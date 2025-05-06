林定國做了30年大律師，一直沒有想過要轉行；即便是，大扺轉行做法官，對他是比較順理成章的路線圖。然而，世事總是出其不意。一個意料不到的邀請，2022年7月1日他加入了香港特區政府，擔任律政司司長。

林定國喜歡在「天未光」的時刻跑步，「一個人、很自由」。加入政府團隊，制定和推動關乎全香港、影響你我他的政策及事務，工作上，需要帶著全香港，一齊跑。

他認為香港地小卻多元化多姿釆，目前固然面對不少挑戰，但每次旅行後返港，飛機即將降落，「已經急不及待想吃碗雲吞麵、食碟叉燒飯。」既然以這城為家，這片地，總有你鍾愛之處；他希望，為我城，重拾「信心和鬥志」。

今期《駿步人生》，司長跟我們，談「城」說愛。



繁花

訪問律政司司長林定國，我們選了在跑馬地馬場的新地標餐廳Vantage。陽光燦爛的春日午後，主持人馬會公司事務執行總監譚志源，聯同對外事務助理經理江旻憓，與司長三人圍坐，遠眺窗外湛藍天空及綠茵跑道，談輕鬆事情，也講嚴肅話題。

林定國於2022年7月1日出任律政司司長，至今接近三年。問他當時獲邀加入政府的第一個反應，他笑指：「有點措手不及」。

他帶笑回想，有關邀請給他製造了一個思考的難題。「30年來從沒有想過轉工，如果要轉，頂多做法官……壓根兒沒有想過要加入政府……但時間不容許我慢慢考慮。」話雖如此，一大堆問題卻如泉湧：「我是否適合做這份工作？我是否勝任這份工作？」

然而他很清楚，一切都不會有答案，因為他以往從未在政府或大機構工作，根本無法作出比較。「這是機緣，有這種機會很難得，對個人而言是很大挑戰，又可以為社會做點事。」況且，「人家對你有信心，你怎可能沒有？」

「人家對你有信心，你怎可能沒有？」

林定國進入這個「熱廚房」，就如不少「打工仔」轉新工，都經歷了一段適應期。進入政府，制度新、人事新，卻要擔當一個相當重要的位置，他一直在探索律政司司長這崗位的工作，有甚麼應該做、甚至現時有很多事想去做，路徑清晰了；不過，還需要時間去推進。

在推動政策的過程中，他要求自己的解說能力到位，讓普羅市民也明白法律議題。「（以往的) 溝通對象是大律師或法官，大家有共同語言，很快就明所以；但換了對象是一般市民，（我們）一定要好警覺，問別人是否明白。溝通的最基本要求是理解，這樣才可以進一步討論，才是有意義的交流。」

由大律師到律政司司長，一步一腳印。「任何對香港有感情的人，都可以透過自己的方法，例如自己的工作，貢獻香港。」

冀為香港重拾信心和鬥志

他對香港的感情有多厚？今年57歲的林定國這樣形容對這片土地的情懷：「去完旅行回來，在飛機見到香港風景，已經急不及待，很想回家食碗雲吞麵、叉燒飯。」他說，這裡有家人、有熟悉的朋友，有自己的生活方式，「就係屋企，好舒服的感覺。」

他坦言，目前香港面對不少挑戰，或許不是事事稱心如意，但這裡總有你喜歡的東西，總有你喜歡的原因。「係人？係環境？（總）有個理由。」他希望為香港重拾信念：「總有一個你喜歡在香港生活的理由。要攞番信心同鬥志。」

香港不僅是我們的「家」，還是林定國口中的萬花都會。他說香港彈丸之地，卻蘊含多姿采的中西方元素。「地小，但望出去好繁盛，好快就抵達郊外……中西融合，很國際化，選擇多，甚麼菜式也有，豐儉由人……大家願意接受不同事物、不同的人。」

自言幸運生在香港，林定國同樣以感恩的信念去概括他的職業生涯。「可以做到不同的工作，除了大律師，偶爾有機會擔任暫委法官，有時又可以教書（編按：曾任中國政法大學教授）。如今身在政府團隊，有好多不同機會，讓我嘗試不同工作、不同範疇，真的覺得頗幸運。」

「去完旅行回來，在飛機見到香港風景，已經急不及待，很想回家食碗雲吞麵、叉燒飯。」這裡「就係屋企，好舒服的感覺。」

從大律師轉行，林定國擔任律政司司長至今接近三年。（相片來源：林定國Facebook）

正大光明

出任律政司司長之前，林定國是資深大律師。當了30年俗稱「金牙大狀」的大律師行業，原來他小時候的職業志願很是多元化。

「如同所有小朋友，在不同年紀、不同階段，總想過要做不同的職業。我也曾想過，做太空人和科學家。」後來透過排除法，最終選讀法律。

他所指的排除法，就是按能力和興趣去篩選。「如果能力可及但沒有興趣，事情不會做得好；相反若只有興趣但能力不相配，這是嗜好，不能作為職業。」

他也想過要做醫生，因為一個原因而決定轉跑道。 「做解剖實驗時，我做完，完全認不出那隻小動物是甚麼來的。」生物課堂的經驗令他看清天賦所在，知道自己沒有那些方面的天份。他以自身例子，提醒準備選科的學生要了解自己的興趣和能力，更要找出自己不勝任的地方，再作評估。

那麼，他會建議法律系學生如何在事務律師與訴訟律師兩個專業之間，作出取捨呢？

「律師（事務律師）與大律師（訴訟律師）是兩個專業，彼此的事業發展路向很不同。大律師人數相對較少，主要處理上法庭的工作......是比較寂寞的行業、是個體戶。（他們）要不怕辯論，又要抵得住一個人工作，也要喜歡做法律研究。至於事務律師，多數是大團隊工作，與客戶接觸較多。可見（兩個專業）彼此所要求的能力及工作環境都很不同。」他鼓勵法律學院的學生趁暑假到律師事務所實習，同時嘗試跟隨大律師上庭，感受一下不同工作環境和工作性質，以了解哪一個專業適合自己。

他建議，本港法律學生畢業後，應主動學習內地法律，特別在民、商方面的知識，隨著內地與香港進一步融合，這種認識，他認為某程度上是必須的。

兒時的林定國 （相片由林定國提供）

中學就讀於香港華仁書院，林定國（圈示）曾有不同的職業志向。（相片由林定國提供）

法律制度要不斷完善

被問到法律與伸張正義的關係，從事法律工作30年的林定國說，每人對「正義」或有不同理解，但任何法律制度的原意，都是根據客觀標準判斷、規範一個人的行為，這是基本要求。同一宗案件的裁決結果，一方可能覺得合理；另一方或不同意，那麼公義與否，就要看是否盡力履行法律，是否按法律原意行事。同時，法律制度也需要不斷完善。

那麼法律又是否不外乎人情？他說，「所謂法、理、情三個層次。法律不是鐵板一塊。」不過，「人情不能代替法律」。他以刑事案件為例，指有些犯案者並非大奸大惡，但法庭要拿取平衡。「執行法律時不能違反基本原則，而在某些場境下，也要考慮個人因素，但兩者不是互相排斥。」

問到若果要放一件「吉祥物」在辦公室，他的選擇是「獬豸」。根據資料，獬豸是中國古代神話傳說中象徵公正的神獸，能辨是非曲直、識善惡忠奸，代表司法正大光明。他解釋說，獬豸，正正表彰了中華文化及香港的法治觀念。

「如果能力可及但沒有興趣，事情不會做得好；相反若只有興趣但能力不相配，這是嗜好，不能作為職業。」

馬會公司事務執行總監譚志源（中）夥拍對外事務助理經理江旻憓（右），與司長談城說愛。

最勁品牌

林定國對跑馬地馬場不陌生，不是他常來博彩，而是每有大型會議及活動在本港舉行，他總會推薦馬場這個「香港最勁品牌」。去年底國際檢察官聯合會和律政司合辦的第11屆國際檢察官聯合會（IAP）亞洲及太平洋地區會議，他一盡地主之誼，在跑馬地馬場安排了歡迎晚宴，讓外賓順道遊覽馬場，參與星期三晚上的Happy Wednesday （快活星期三）節目，親身感受香港之美。

林定國指出，如果時間允許，他一定安排訪港賓客到馬場觀賞賽馬。「跑馬活動的場地、氣氛好，（跑馬運動）本身又是很有歷史的活動。」他稱，「『馬照跑』是一國兩制下，最標誌性形容香港生活方式不變，很有象徵意義。」

他表示香港如此細小的地方，在鬧市竟有一個馬場，「有高水平的（賽馬）運動，很國際化，氛圍有如開party，好開心。（馬場）把香港的特徵全集合在一起，大家又可以參與，充滿正能量。」

夥特區政府及中旅 推賽馬旅遊

響應特區政府推動賽馬旅遊，馬會正積極與相關政府部門及機構緊密合作，以大力推展賽馬旅遊相關活動及項目。

今年3月，馬會與香港中旅（集團）有限公司簽署備忘錄，在文化、體育、旅遊，以及青年發展等各方面加強戰略合作，目標推動粵港澳大灣區旅遊業發展，鞏固香港作為國際旅遊樞紐的地位。相關措施包括，雙方將聯手推動賽馬旅遊，將馬會的沙田馬場、跑馬地馬場，以及將於2026年開始舉辦常規性賽事的廣州從化馬場，納入中旅的旅遊路線，並推出結合馬匹運動與娛樂的特色旅遊產品，提升賽馬旅遊的知名度。

事實上，對於外地旅客，香港馬場是叫好又叫座。於2023/24馬季，馬會共接待93,000內地旅客人次；今個馬季截至三月底，前來馬場觀光的內地旅客已超過114,000人次。今年的農曆新年賽馬日，吸引近一萬名內地及海外旅客到馬場同賀新歲，創歷來賽馬日新高；旅客當中，內地客佔九成。

賽馬活動以外，林定國特別欣賞馬會對香港慈善事業的貢獻。「香港要維持低稅率制度，但社會的確有很多福利需要，如醫療、教育，如何去填補？……這就需要有個強大的慈善機構，由民間主導，有能力也有組織性，與政府合作才處理得到。」他認為，馬會是國際品牌，亦是位居世界前列的慈善捐助機構，目前正擔當這個社會重責。他舉例馬會把不少收入支持香港的文化發展，如大館、香港故宮文化博物館等，貢獻香港，同時說好香港故事。

第11屆國際檢察官聯合會亞洲及太平洋地區會議，去年底在跑馬地馬場舉行晚宴，讓賓客親身感受香港之美。（相片由律政司提供）

「有高水平的（賽馬）運動，很國際化，氛圍有如開party，好開心。（馬場）把香港的特徵全集合在一起，大家又可以參與，充滿正能量。」

一齊跑

關於跑步，林定國想說的是，他喜歡在黎明時份出發。「我喜歡好早，天黑黑街上沒有人，感覺很正！」跑步的無拘無束，令思想放空，「發吓白日夢、讓思緒放空。」他認為，人生需要在生活上尋求平衡。

喜歡跑步的原因很簡單。「不需要固定的場地、時間沒太大限制，很自由。」

他參加過多場大型跑步活動，包括今年初落場，完成了「香港馬拉松」盛事的10公里賽事。運動場上，他不時與同是律師的妻子結伴一起跑，生活上，兩個人又是否步伐一致？

林定國笑言：「我係『慢吞吞』，太太好心急！」但他認為，夫妻之間，性格可以很不一樣，價值觀卻要一致，即是對人生、事業的看法，以至對身處的環境、對香港的感覺等，都要理念相同。

熱愛跑步，今年初完成了香港馬拉松盛事的10公里賽事。（相片來源：林定國Facebook）

溝通是夫婦保鮮之道

而溝通與關心，是夫婦倆的保鮮之道。「要知道對方在做甚麼、想甚麼。」事實上，林生林太有著不少共同嗜好，跑步、旅行、閱讀等。

關於閱讀，他涉獵範疇很廣泛。「我放假想輕鬆，不想思考太多便會看小說。最近想研究國際大勢，就找了相關的書去看。」

然而，律政司司長的工作繁重，他坦言還有很多工餘想做卻苦無時間去做的事。問到若有一天可以閒著，會做什麼？他顯得興奮，二話不說：「第一件事是瞓到自然醒。」更想相約朋友看電影、運動、行山等；旅行更是目前最想做卻無法騰出時間去做的「奢想」。

「好多地方都想去，不能盡錄。想看看內地很多有民族風情和湖光山色的地方、想去第二次南極、想去非洲……」主持人江旻憓笑問：「與誰去才是最重要，對嗎？」他與江相視而笑：「那是一定吧！」

林定國與妻子袁淑明皆是旅行達人，足跡遍千里。（相片由林定國提供）

*資料提供 : 馬會刊物 《駿步人生》