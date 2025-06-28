觀塘apm辦AI運動會大匯演　新地董事馮秀炎對下半年消費市道樂觀

新鴻基地產觀塘apm商場今年20周年，繼3月舉行「AI機械科技大匯演」後，本周末再辦「AI運動會」大匯演，率先引入北京首屆機械人馬拉松的參賽機械人「松延動力人形智慧機器人N2」來港，及以特別編程令「宇樹科技Unitree人形機械人G1」可擔任拳擊及花劍擂台選手。



新鴻基地產執行董事馮秀炎在周六（28日）開幕禮表示，這場「AI運動會」真正把盛事融入社區，響應政府「盛事經濟」的發展方針，實現「無處不旅遊」的願景。她又表示，新地集團旗下商場，今年首4個月整體零售生意表現理想，優於大市，她指商場整體人流穩步上升，對下半年消費市道樂觀。



新鴻基地產觀塘apm商場率先引入北京首屆機械人馬拉松的參賽機械人「松延動力人形智慧機器人N2」來港、及以特別編程令「宇樹科技Unitree人形機械人G1」可擔任拳擊及花劍擂台選手。(商場提供圖片)

新鴻基地產觀塘apm商場率先引入北京首屆機械人馬拉松的參賽機械人「松延動力人形智慧機器人N2」來港、及以特別編程令「宇樹科技Unitree人形機械人G1」可擔任拳擊及花劍擂台選手。(商場提供圖片)

新地：讓港人及旅客沉浸式體驗國內先進AI科技發展

新地表示，「AI運動會」大匯演早前曾於上海IFC及南京IFC巡演，受到當地客人高度讚賞，甚至收到外國商場邀請巡演。是次在香港舉行的「AI運動會」大匯演規模更大，首次在商場匯演結合運動、娛樂及互動體驗共三大範疇，包括以特別編程令「宇樹科技Unitree人形機械人G1」展示刺激萬分的拳擊及花劍擂台、由「加速進化 Booster T1機械人」以足球對賽演示速度與靈活性、「松延動力人形智慧機器人N2」如何在長跑中表現當代機械科技的高性能等。

觀塘apm商場6月28日及29日舉辦「AI運動會」大匯演。（商場提供圖片）

觀塘apm商場6月28日及29日舉辦「AI運動會」大匯演。（商場提供圖片）

觀塘apm商場6月28日及29日舉辦「AI運動會」大匯演。（商場提供圖片）

新地續指，全場焦點演出為第一代「UBTECH Alpha1 Pro人形小機械人」、第二代「UBTECH悟空人型小機械人」武術表演與「宇樹科技Unitree Go 2 Pro機械狗」360度凌空翻等，一同攜手舞動全場，配合各式AI機械人與觀眾互動的攤位、及邀請內地旅行團到場觀賞大匯演，讓港人及旅客沉浸式體驗國內先進AI科技發展的魅力。

「AI運動會」大匯演在周日（29日）中午12時至晚上8時舉行，舞台大匯演在中午12時、 下午2時、 下午4時及傍晚6時30分進行，每次10分鐘。

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，這場「AI運動會」真正把盛事融入社區，響應政府「盛事經濟」的發展方針，實現「無處不旅遊」的願景。(商場提供圖片)

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，這場「AI運動會」真正把盛事融入社區，響應政府「盛事經濟」的發展方針，實現「無處不旅遊」的願景。(商場提供圖片)

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，這場「AI運動會」真正把盛事融入社區，響應政府「盛事經濟」的發展方針，實現「無處不旅遊」的願景。(商場提供圖片)

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，這場「AI運動會」真正把盛事融入社區，響應政府「盛事經濟」的發展方針，實現「無處不旅遊」的願景。(商場提供圖片)

馮秀炎：真正把盛事融入社區 實現無處不旅遊願景

馮秀炎表示，apm自2005年3月試業起多次在港創零售先河，如首創在apm通宵睇世界盃、全城齊集商場為奧運健兒打氣等。她指是次舉行「AI運動會」大匯演將國內最新AI研發機械人帶來香港，讓客人近距離接觸及體驗國家最新科研成就。

她指大匯演當中最受矚目是「AI宇樹機械人拳擊表演賽」，商場特別邀請香港傳奇拳王向柏榮親臨現場觀賞賽事，與大家深入分析AI拳擊發展；又邀請幼獅足球會小球員與加速進化Booster T1機械人現場切磋球技，真正把盛事融入社區，「響應政府盛事經濟的發展方針，實現無處不旅遊的願景。」

慶回歸28周年 身份證號碼有2或8字可換領$20餐飲電子優惠券

為慶祝7.1回歸28周年，apm更將於7月1日當日推出快閃優惠， 新地The Point會員的香港身份證號碼只要含有「2」或「8」，於7月1日中午12點起親臨apm指定櫃台，出示身份證明文件，即可換領20元餐飲電子優惠券一張。

觀塘apm商場6月28日及29日舉辦「AI運動會」大匯演。商場邀請幼獅足球會小球員在28日與加速進化Booster T1機械人現場切磋球技。（商場提供圖片）

觀塘apm商場6月28日及29日舉辦「AI運動會」大匯演。商場邀請幼獅足球會小球員在28日與加速進化Booster T1機械人現場切磋球技。（商場提供圖片）

觀塘apm商場6月28日及29日舉辦「AI運動會」大匯演。（商場提供圖片）

馮秀炎指新地商場今年首4個月整體零售生意優於大市

馮秀炎表示，新地旗下商場在今年首4個月整體零售生意表現理想，優於大市。商業、旅遊區商場，生意平穩向上，尤以銅鑼灣、尖沙咀、中環，按年升幅最理想；而民生商場，新界東北表現平穩向上，如大埔、元朗。她指4月份在區域民生商場中，餐飲表現最佳，其次是珠寶、鐘錶，兩者均錄得正增長；化妝品及保健產品，表現不俗。她表示，商場整體人流穩步上升，預計下半年消費市道感樂觀。

觀塘apm商場6月28日及29日舉辦「AI運動會」大匯演。首日吸引不少人參觀。（商場提供圖片）

觀塘apm商場6月28日及29日舉辦「AI運動會」大匯演。首日吸引不少人參觀。（商場提供圖片）