協成行與社企辦綠色健康體驗活動　社會效益回報率達1:5高於平均

協成行發展與社企「遊沐」及非牟利機構「豐盛社企學會」合作，早前首次在香港為中短期大自然社區活動進行社會效益回報率（Social Return on Investment, SROI）評估，並以《協作生活．遊社區》社區健康計劃轄下，為期6星期的活動「綠色健康路線體驗」作試點，量化其社會價值。



協成行今日（23日）表示，今次活動的SROI達1:5，意味每投入1元，可創造5元的社會價值，遠較基本平均值1:3為高，證明中短期項目不僅能即時惠及參與者，更可帶來長遠的社會效益。



協成行與社企「遊沐」連續第2年攜手舉辦《協作生活‧遊社區》社區健康計劃（協成行提供圖片)

協成行表示，一直關注社會上不同群體的需要，尤其重視社區的整全健康（Well-being），並積極與非牟利組織及社企合作，擴大支援網絡，故今年再度與「遊沐」攜手，推出《協作生活．遊社區》，透過一系列大自然療癒活動，提升參與者的身心健康。

協成行與社企「遊沐」連續第2年攜手舉辦《協作生活‧遊社區》社區健康計劃（協成行提供圖片)

協成行董事總經理方文雄表示，社區支援項目不僅要有心，更要有「據」，集團及旗下兩個家族基金一直支持不同的社區項目，最關注的是受惠者能否真正得益及為社區帶來有意義的改變。他指透過數據，能更精準地投放資源，為社區帶來真正有意義的改變。「這次活動的SROI達1:5，證明中短期大自然項目同樣能創造可觀的社會效益。」

他表示，SROI的應用在香港仍未普及，希望透過這次經驗鼓勵更多企業及社福界了解社區項目的真正價值，並以SROI作為決策工具，推動更具影響力的社會投資。

協成行與社企「遊沐」連續第2年攜手舉辦《協作生活‧遊社區》社區健康計劃（協成行提供圖片)

「豐盛社企學會」聯合創辦人關志康表示。，本地社會投資項目的SROI通常介乎1:3至1:6之間，1:5的結果顯示此類活動效益顯著。SROI以商界熟悉的「投資回報」概念量化社會效益，有助吸引更多企業參與社會建設，期望未來能與政府及大學合作成立研究中心，進一步推廣SROI的應用，讓企業及公眾能夠看見社會項目的真正價值，鼓勵更多持份者參與社區發展。

大自然活動讓參加者釋放了內心的鬱悶，重新感受到生命的活力。（協成行提供圖片)

「遊沐」創辦人威廉表示，活動針對港人普遍壓力大的問題設計，對象包括長者、學生及有特殊學習需要的親子家庭。透過五感放鬆練習、抱樹、赤足步行等簡單而有趣的方式，參加者重新與大自然連結，提升「自癒力」。他指不少長者反映，活動讓他們釋放了內心的鬱悶，重新感受到生命的活力。