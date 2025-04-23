香港貿發局香港國際授權展2025｜逾600個IP聚首一堂 開拓新機遇

創意是推動經濟與文化發展的核心引擎，隨著消費者近年對個性化、沉浸式體驗的需求日益增長，授權產業正以前所未有的速度蛻變，從傳統的卡通商品延伸至藝術、科技與商業的跨界融合。這股浪潮不僅改變了品牌與消費者的互動方式，更為全球企業開拓了無限商機。年度IP產業盛事「香港貿發局香港國際授權展（Hong Kong International Licensing Show，簡稱HKILS）」及「亞洲授權業會議（Asian Licensing Conference，簡稱ALC）」將於4月28至30日假香港會議展覽中心舉行，超過600個IP聚首一堂，並由近期大熱的熊貓IP領銜，為業界帶來一場創意與商機的盛宴。



創意與商機的交匯點

今屆HKILS匯聚超過600個品牌及知識產權（IP），涵蓋藝術及文化授權、動漫授權、品牌延伸授權、時尚及娛樂授權等多個領域。從國際知名品牌如Coca-Cola（可口可樂）、Monopoly（大富翁）、Ultraman（超人力霸王），到本地新銳IP如癲噹（Din Dong）、Plastic Thing (為食妹)、柴犬工房（Shibainc）等，展會呈現多元化陣容，滿足不同市場需求。由香港特區政府「文創產業發展處」贊助的「香港設計‧授權支援計劃」(Design Licensing and Business (DLAB) Support Scheme) 旗下的43個品牌也將亮相，展現香港本土創意的蓬勃活力。

今屆HKILS匯聚超過600個品牌及知識產權（IP），涵蓋藝術及文化授權、動漫授權、品牌延伸授權、時尚及娛樂授權等多個領域。

其中，近期大熱的熊貓熱潮亦是今屆的重點之一，超過30個不同的熊貓IP將會亮相。其中由海洋公園推出的品牌Panda Friends，參觀者可通過圖像和動畫了解熊貓的故事，與熊貓建立聯繫並保持互動，而海洋公園更展出與周大福聯乘的熊貓金飾吊墜及配飾。

熊貓陪伴港人多年，今次化身IP收穫一大群粉絲，香港海洋公園期望能讓大家見證熊貓們的成長：「隨著六隻大熊貓在公園成長，發展出新的喜好和習慣，這些特質都會體現在IP角色中。結合大熊貓的真實活動、性格和新興趣，使IP角色更立體，保持新鮮感，讓熊貓粉絲們能一同見證六隻大熊貓的成長。」

全新展區推動本土新創意

另外，香港貿發局更首度設立「香港授權新力量」展區，展出來自香港恒生大學、香港浸會大學及香港理工大學學生的15個創新授權項目，涵蓋環境保護、文化保育及社會發展等重要議題，並透過多元媒介的應用、包括AR及VR技術、動畫、插畫、互動繪本和桌上遊戲等探索IP，旨在支持設計新力軍、推動本地新晉品牌及知識產權（IPs）發展，以及開拓授權市場新機遇。焦點作品包括運用VR技術呈現生物求生概念的《牲物》（Sacreature）；讓玩家通過文字互動即時生成3D模型的的創新混合實境（MR）系統「Digital Reality Painter」；以及以現代桌遊形式呈現傳統涼茶文化的《Herbal Tea Guardian》等。

展覽助不同IP尋找新機遇。

今屆展覽不僅是品牌展示的舞台，更是商貿合作的橋樑。同期舉辦的五大展覽——香港禮品及贈品展、香港時尚家品家紡展、香港時裝節、香港國際印刷及包裝展，以及香港奢侈品包裝展——將與HKILS聯動，通過香港貿發局精心安排的商貿配對活動，助力業界拓展全球市場。不論您是尋找合作夥伴還是探索新趨勢，這裡都是不容錯過的機遇。

洞悉趨勢 啟發未來

與展會同步登場的亞洲授權業會議（ALC）將邀請全球行業領袖，聚焦授權業的最新發展。會議議題緊貼時代脈搏，包括全球授權趨勢、沉浸式藝術科技的應用、傳統IP在新時代的創新傳承，以及可持續發展授權模式等。這些話題不僅反映了當前社會對科技與可持續性的關注，更為企業提供了前瞻性的啟發。通過與頂尖專家的互動交流，參與者將獲得開拓市場與創新的寶貴洞見。

亞洲授權業會議邀請全球行業領袖，聚焦授權業的最新發展。

會議主題和講者來自世界各地，由Peyo Company首席商務總監Fabienne Gilles 和高級授權發行經理Marie Van Buggenhout主講的「藍精靈的可持續發展」，將探討如何善用藍精靈的全球知名度及核心價值，推動環保意識及可持續發展；「探索古埃及永恆魅力：博物館的授權新機遇」則揭示開羅埃及博物館和埃及文明國家博物館最具代表性的藏品，並聚焦於具商品化潛力及已成功商品化的文物。

主題演講探討史諾比長紅之謎

2025年是花生漫畫誕生75週年，傳承原創精神同時擁抱創新，令其保持高企人氣。沃貝《花生漫畫》全球及沃貝品牌執行副總裁Tim Erickson將會出席今屆主題演講「史諾比75周年紀念：俘擄全球粉絲的小比高」，揭示令花生漫畫能跨世代持續保持人氣的關鍵策略，而在會議之前，他先向香港01讀者透露：「《花生漫畫》是一個跨代品牌，由老人家到年輕人均樂在其中，而串流平台的新內容以及相關的營銷主題和產品，令這個標品牌始終在消費者心目中的佔有重要的一席位。」

2025年是花生漫畫誕生75週年，傳承原創精神同時擁抱創新，令其保持高企人氣。

另外，今年ALC有一系列關於中國機遇的會議，討論中國的傳統文化IP如何透過香港這個國際平台，接觸世界。特別今年《哪吒》熱潮席捲全球，二胡演奏家兼《哪吒之魔童鬧海》配樂師朱芸編則會出席「與《哪吒》配樂大師朱芸編對話」，分享其配樂心得，探討文娛行業國際化探索的實踐經驗與未來趨勢，以及如何借助電影配樂這個平台，將中國文化精髓帶到世界各地。

二胡演奏家兼《哪吒之魔童鬧海》配樂師朱芸編將會出席「與《哪吒》配樂大師朱芸編對話」。

在數位化與全球化交織的時代，授權業正成為品牌展現創意、實現增長的關鍵途徑。香港國際授權展暨亞洲授權業會議不僅是業界的年度焦點，更是創意與商業碰撞的火花。無論你是品牌擁有者、設計師還是商業決策者，這場盛事都將為你打開無限可能。

「香港貿發局香港國際授權展暨亞洲授權業會議」詳情

日期：4月28至30日

地點：香港會議展覽中心

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如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://www.hktdc.com/event/hklicensingshow/tc

（資料及相片由客戶提供）