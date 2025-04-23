涉偷食物樣本　認罪衛生督察任證人　指被告在派對使用芝士樣本

4名食環署食安中心衛生督察涉在訂購用作檢測的食物樣本時，故意多訂罐頭鮑魚等食物樣本，並攤分據為己用。案件今（23日）於西九龍裁判法院續審，控方傳召同案已認罪的衛生督察作供。他指，涉案時知道食物樣本不能取走作私人用途，但自己曾把樣本帶回家自用。而他揀選樣本時，亦會選擇自己想試、不同類型的意粉和米等。該名衛生督察續指，同案的被告曾透露，會把檢測剩餘的紅酒帶回家自用，或在派對使用剩餘的芝士樣本。



4名不認罪被告為：陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）及李俊禧（37歲），均為食環署衞生督察，同被控一項串謀盜竊罪。他們被控於2022年1月1日至2023年3月9日期間，在香港串謀偷竊部分替食環署食安中心購買，作食物檢驗用途的食品樣本，而有關樣本是特區政府的財產。同案被告劉承軒（35歲）早前承認交替控罪盜竊罪，將轉任控方證人。

高級衛⽣督察供稱 曾質疑首被告購買的食物數量太多 對方質疑進口商有最低購買要求

控方今先傳召食環署食安中⼼⾼級衛⽣督察劉巧君作供，她指曾經質疑首被告陳映姍購買的食物數量太多。而陳解釋進口商有最低購買要求，必須要購買整箱樣本，劉當時接受此解釋。

環署食安中⼼⾼級衛⽣督察劉巧(圖)指，曾經質疑首被告陳映姍購買的食物數量太多。而陳解釋進口商有最低購買要求，必須要購買整箱樣本，劉當時接受此解釋。(資料圖片)

辯方指出，在2022年11月16日前，劉從來沒有要求組員要就棄置非正式樣本做記錄。劉指出，操作手冊中有提及過棄置非正式樣本要作記錄，她亦有要求過要按照操作手冊中的指引工作，只是沒有要求他們把紀錄交給她檢查。劉續指，每6個月會抽查各組員的棄置紀錄，亦會要求他們提交報告，有需要時會翻查紀錄，以及查看相關的棄置程序。

認罪被告劉承軒指 於2022年初首次將食物樣本帶回家

同案已認罪被告劉承軒在庭上作供指，輻射⽔平檢測由衛生督察負責，亦同意進行食物測試須根據指引。劉續指，其上司劉巧君在他入職當天，曾簡介工作內容，他當時已經知道如何處理檢測的食物樣本。

同案已認罪的被告劉承軒。(陳蓉攝)

就有關如何棄置食物樣本，劉作供指，有關程序須按照操作指引進行，要在辦公室附近的垃圾站棄置，亦要就有關事件作紀錄，他亦知道相關的食物樣本不能取走作私人用途。

劉續指，他在2022年初首次將食物樣本帶回家，當時陳映姍把檢測剩餘的肉類樣板交給他，指他可以帶回家自用。劉指出，以他所知，陳映姍和第三被告余鳳珍都曾收到過肉類樣板，他亦曾把肉類樣本分給相關人士帶回家。劉稱，因為肉類的樣本很厚及重，因為他會叫工人把樣本分開幾份，其中一份會用作檢驗，其他則會交由督察自用。

劉作供指，陳映姍曾向他介紹Contamination Monitoring System（CMS）的檢測系統，並興奮地指出此測試較其他的食物檢測特別，因為其他的樣本測試會送到政府化驗所進行化驗，而此輻射⽔平檢測則是在辦公室進行，因此他們可以選擇食物做測試。

指曾見過首被告在午飯時間把食物樣本放到車上 待下班後帶回家

劉指出，在2022年5至6月間，相關的檢測由他們的組別進行，陳對他說可以選擇想試的食物進行檢測，同時指他們可以先選擇供應商。陳亦曾提及過，如果在辦公室進行檢測，可以選擇醬料或液體等容易「整爛」的食物，相反若送到政府部門檢測則沒有限制，只要食物不是來自日本即可。

劉續指，陳曾把一份列表給予他們傳閱，並表示要把一部分的限額用來購買酒類產品，並會把剩餘的拿回家飲用。劉稱，他曾在列表上選購了意粉和米等產品，因為知道剩餘的樣本可帶回家自用，所以他選擇了自己想試、不同類型的產品。

劉稱，他曾見過陳在午飯時間把食物樣本放到車上，待下班後帶回家；余亦曾對她說，在派對使用了不少芝士的樣本；在次被告林曉君的辦公桌上亦放有一罐很大的蕃茄罐頭，所以她曾找工人把罐頭分派給其他人，他亦有把其中一盒帶了回家。

案件編號：WKCC2693/2024