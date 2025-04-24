港鐵學院促進跨國交流 「一帶一路」軌道交通人才培訓共建未來

「一帶一路」的國家如何才能更好地互聯互通？高效便捷的軌道交通無疑是關鍵之一。而建設和營運這樣的交通網絡，關鍵在於人才及經驗。為此，港鐵學院、香港理工大學和北京交通大學攜手合作，於今年4月7日至19日先後在香港和北京成功舉辦「一帶一路」軌道交通高級管理及專業人才培訓項目，為來自13個國家及地區的40多位軌道交通精英搭建交流學習平台，共同推動軌道交通未來的發展。



培訓項目吸引來自13個國家及地區超過40位軌道交通營運高級管理人員及學者專家參加。

賦能「一帶一路」 軌道交通人才培訓提升行業標準

此次培訓項目主題為「可持續軌道交通：規劃、運營與新技術」，涵蓋從規劃建設到營運管理的整個生命週期，以及數碼化、自動化、綠色能源和公共運輸導向的發展模式(「TOD」)等關鍵議題。40多位學員來自13個國家及地區，當中包括肯亞、馬來西亞、緬甸、新加坡、泰國和阿拉伯聯合酋長國等「一帶一路」沿線國家及地區的代表。

港鐵學院院長何天健博士就表示：「此次培訓項目順利推行，課程融合了頂尖大學的學術精髓和營運者豐富的營運經驗，讓學員深入探討軌道交通規劃、運營和前沿技術，並促進業界、政府和學術界的交流，共同推動軌道交通發展，提升行業標準。」

培訓項目於今年四月七日至十九日先後在香港及北京舉行。

參觀港鐵車廠及訓練中心 探討本地「智慧鐵路」發展

學員在課程期間分別參觀兩地的軌道交通營運商及學院，包括港鐵何東樓車廠和大圍訓練中心，深入了解港鐵的智慧鐵路建設。他們在何東樓車廠實地了解車廠日常運作，更深入探討港鐵如何利用人工智能、大數據等創新科技提升效率和服務水平。學員們還與車廠員工就如何應對營運挑戰作交流。港鐵在大圍訓練中心則展示了列車模擬駕駛室和VR虛擬實境訓練系統，讓學員體驗如何通過逼真的模擬環境和互動操作的培訓模式，去有效提升員工技能和實踐能力。

TOD是推動軌道交通建設和城市可持續發展的重要模式。港鐵在TOD方面有成功經驗，培訓項目安排港鐵代表分享了港鐵如何應用其「鐵路+社區」綜合發展模式(即TOD)為香港建設多個可持續發展社區，並將此模式向外輸出至其他城市，讓學員們能作深入了解並探討如何在各自的國家和地區應用類似模式，推動城市可持續發展。

參加者在港期間曾參觀港鐵何東樓車廠和大圍訓練中心。

跨國交流借鑑兩地經驗 學員收穫豐碩

是次培訓不僅惠及了參與的學員，更將對各地軌道交通發展產生積極影響。來自不同國家的學員都分享了他們今次的收穫。來自泰國的工程顧問Tanawan Sutantaviboon表示：「此次培訓提供了寶貴的見解和真實案例分析，有助於構建更環保、更具連接性的交通網絡。」她強調，跨區域學習對於在不同地區有效推行策略至關重要；而來自馬來西亞的學員Faris Faizal則讚賞培訓項目全面涵蓋了鐵路營運和網絡發展，認為此次培訓成功構建了知識分享平台，有助於推動整個行業共同進步。他表示，將把所學理念應用於改善馬來西亞的鐵路基礎設施。

來自泰國的工程顧問 Tanawan Sutantaviboon認為培訓提供的見解和案例分析有助於構建更環保互聯的交通網絡，並強調跨區域學習的重要性。

來自馬來西亞的學員 Faris Faizal 讚賞培訓的全面性及知識共享，並計劃將所學應用於提升馬來西亞鐵路。

此次培訓項目取得了圓滿成功，學員們的專業技能得到有效提升，更促進了「一帶一路」沿線國家和地區的軌道交通合作與交流。

港鐵學院成立至今，致力透過推出全面的鐵路培訓課程及善用港鐵公司在鐵路營運及管理的專業知識和多年經驗，培訓鐵路專才，並積極配合「一帶一路」倡議，推動「一帶一路」國家及地區以至全球的鐵路發展及提高行業標準。未來，學院將繼續為「一帶一路」軌道交通發展培養更多優秀人才，共同構建更加便捷、高效、可持續的交通網絡。

（資料及相片由客戶提供）