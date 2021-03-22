聯誼會所停業逾200日　業界指五成人已預約接種疫苗冀復業

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-22 13:00

疫情反覆，政府於2月中起准許多個處所可以復業，惟酒吧、聯誼會所等則至今未有重開風聲。業界指，500多間俗稱「雀會」的聯誼會所，在政府「限聚令」下需要暫停麻將天九活動，令生意大跌95%，共9000多名員工手停口停，有雀會負責人更表示已拖欠租金3個月。 批發及零售界立法會議員邵家輝指，現有五成聯誼會的從業員已完成預約登記接種疫苗，期望可以盡快全面復業，並指會在今日與民政事務局長徐英偉見面。邵強調，業界只是鼓勵員工接種疫苗，「絕對不會強迫，或要求打咗先返工」。

批發及零售界立法會議員邵家輝指，現有5成聯誼會的從業員已完成預約登記接觸疫苗，期望可以盡快全面復業。（鍾妍攝）

業界：雀會不提供用膳 現時等同「廢武功」

香港聯誼商會籌委會主席吳司仁表示，聯誼會所停業超過200日，主要以麻雀耍樂為主要業務的聯誼會所，會員不會上樓用膳，「同廢咗武功一模一樣」，令營業額下跌至不足5%，估計有3成、即約百間雀會已倒閉。

吳指，過去雀會在疫情下「開吓停吓」，本以為第四波疫情「（停業）半個月、一個月，點知一個月又一個月」，指租金及員工薪金開支大。吳亦指，其經營的聯誼會所已3個月無法交租，並收到執達吏信件。他說，早前指與業主商討時，對方亦指政府遲遲未公布放寬措施，若仍無消息就不會再續租。

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金雀會負責人田嘉美亦說，不少員工已工作近20年，不少為基層婦女，技能上難轉行，現時外面市道亦難找其他工作，期望「政府可以比條生路我哋行」。她指，雀會全部顧客都實名登記，並且4人一枱兼戴口罩，房間有獨立抽風，不明為何不能重開。

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邵家輝強調，不會強逼業界員工接種疫苗，只是鼓勵性質，在座的雀會負責人亦表示，不會要求員工接種疫苗或出示接種疫苗的證明才可上班。

吳司仁認為，早前推行病毒檢測初期，員工們都不了解，後來經溝通後都同意，而疫苗推出時間短，期望未來員工亦會慢慢接受，強調只是呼籲，不會強迫員工接種。

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