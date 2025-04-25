陪伴前行重燃希望 賽馬會「摯伴行」基金為喪親青年引導正向軌跡

兒童和青少年面對喪親之痛，不僅是一場情感上的衝擊，還可能對他們的心理健康和未來發展造成深遠影響。政府統計處2021年的數據顯示，香港有超過8,000名18歲以下的兒童和青少年與喪偶單親家長同住，其中不少來自基層家庭。然而，現有社會服務大多集中於危機介入或即時支援，對他們的長遠發展缺乏綜合性支援。為了填補這服務空白，香港賽馬會慈善信託基金於2024年捐助1.38億港元，推行賽馬會「摯伴行」基金計劃(「摯伴行」)，並與香港聖公會福利協會(聖公會)合作，在2025年3月選出首批的先導個案，計劃旨在為經歷喪親的基層兒童和青少年提供長達五年的全方位支援，協助他們重拾希望，規劃未來人生軌跡。



經歷母親離世 少女被轉介至「摯伴行」

16歲的Carmen（化名）是「摯伴行」的首批受助者之一。Carmen的母親於2024年因癌症離世，突如其來的變故不僅帶走了她的依靠，也讓她的生活瞬間崩塌。她們的關係非常親密，母親是她的分享對象，當母親離世後，Carmen只能與甚少溝通的父親獨處，也讓她覺得孤單無助。「母親的離開令我感到非常痛苦，那段日子我完全無法專心溫習，也讓我缺乏安全感。」Carmen回憶道。幸而，學校社工意識到她的情況，迅速將她轉介至聖公會接受哀傷輔導，並進一步推薦她參加「摯伴行」基金計劃。

最多5年每月最高2,000港元資助 五大範疇建立穩定發展軌跡

(中) 香港賽馬會慈善事務部主管 (青年發展及扶貧項目；人才及業界發展)應鳳秀

香港賽馬會慈善事務部主管 (青年發展及扶貧項目；人才及業界發展)應鳳秀 (左)，及賽馬會「摯伴行」基金顧問、香港聖公會福利協會安寧服務總監陳慕寧 (右)。

相對於一般的短期介入服務，「摯伴行」提供長達五年的陪伴和每月最多2,000港元的經濟支援，預計將惠及1,000名經歷喪親的兒童或青少年及其照顧者。香港賽馬會慈善事務部主管 (青年發展及扶貧項目；人才及業界發展)應鳳秀表示：「我們推出這個計劃的初衷，是希望不僅幫助喪親的孩子處理眼前的經濟困難，還能協助他們重新規劃未來，開展他們的人生新篇章。計劃根據專門創建的『正向軌跡發展框架』，由專責的軌跡發展經理與受惠者共同建立『個人化的發展計劃』，提供個人化支援，在身心健康、互信伙伴、社會資源網絡、個人目標及未來領航能力這五大範疇全面發展，陪伴他們走過人生的低谷。目標是讓孩子們在五年後，能夠建立穩定而長遠的正向發展軌跡，並有信心繼續邁步向前。」

多方位支援 重建家庭關係

Carmen從小對音樂創作抱有濃厚興趣，但由於家庭經濟壓力，她一直無法接受正式的學習訓練，有了「摯伴行」的支持，她終於可以報讀結他和歌唱課程，並逐步向音樂夢邁進。除了幫助Carmen發展個人興趣，專責Carmen個案的軌跡發展經理林善如留意Carmen與父親關係疏離，還協助他們改善溝通，重建父女之間的關係。「以前我們幾乎不說話，但現在爸爸會主動送我喜歡的毛公仔，表達他的關心。」Carmen說。

賽馬會「摯伴行」基金顧問、香港聖公會福利協會安寧服務總監陳慕寧指出：「軌跡發展經理的角色不僅僅是情緒輔導員，更是孩子的陪伴者和支持者。他們從多角度評估孩子的需要，並提供針對性的支援，無論是幫助他們處理喪親情緒，還是協助他們規劃未來，甚至是幫助他們與家人重建關係，這些都是孩子走出傷痛、迎接新生活的重要一環。」

林善如分享，軌跡發展經理的角色與一般社工有些不同︰「每個家庭的需求都不一樣，我們的工作更注重跟進具體情況。就Carmen的個案而言，我會用不同的方式接觸她，例如以電話或即時通訊軟件聯絡。主動發送一些Carmen感興趣的內容，分享她喜歡的歌手的新歌，藉此建立互動，也讓她感受到我的關心。」就是這份信任與信心，讓Carmen能夠在她面前表達真實的情緒，逐漸走出陰霾。「我會推薦賽馬會『摯伴行』基金給面臨類似情況的青年，我真心認為這個計劃很有幫助，希望可以幫助到其他有需要的人。」Carmen表示。

(資料及相片由客戶提供)