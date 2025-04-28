香港復康會 復康巴士 不畏挑戰 革新改變 提供專業新體驗

香港整體公共交通服務完善，鐵路、專營巴士、公共小巴、渡輪、的士、居民巴士等公共交通工具，平均每日服務超過1,100萬人次。公共交通的整體的無障礙通達度也逐步提高。然而，因為種種困難（包括通道、使用輪椅及助行器之走動空間、繁忙時間擠迫等），有時殘疾人士使用公共交通工具仍然不太方便。復康巴士由香港政府資助，特別為殘疾人士在不便使用公共交通服務時提供額外交通服務選項。一直以來，復康巴士擔當了無障礙運輸其中一個重要角色。截至2024年年底，復康巴士車隊已擴展至擁有204輛巴士，接載殘疾人士上班、上學、覆診和參加社交活動，2024年全年服務超過90萬人次。



1974年，政府撥款興建地下鐵路集體運輸系統，香港復康會創辦人方心讓教授和藍新福醫生提出於地鐵站興建升降機，讓輪椅人士也能乘坐地鐵。儘管當時建議不獲採納，香港復康會未有氣餒，反而加強了開展無障礙運輸服務的決心。當時，香港復康會委員顧楊彥慈女士在政府和香港復康會之間積極協調，最終雙方達成共識，成立復康巴士。1978年7月，第一條復康巴士路線投入服務，是香港首項自負盈虧的無障礙運輸服務。營運初期，香港復康會獲得香港公益金、香港賽馬會和地鐵公司（即現時的香港鐵路有限公司）等慈善基金及商業機構捐助車輛及資助經常性開支。1980年起，政府開始資助復康巴士的經常性開支。

1984年時任運輸署署長李舒（Peter LEEDS ，右二）和時任復康聯會總幹事、現任香港復康會會長郭鍵勳（右三）出席新車交收儀式。

持續改善復康巴士服務

隨着香港人口老化及長期病患者有年輕化趨勢，無障礙運輸服務的需求日益殷切。因此，政府持續增加撥款以加強復康巴士服務，而香港復康會近年亦一直致力於持續改善復康巴士服務。

1. 使用數碼平台、強化營運效益

為應付日益增加的服務需求，香港復康會自2022年7月起使用新的綜合客戶及營運管理系統「復康巴士．無障樂出行」（ICOMS），分階段推出方便客戶的功能。其中，除了原有的客戶服務熱線外，新增了ICOMS網頁和手機應用程式供客戶辦理及管理帳戶資料、申請服務、更改或取消服務、查詢服務編排結果等。同時，香港復康會更新了與ICOMS配套的電話語音系統（IVRS），讓使用電話服務的客戶能接收系統自動發出的語音通知。

復康巴士首席營運總監霍彩福先生表示，隨着ICOMS的進一步優化，包括改善版面設計，讓客戶更方便使用。他亦表示編排車輛及編配車長功能將相繼推出，日後有助編配一些用車時間及行程地區相近的用戶「共乘」同一車輛，有利善用資源，為更多有需要人士服務。

客戶嘗試學習使用ICOMS，希望能享受隨時隨地自主處理服務事宜的好處。

2. 完善內部培訓，惠及車長乘客

交通服務首要注重安全，復康巴士車長除了駕駛工作以外，亦要協助行動不便人士上落車輛及扣鎖輪椅等。香港復康會為新入職及在職車長提供全面培訓，包括駕駛技巧及安全意識、應付日常工作及突發事件的處理方法。同時，為強化客戶服務文化，讓服務使用者有更好的體驗，及支援員工應對日常工作，香港復康會過去兩年均聘請專業培訓機構，為前線車長及後勤工作人員提供客戶服務及內部溝通的專業培訓。透過完善復康巴士內部培訓，不但提升每位員工的專業、責任心及同理心，更可增加其歸屬感，有助挽留人才，繼續為行動不便人士提供安全及舒適的接載服務。

將輪椅固定在車廂內是車長必須熟練的技巧。

3. 完善車載輔助設備

現時，所有復康巴士除了安裝最高負重350公斤的升降台和中門自動滑出梯級之外，均安裝了車載錄影系統（CCTV），以便有需要時協助事故調查。新車亦已安裝高能見度LED頭燈及霧燈，車廂內下方均設LED腳燈，方便車長在夜間扣鎖輪椅。此外，座椅扶手的設計亦能方便乘客借力，為他們提供更舒適及安全的乘車環境。

近年新車增設有駕駛輔助系統（包括智能緊急煞車系統、車道偏離警示系統、電子車身穩定系統和斜路起步輔助系統），有助增加駕駛上的安全提示，提升行車安全，令客戶乘車更安心。

4. 聽取用戶及其他持份者意見

香港復康會一直以來重視與服務使用者的溝通，不時主動約見不同機構用戶。自1997年起已定期舉行「用戶諮詢小組」會議，以收集用戶對服務的意見及就日常接載服務運作多作交流。另外，香港復康會三年前開始委聘第三方調查機構進行服務滿意度調查，就現有服務、未來服務發展和經營策略方面收集客戶的意見。

香港復康會定必繼續用心為香港的行動不便人士提供專業的復康巴士服務。

服務使用者心聲：善用資源 但不失彈性

路向四肢傷殘人士協會（協會）副主席李遠大先生指出，四肢傷殘人士確實有不同的交通需求，包括就業、就學、治療及社交等。現時，殘疾人士享有兩元乘車優惠，加上「通用設計」概念逐漸在本港的城市規劃及公共建設應用，在情況許可下，他和一些體能容許的會員會盡量使用公共交通。然而，行動不便人士在繁忙時間乘坐公共交通時仍然需要面對不少困難。此外，在某些情況下，以協會一年一度的周年大會為例，每次至少超過40名會員出席，單靠協會的一部會車不足以應付各會員的交通需要。因此，復康巴士服務為他們出行提供重要的無障礙交通支援。

就審計署2024年4月發表的審計報告中要求香港復康會向固定路線服務用戶名單上未達乘車次數及人數要求的用戶作出跟進，李先生表示行動不便人士除了肢體上的問題外，有部份同時患有不同類型病患，身體狀況隨時急劇變化，加上天氣因素，最終臨時影響他們的出行。因此，他擔心要求客戶解釋未達乘車次數及人數要求並出示相關醫生證明會對他們造成困擾。他明白社會關注復康巴士資源運用效益，並需要有機制確保資源用得其所，但他同時亦希望公眾能體諒殘疾人士在出行和交通需求上需要較多的靈活性、理解和寬容。在特殊情況下，例如因活動臨時取消或改期而需要取消用車等情況出現時，可容許香港復康會有更人性化和彈性的安排。

李遠大表示協會與香港復康會是很好的「戰友」，大家也是希望幫助更多有需要的人。

學前弱能兒童家長會弱能人士及照顧者交通需要工作小組召集人滕張幗駿女士分享，兒子自小已使用復康巴士服務上學。現時她因年長已無能力每天親自接送兒子往返工場，需要安排兒子入住院舍。她說兒子最開心的是可以乘搭復康巴士出遊，尤其坐在熟識的車廂內，當遇上認識的車長接載時，便眉開眼笑。

滕太指，兒子現時每半年需要由天水圍到大口環根德公爵夫人兒童醫院覆診，路途遙遠，必須依靠復康巴士。為增加獲成功編排復康巴士服務的機會，她會盡量與醫院商量，安排在早上十時至下午三時的非繁忙時段覆診。有時，滕太和兒子會被編排與另一位用車時間及行程地區相近的用戶「共乘」同一輛復康巴士。她表示「共乘」安排既能善用復康巴士資源，服務更多有需要人士，乘客又可享有七折車資優惠，一舉兩得。

身為復康巴士多年的用家，滕太（左）感謝香港復康會一直以來用心照顧行動不便人士的出行需要。

關於香港復康會

香港復康會於1959年成立，致力為殘疾人士、長期病患者及長者提供全面及個人化的復康及健康管理服務，由跨專業團隊幫助病友及有需要人士重拾健康、重投職場及社會，活得更有尊嚴。該會一直在本港及內地推動多項創新社區復康服務，設有29個服務點，每年服務人次超過130萬，改變無數生命，亦透過研究及倡議工作，推動共融關愛社會。

查詢香港復康巴士服務

服務類別：固定路線、聯載及電話預約服務

網址：www.rehabsociety.org.hk/transport/rehabus/zh-hant/

服務熱線：2824 6500

電郵：rehabus@rehabsociety.org.hk

(資料及相片由客戶提供)