網頁及社交媒體陸續發布。總會期望通過這場橫跨約90天的閱讀盛事，激發公眾閱讀興趣，促進家庭參與，並提升香港的文化氛圍。

如有興趣了解「2025香港閱讀+」更多，請即瀏覽：https://www.hkreadingplus.com

（資料及相片由客戶提供）