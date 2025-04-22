初中生去年遊學團洗澡遭偷拍　14歲同學遭警司警誡　裸照網上再傳

【遊學團】一名時年14歲初中生去年參加學校舉辦的遊學團活動時，在汕頭酒店內洗澡時被偷拍全裸片段，影片近日後再被上傳至IG群組。教育局今日（4月22日）表示，事件發生於去年3月，校方當時已就事件報警及按訓輔機制跟進個案。



警方表示，葵青警區刑事調查隊第五隊接手案件，在去年4月15日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名14歲男童，他於同年5月22日接受警司警誡，承認罪行。據了解，被捕人與受害人為同班同學，二人去年3月一同參加一個到汕頭的交流團。



據《明報》報道，由於近日再有人將相關裸照上載至社交媒體，受害男童的家長日前再向警方報案，希望能協助將照片下架。



教育局表示，偷拍事件發生於2024年3月學校舉辦的一項考察活動，校方已就事件報警及按訓輔機制跟進個案。（資料圖片)

偷拍影片先在校內瘋傳 近日再被上載至IG群組

Facebook專頁「荃媒Tsuenwanlennon Daily」昨晚發布消息，指一名初中男生參加遊學團時，在洗澡期間被同學偷拍全裸片段，影片先在校內瘋傳，近日更被上載至IG群組 。

教育局表示十分關注事件，得悉後已立即向有關學校了解。據局方所知，事件發生於2024年3月學校舉辦的一項考察活動，學校已按機制即時嚴肅處理，包括啓動危機處理小組，為有關學生提供支援及輔導，並已就事件報警及按訓輔機制跟進個案，以及與持份者保持溝通，為其他有需要的學生提供適切的輔導。教育局表示，一直與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。

葵青警區總部青衣警署。（資料圖片)

葵青警區去年以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕14歲男童

警方表示，在去年3月14日接獲相關報案，葵青警區刑事調查隊第五隊接手案件。經調查後，在去年4月15日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，拘捕一名時年14歲少年，他於去年5月22日接受警司警誡，承認罪行。

被捕少年擅進受害人酒店房 透過玻璃拍攝洗澡情況約30秒

據了解，被捕少年與受害人為同班同學，兩人在2024年3月5日至8日一同參加一個到汕頭交流團。在3月6日，受害人於酒店洗澡期間，突然發現該名同學進入了他的房間，更以手機透過玻璃拍攝他洗澡的影片，片長約30秒。

受害人完成交流團返回學校後，從同學口中得知被捕人曾向其他同學展示偷拍他的洗澡影片，於是先通知學校，其後報案。