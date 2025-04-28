全港美好家庭選舉接受報名　得獎家庭可獲主題樂園入場券酒店住宿

由民政及青年事務局和家庭議會合辦的首屆「全港美好家庭選舉」今日（28日）開始接受報名，以「建立穩固家庭關係 樹立良好家教家風」為重點。共設15個獎項，包括10個美好家庭獎和五個良好家教家風傳承獎，得獎家庭將獲頒發獎座、主題樂園入場券及酒店住宿、家庭攝影服務及禮券。



「全港美好家庭選舉」網頁

首屆「全港美好家庭選舉」由民政及青年事務局和家庭議會合辦。(網頁圖片)

民青局表示，目標透過今個活動向市民宣揚良好家庭核心價值，並表揚相敬相愛、互相關懷支持的家庭，向社會及年青一代宣揚傳承良好家風和美德。

每個家庭只可遞交一份參賽作品

參賽家庭須於6月27日或之前以中文或英文撰寫一篇文章敍述真實家庭故事和經歷，展現牢固的家庭關係、一起應對生活上各種挑戰的能力、傳承良好家風和美德等方面，並附上不多於五張家庭照片。

每個家庭只可遞交一份參賽作品；如有重複遞交，主辦方只會考慮首份遞交的參賽作品。參賽作品一經遞交，不能修改、調換或退還。

參賽文章禁用人工智能生成 相片可少量色彩修改、但禁改圖

參賽須知又列明，參賽作品的文章敘述必須為參賽家庭真實故事和經歷，不得虛構、杜撰、抄襲他人故事或由人工智能生成；家庭照片須為真實拍攝，不得合成。如經查證作品不符真實性要求，參賽家庭將被取消參賽及獲獎資格。

參賽家庭可裁切作品及進行少量色彩加深(burning)、色彩加亮(dodging)、或色彩校正(colour correction)等修改，惟不接受家庭照片使用任何數位修圖手段增加或消去圖上任何物件。

參加者可透過網上遞交參賽表格和作品，或於活動專題網頁下載報名表，並將填妥的報名表連同參賽作品送交或郵寄至民青局家庭議會秘書處（添馬添美道2號政府總部西翼13樓）。獲選入圍的家庭將獲邀於8月上旬出席會面。

每個獲獎家庭可獲香港富麗敦海洋公園酒店海景客房住宿一晚，連雙人自助早餐 (4間房間)。（圖片來源：Trip.com）

參加資格：

參賽的家庭須符合以下資格 –

參賽的家庭必須居住於香港。

以家庭為單位，每個家庭只可遞交一份作品。

參賽的家庭須派一位代表作為聯絡人。



參賽形式：

參賽家庭須透過一篇文章敘述其真實故事和經歷，展現牢固的家庭關係、一起應對生活上各種挑戰的能力、如何將良好的家風和美德傳承予下一代等，並附上不多於五張家庭照片。



作品規格：

1. 語言與字數要求: 參賽文章可使用中文或英文撰寫，惟應避免中英夾雜，字數上限為1,000字(包括標點符號)。

2. 標題格式: 參賽作品須附上不超過20個中文或英文字的標題。

3. 家庭照片: 參賽家庭須同時提交不多於五張在最近兩年內拍攝、最能體現家庭溫馨瞬間的家庭照片。

4. 每張家庭照片的檔案大小須不超過10MB，解像度至少1 600像素(接納1:1、16:9或 4:3尺寸)，格式必須為JPEG、JPG或PNG檔案。



獎項類別：

評審準則及流程：

主辦方的評審委員會將會根據參賽家庭遞交的作品，評審參賽家庭能否展現以下特點：

時間表

時間表：