ASSA ABLOY創新門禁系統解決方案 引領未來智能生活

隨著時代進步，未來開鎖靠的未必是一條鎖匙，而可能是一張臉、一個掌紋，甚至是一部手機。作為鎖具與門禁系統的領導者，ASSA ABLOY 結合創新技術、安全便捷與可持續發展，致力於提供全面的智能門禁解決方案，從智能家居到政府基建項目，為用戶帶來更多便利與信心。公司多年的成功不僅來自於對市場需求的準確掌握，更積極拓展未來不斷創新。



數碼化普及至門禁系統

ASSA ABLOY集團執行副總裁以及大中華和東南亞區總裁 Martin Poxton 指出：「在這個急速發展的數碼化時代，我們不單一直努力適應市場變化，更致力以創新思維為客戶提供獨一無二且安全方便的門禁解決方案。」數碼化已成為門禁行業的核心驅動力。在過去十年內，ASSA ABLOY 的電子機械產品增長率達到約9%，顯示市場對高級門禁解決方案的需求逐年增加，特別是數碼化發展領先全球的亞洲地區。

ASSA ABLOY集團執行副總裁以及大中華和東南亞區總裁 Martin Poxton 指出：「我們不單一直努力適應市場變化，更致力以創新思維為客戶提供獨一無二且安全方便的門禁解決方案。」

ASSA ABLOY 集團港澳及台灣市場董事總經理葉肖欣（Irene Yip）指出：「未來的智能鎖可能會全面採用臉部識別等技術，讓安全性與便利性再提升一個層次。」公司的皇牌產品Yale Luna Pro+ 智能鎖 集多種尖端技術於一身，不僅融合了人臉識別、掌紋掃描、指紋解鎖、手機操作等多達八種開鎖方式，還能與智能家居系統無縫連接，為現代家庭提供更靈活且高效的安全解決方案。

安全與防護為使命

隨全球安全議題不斷升溫，ASSA ABLOY 將「安全與防護」視為企業的核心使命。公司致力於開發各種安全產品，憑藉全面的門禁安全技術，成功獲得多個政府基建項目的合作機會，公司與建築署及房屋署緊密合作，為大型屋苑、醫院及數據中心等項目提供客製化的門禁解決方案，確保每一個細節都能滿足嚴格的安全需求。

ASSA ABLOY 旗下的 Yale 品牌提供的機械五金解決方案專為香港高密度住宅設計，確保符合對閉門器和機械鎖的嚴格要求。

除了產品的便利性，保障用戶的安全同樣至關重要。ASSA ABLOY 的內部軟件開發團隊專注於開發易於操作的智能鎖系統，同時確保其具備強大的網絡安全防護能力，有效抵禦新興的網絡威脅。無論是解決技術問題，還是提供即時幫助，Yale 智能鎖都能讓客戶感受到貼心的服務。Irene Yip 表示：「耶魯智能鎖帶給用戶的是物有所值的體驗，既展現出美觀耐用的設計，也讓用戶對其安全可靠的特性產生依賴。」

ASSA ABLOY 集團港澳及台灣市場董事總經理葉肖欣（Irene Yip）指出：「未來的智能鎖可能會全面採用臉部識別等技術，讓安全性與便利性再提升一個層次。」

拓展亞洲市場

ASSA ABLOY積極拓展全球業務，透過在各地設立研發中心，量身打造符合當地安全標準與需求的解決方案。Martin指出：「香港、澳門和台灣對技術的採用速度非常快，這使我們在這些市場的業務增長強勁。」ASSA ABLOY 近年致力開發電子商務渠道，以提升市場滲透率，並為分銷商提供全面的技術培訓，幫助他們掌握創新技術的專業知識，增強客戶對品牌的信心。智能家居是未來發展的重要趨勢，公司計劃與更多合作夥伴攜手，共同開發綜合性的智能家居解決方案，讓消費者能夠享受到更加智能且安全的生活體驗。

亞薩合萊集團（ASSA ABLOY）是全球出入口管理解決方案的領先者，專注於高效開門產品、身份認證及入口自動化系統。其創新解決方案使用戶能夠安全便捷地進出實體和線上場所。

重視企業社會責任

ASSA ABLOY 香港及 GCSEA 團隊的全體員工攜手共進，積極回饋社會，展現企業的責任感與團結。

此外，ASSA ABLOY 也非常重視企業社會責任，積極參與慈善活動，並推廣多元共融文化。Martin表示：「員工是公司的命脈，我們透過營造多元共融的文化，讓團隊成員發揮最大潛力，為公司帶來更多創意與成就。ASSA ABLOY 香港公司已連續第八年參與「商界展關懷」計劃，這不僅展現了我們對社會的承諾，還積極支持社區發展和公益項目。」他補充道，可持續性對於個人生活甚至商業領域日益重要，公司承諾在 2030 年前將碳足跡減半，並已於廣州生產基地安裝太陽能板，進一步減少對環境的影響，這些努力讓 ASSA ABLOY 的產品不僅創新領先，還更加環保。