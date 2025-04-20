天后誕｜元朗巡遊人頭湧湧 商戶生意增20% 為北上重挫帶來幫助
撰文：賴卓盈
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今日（4月20日、農曆三月二十三日）是天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉在區內舉行「天后寶誕巡遊」，吸引不少居民到場觀看。元朗教育路一帶有商戶稱受活動影響，生意增長2成，為「復活節北上潮」重挫下帶來一些幫助。
今年天后誕巡遊早上10時半開始，從鳳琴街一帶經合益路、教育路等，巡遊至元朗大樹下天后廟。沿路不少民眾聚集觀賞，亦有外地遊客慕名前來，場面十分熱鬧。
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過去兩日生意比平日少一兩成
位於教育路的餐廳「老馮茶居」經理張先生指，今日人流明顯增多，生意額比平日增長約兩成，以本地顧客為主。
他表示，過去兩日復活節假期生意比平時下跌一兩成，估計與港人北上消費有關。「每逢長假期就會跌，主要因為元朗都近大陸⋯⋯今日都算有啲幫助。」他表示會考慮推出更多優惠吸引本地人留港消費，希望政府亦推動區內活動帶來人流。
餐廳：今早比平時多了三四枱客人
另一間位於教育路的餐廳「好運道」店主丁小姐則形容，今早比平時多了三四枱客人，「有啲外面嘅人睇完（表演），可能都會留低食飯。」她亦指，受北上消費潮等因素影響，復活節生意跌了四成，形容北上熱潮令「成行都嗌救命」，今日則稍微恢復。她表示未來會考慮配合這類大型活動推出一些優惠，亦會研究增加一些菜式吸客。
位於合益路的一間士多店老闆娘黃小姐形容，今日多了人來購買飲品，生意比平時上升約兩成。
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