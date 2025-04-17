當舞台王者遇上干邑新黑V　郭富城代言黑帝斯HADESIS盡顯奢華品味

干邑，向來是為美酒世界中高貴品味的典範，其醇厚的風味與悠久的歷史底蘊，深受老饕們推崇。蘊含過百年釀酒技藝的黑帝斯 HADESIS，巧妙融入創新巧思，成功將傳統干邑的辛辣口感馴化，為品飲者帶來前所未有的嶄新體驗。此次，天王郭富城邂逅法國干邑品牌黑帝斯 HADESIS 締結緣分，為其代言。黑帝斯 HADESIS 將這款尊貴無比的「王者之酒」，以極高的價值呈獻於大眾面前，為世人帶來超乎想像的奢華享受，開創品味新時代。



天王加持 演繹品牌王者精神

作為黑帝斯 HADESIS 的品牌代言人，「歌影王者」郭富城不單在國際藝壇享負盛名，更是優雅與力量的完美化身。他對藝術的執著、對完美的追求，與黑帝斯鑽研極致工藝的理念一拍即合，共同譜出跨界的王者旋律。郭富城渾身散發的多元魅力，就像黑帝斯品牌精神的真實寫照。舞台上，他活力四射、魅力爆棚；電影裡，他能輕鬆駕馭各種角色，精準把握情感層次，把每個人物都塑造得有血有肉，洞察力極強。私下裡，他沉穩低調，剛柔並濟。他的每次演出、每個挑戰，都如同頂級干邑在舌尖釋放的醇厚口感與強大張力，不斷突破自我。這次合作，不僅讓他與品牌形象高度契合，更借郭富城深厚的演藝功底和強大的藝術影響力，把黑帝斯干邑沉澱、革新、奢華的精神，深深植入亞洲市場，開啟干邑品味的全新篇章。

傳統與現代交織 匠心臻釀品味非凡

黑帝斯HADESIS嚴選法國頂級葡萄，傳承家族百年蒸餾技藝，在法國橡木桶中悉心熟成。經過多年的匠心調配，每一滴干邑都蘊含著馥郁果香、橡木氣息以及悠長餘韻，為品鑑者帶來層層遞進的味覺饗宴。從葡萄的挑選到最終裝瓶，每一個環節都凝結著釀酒師的心血與智慧，成就了黑帝斯HADESIS獨一無二的風味。

【新黑V】黑帝斯 HADESIS V.S.O.P（40%酒精度，70cl）零售價：$490（加$15贈送精美禮盒）

專為新世代飲家量身打造，酒液圓潤細膩，果香與橡木香氣和諧交融，口感清新優雅，輕鬆易飲，是年輕消費者探索干邑世界的理想之選。

黑帝斯 HADESIS Master of Hell（40.8%酒精度，45cl）零售價： $750

精選優質葡萄，運用傳統蒸餾技術，釀就口感豐盈、果香濃郁、橡木餘韻悠長的極致佳釀，為追求醇厚口感的品鑑者帶來非凡體驗。

黑帝斯 HADESIS X.O.（40%酒精度，70cl）零售價：$1,580

為干邑愛好者重新定義經典奢華。馥郁香料與層層橡木風味相互交織，餘味綿延久長，盡顯干邑的極致品味，是資深干邑迷的摯愛之選。

凝鑄設計深邃寓意

黑帝斯 HADESIS 的酒樽設計別具匠心。樽身靈感源自黑帝斯的雙叉戟，樽蓋則承襲自阿瑞斯的水晶戰盔，象徵著強者之心需經歷烈焰的錘煉，才能超越桎梏，屹立於巔峰。它不僅僅是一瓶酒，更是一種對命運的吶喊，一份征服命運的莊嚴宣言，代表著那些不甘被命運擺佈、勇於打破規則、重塑秩序的偉大靈魂。

進駐香港 引領干邑風尚

在天王郭富城代言助力下，黑帝斯 HADESIS 攜法國之極致工藝正式進駐香港，積極推廣干邑文化，引領奢華品飲之全新潮流。未來，黑帝斯 HADESIS 還將舉辦一系列精彩活動，讓大眾有機會親身感受其干邑之獨特魅力。黑帝斯 HADESIS，這款非凡佳作，背後承載著多年的夢想與傳承，定能帶你領略到干邑世界的極致美妙。這瓶足以征服你感官的王者之酒，正呼喚著你一同踏上新時代的品酒旅程，細細品味蘊藏其中的奢華與傳奇故事。

即日起，讀者凡於WhatsApp下單或於MQ Wine Shop 官網購買，在優惠碼欄輸入「mqwineshop_50」，即可享受全單減$50的專屬優惠！名額有限，先到先得。

🛒立即去淼泉購物網入貨：https://hk01.mqwineshop.com

📞WhatsApp下單或查詢：https://wa.me/85265730260

🥃黑帝斯官方網站：https://hadesis.com

🔆冠宏酒莊下單：https://www.vinfinity.com.hk/

🔆HKTVmall下單：https://hktvmallredirect.com/udNkdvgA

🔆Big C 全線發售中，地址查詢：https://www.bigchk.com/location/

🔆全港太平洋酒吧優先發售

追蹤黑帝斯Hadesis Instagram：https://www.instagram.com/hadesisofficial

讚好黑帝斯Hadesis Facebook page：https://www.facebook.com/hadesisofficial

訂閱黑帝斯HadesisYouTube Channel：https://www.youtube.com/@Hadesis_mq

（資料及相片由客戶提供）