語眾不同　建共融社會

香港是一個多元文化社會，為推動共融及提升少數族裔以中文作為第二語言的水平，馬會慈善信託基金策劃及捐助「賽馬會友趣學中文」計劃，以支援非華語幼稚園學生學習中文。巴基斯坦裔的花拿美（Farooq Shamila）在計劃資助下，於香港教育大學就讀幼兒教育文憑課程，並於2022年畢業。她深知少數族裔在語文學習上面臨挑戰，便成為了幼稚園的多元文化教學助理，協助更多非華語學生學好中文，更容易融入香港生活。



平常在家中會用哪種語言溝通？小時候學習中文有遇上任何困難嗎？

雖然我是在香港土生土長，但我和家人主要是以烏爾都語溝通，所以小時候我只能從學校的教科書中學習中文，並沒有其他輔助學習工具，學寫中文字時感到尤為吃力。

在香港土生土長的花拿美雖然就讀本地學校，但初時學寫中文字時亦有感吃力。（相片由花拿美提供）

花拿美（右）在「賽馬會友趣學中文」計劃的支持下，在香港教育大學完成幼兒教育文憑。（相片由花拿美提供）

「賽馬會友趣學中文」計劃為你提供甚麼協助？

公開試後，我在朋友推薦下修讀了幼兒教育文憑（支援非華語兒童的教學），助我找到志向。課程由「賽馬會友趣學中文」計劃資助，不僅為我免去學費負擔，亦為我的日常生活及購買教材提供津貼。此外，計劃提供了不同實習機會，讓我能學以致用，協助非華語學生學習中文並累積教學經驗，有助提升我的就業競爭力。

計劃的學習教材如何輔助你的教學？

計劃設計及製作了一系列中文學習教材，包括手偶及故事書，為教學提供很大幫助。我會利用這些手偶與幼稚園學生溝通，以吸引他們的注意力。而故事書中的非華語學生角色亦容易引起他們共鳴，使他們在學習中文時更投入和感到有趣。我亦會以書中內容作教學，例如指導他們使用「我是…」等句子作自我介紹，讓他們能在輕鬆愉快的環境下學習中文。

「賽馬會友趣學中文」計劃設計及製作了一系列中文學習教材，包括手偶及故事書。

作為多元文化教學助理，你如何成為少數族裔的溝通橋樑？

除了烏爾都語，我亦能說流利的中文和英文。因此，當少數族裔家長有需要時，我便會為他們進行翻譯，協助他們與學校溝通和反映問題，並商討可行解決辦法，為學校與少數族裔家長建立有效的溝通渠道。

計劃支援非華語幼稚園學生學習中文，以助他們順利銜接小學課程。

未來有甚麼目標？有甚麼勉勵說話向其他少數族裔人士分享？

成為多元文化教學助理後，我希望幫助更多非華語學生學好中文，讓他們打破語言隔閡。長遠而言，我希望能夠擔任校長，成為少數族裔人士的榜樣，藉此激勵他們努力學習。我相信，無論中文有多難學，只要不輕言放棄，每位非華語學生都能將中文變成自己的第二語言。

*資料提供 : 馬會刊物 《駿步人生》