印尼褓母疑嫌錢少　令其託管2歲半童獨自在街　認虐兒等囚15月1周

印尼女子涉收1500元為一名母親照顧其2歲半女兒5天，後來疑覺報酬太少，她聲稱曾把女童交予一名男子，其後該女童被發現獨自在街上徘徊，從而並揭發印尼女子亦涉逾期居留，及違反逗留條件。她早前承認虐兒等2罪，案件今(22日)在西九龍法院判刑，裁判官李志豪考慮到女童的年齡等因素，判被告入獄15個月1星期。



被告KH（42歲，印尼籍）被控對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，控罪指她於2024年6月27日故意虐待或忽略X。她另被控一項逾期居留罪，指她於2024年6月30日違反其訪港有效逗留條件，即KH獲准以訪客身份在港逗留直至2023年11月29日，但她在該日期後仍留在香港。

被告KH在西九龍法院承認虐兒等罪，被判囚15個月1星期。(資料圖片)

女童被發現獨自在公園徘徊

案情指，在2024年6月28日，一名女子發現年約2歲的女童X獨自在公園徘徊，懷疑X走失，於是報警。警方嘗試在附近尋找X的監護人不果，於是把X送到廣華醫院觀察，確認她沒有受傷。

收1500元照顧女童5天

事發翌日，X的母親到旺角警署，並稱她因工作關係，需把女兒交托給保母，並在去年5月透過男子John，以日薪300元聘請被告照顧X。案發當日，她支付被告1500港元，作為她照顧X五天的報酬。

稱覺金額太少把女童交給John

2024年6月30日，警方拘捕被告，她在警誡下承認曾答應照顧X，但女童母親所給予的錢不足以照顧X的日常開支，她亦曾告訴女童母親，若她無法提供足夠的金錢，便會把X交還給X母。其後被告將X交託給男子John，她不清楚X之後的下落。

官稱判時有考慮女童的年齡

裁判官李志豪判刑時指，考慮女童的年齡、被告坦白承認控罪等因素，就一項逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務罪，判處她15個月監禁，另就虐兒罪判處她2星期監禁，其中的1星期同期執行，總刑期為15個月1星期。

被告亦被控一項逾期居留罪，她稱早前申請免遣反聲明但被駁回，她擬就此提出司法覆核，逾期居留罪獲准押後至6月5日答辯。

案件編號：WKCC2922/2024